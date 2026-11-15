Nations League: Portugal verliert 1:4 gegen Dänemark

Die portugiesische Nationalmannschaft erleidet nach Cristiano Ronaltos Abschied eine klare 1:4-Niederlage gegen Dänemark. Die Presse reagiert entsetzt auf die Pleite in Braga.

Die portugiesische Fußballnationalmannschaft hat im Rahmen der UEFA Nations League eine deutliche 1:4-Niederlage gegen Dänemark hinnehmen müssen. Das Spiel fand im heimischen Braga statt und markierte den ersten offiziellen Auftritt der Mannschaft nach dem Rücktritt von Superstar Cristiano Ronaldo. Die Presselandschaft in Portugal reagierte mit harter Kritik auf die Leistung der Seleção, während der Sportler selbst den Abend noch für eine Ehrung des legendsären Stürmers nutzte, bevor die realen Probleme auf dem Platz offengelegt wurden.

Massive Kritik in der portugiesischen Presse

Die portugiesischen Medien übten nach der klaren Niederlage keine zimperliche Kritik an der Darstellung der Nationalmannschaft. Die Zeitung "O Jogo" bezeichnete die Situation in einem Titelbeitrag als einen "Albtraum in Braga", was die Enttäuschung über die defensive Schwäche und mangelnde Offensive widerspiegelt. Auch die Sportzeitung "A Bola" stellte in ihrer Berichterstattung die rhetorische Frage "Was ist denn passiert, Portugal?", um die Verwirrung über die taktische Ausrichtung und die spielerische Passivität des Teams zum Ausdruck zu bringen. Die 1:4-Klatsche hinterließ bittere Spuren in der Öffentlichkeit, da die Erwartungshaltung an das Team trotz des Generationenwechsels weiterhin sehr hoch war.

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Ehrung von Cristiano Ronaldo im Zentrum

Der Abend stand zunächst ganz im Zeichen des verabschiedeten Stars, der mit seinem legendären Trikot in der Nummer 7 auf dem Rücken auf dem Feld erschien. Die Anhänger im Stadion präsentierten ein riesiges Banner mit der Aufschrift "Obrigado, Capi7ao", was sich als Dank an den Kapitän übersetzen lässt. Nach der siebten Spielminute brach im Stadion großer Applaus aus, der die Wertschätzung der Fans für die Leistungen von Ronaldo bezeugte. Nationaltrainer Jorge Jesus erklärte, dass diese Ehrung "mehr als verdient" gewesen sei, da Ronaldo alles für die Nationalmannschaft und für Portugal geleistet habe. Die Verteidigung um Ruben Dias betonte, dass der Sieg besonders diesem Abend gewidmet werden sollte, was den Schmerz über den heimatlichen Verlust nur noch verstärkt.

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Taktische Schwächen und defensive Probleme

Trotz der feierlichen Umstände enttäuschte Portugal auf dem Platz vollständig, was zu einer historischen Pleite führte. Der ehemalige Münchner Joao Palhinha analysierte nach dem Spiel, dass in allen Bereichen des Spiels Fehler passiert seien. Er bezeichnete den Abend als "uninspiriert" und betonte, dass die Mannschaft Dänemark die Chancen viel zu leicht gemacht habe. Palhinha fügte hinzu, dass es in einer solchen Konstellation logisch sei, dafür bestraft zu werden, da die Gegner die Defizite sofort in Tore ummünzten. Die klare Niederlage stellt damit auch eine taktische Schwäche unter Trainer Jorge Jesus dar, die noch nicht vollständig behoben ist.

Ausblick auf das letzte Gruppenspiel

Die Niederlage hat die Situation in der Nations-League-Gruppe verändert, ohne den Gruppensieg bereits unmöglich zu machen. Die Portugiesen stehen nun unter Druck, da sie für die Bestätigung des ersten Platzes noch einen Punkt benötigen. Am kommenden Dienstag steht der Abschluss der Gruppenphase gegen Wales an, wobei das Spiel um 20.45 Uhr beginnt. Das Team muss zeigen, ob es die Kritik der Presse und die eigene Enttäuschung in eine positive Energie für das letzte Spiel umwandeln kann. Der Fokus liegt nun darauf, die defensive Stabilität wiederherzustellen und die Offensive wieder zu aktivieren, um die Gruppenphase mit einem Sieg zu beenden.