Deutschlands Nationaltrainer Jurgen Klopp verfolgt die Auslosung zum Nations-League-Viertelfinale digital aus der DFB-Zentrale. Details zu Terminen, Moglichkeiten und den nachfolgenden Qualifikationsrunden.

Die Nationalmannschaft hat gerade einen deutlichen 5:0-Sieg gegen Holland errungen, was Bundestrainer Jurgen Klopp in der Kabine sogleich mit dem Witz kommentierte, er habe nun endlich fünf Monate frei. Diese Vorstellung trift jedoch nicht die aktuelle Realität im Umfeld des Deutschen FuBball-Bundesverbandes. Stattdessen steht eine wichtige sportliche Weichenstellung an, bei der die Anwesenheit des 59-Jahrigen nicht erforderlich ist.

Digitale Teilnahme an der UEFA-Auslosung in Nyon

Jurgen Klopp wird die bevorstehende Auslosung zum Viertelfinale der Nations League nicht personlich in der Schweiz erleben. Die Zeremonie findet in der UEFA-Zentrale in Nyon um 12 Uhr statt. Nach Informationen von BILD reist das DFB-Trainerteam nicht an, sondern verfolgt das Event digital. Da die Entscheidung und der Ablauf der Auslosung in der Vergangenheit meist nur wenige Minuten in Anspruch nahmen, wird keine physische Anwesenheit von der UEFA gefordert.

Also read Jürgen Klopp wird zum Typ, der er nie sein wollte

Dieser digitale Weg erspart den Reisen nach Nyon und entspricht der aktuellen Arbeitsweise im DFB-Umfeld. Jurgen Klopp und sein Stab konzentrieren sich stattdessen auf die digitale Auswertung der zugelosten Gegner und die weitere sportliche Planung der Nationalmannschaft. Eine Verpflichtung zur Vor-Ort-Teilnahme besteht aus Sicht der UEFA nicht, sodass sich die Delegation die notwendige Zeit fur die Auswertung sparen kann.

Mogliche Gegner und sportliche Aussichten der DFB-Elf

Bei der bevorstehenden Verlosung werden die potenziellen Gegner des deutschen Nationalteams bestimmt. Die DFB-Elf kann im Viertelfinale auf starke Teams treffen, darunter der Weltmeister Spanien, Belgien oder Norwegen. Jurgen Klopp hatte diese Moglichkeiten bereits vorher mit Begeisterung aufgenommen und betonte, dass es sich um echte Kracher handelt, die fur den Trainer und die Fans besonders unterhaltsam sein wird.

Advertisement

Jurgen Klopp hat der Mannschaft nach seiner Ubernahme wieder neues Leben eingehaucht und damit die Erwartungen der Fans an die Leistung der Nationalmannschaft zuruckgebracht. Der aktuelle Erfolg gegen Holland unterstreicht diese positive Entwicklung. Die sportliche Qualitat der Gruppe und die Herausforderung durch die zugelosten Mannschaften werden die weitere Vorbereitung pragen. Die Spieler und das Trainerteam bereiten sich auf die harten Aufgaben gegen die Top-Nationen vor.

Spieltermine und Qualifikation fur die Endrunde

Die Spiele zum Viertelfinale der Nations League sind fur den 25. und 30. März festgelegt. Als Gruppensieger hat die deutsche Mannschaft strategische Vorteile, da das erste Spiel als Auswärtspartie und das Hinspiel als Heimspiel angesetzt ist. Diese Struktur gibt dem Team die Moglichkeit, unter eigenen Bedingungen zu starten und die Heimvorteile in der zweiten Runde voll auszunutzen. Die vier Sieger der Viertelfinalbegegnungen qualifizieren sich direkt fur die Endrunde.

Diese Endrunde findet im Juni statt und wird als Final Four ausgetragen. Frankreich hat sich als moglicher Gastgeber fur diese Phase der Nations League ins Spiel gebracht. Im vergangenen Jahr war Deutschland noch Austragungsort dieser Endrunde gewesen. Die aktuelle Struktur der Konkurrenz zeigt, wie dicht die Top-Teams Europas zusammenrucken und welche Bedeutung die Nations League fur die sportliche Bewertung erlangt hat.

Weiterer Fahrplan und EM-Qualifikation bis Dezember

Der nachste wichtige Termin fur Jurgen Klopp und sein Team ist die Auslosung der EM-Qualifikation am 6. Dezember um 17 Uhr in Belfast. Dieser Termin markiert den Ubergang von der Nations League zur eigentlichen Europameisterschafts-Qualifikation. Wegen der Nations League steigt Deutschland erst fruhestens im Juni in die EM-Quali ein. Sollte die Mannschaft das Final Four der Nations League erreichen, beginnt der Qualifikationsweg sogar erst im September.

Advertisement

Diese gestaffelte Vorgehensweise erlaubt dem DFB-Team, sich voll auf die Nations League zu konzentrieren, bevor der Fokus auf die EM-Qualifikation verlagert wird. Der Fahrplan im Detail zeigt, wie die UEFA die Wettbewerbe strukturiert, um Uberschneidungen zu minimieren und den Spielplan der Nationalteams zu optimieren. Jurgen Klopp und das DFB-Trainerteam mussen diese Zeit nutzen, um die Taktik fur die anstehenden Herausforderungen zu verfeinern und die Mannschaft fit fur die langen Spiele im Juni zu machen. Die kommenden Monate werden entscheidend sein, um die Ambitionen des Verbandes zu verwirklichen.