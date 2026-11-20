Die Auslosung zur UEFA Nations League 2027 bringt Jürgen Klopp und die deutsche Nationalmannschaft gegen Belgien. Alle Infos zu Terminen, Spielorten und möglichen Halbfinalgegnern.

Die Auslosung des UEFA Nations League Viertelfinals in der UEFA -Zentrale in Nyon am Genfer See hat ein starkes Duell für die deutsche Nationalmannschaft vorgesehen. Jürgen Klopp und das DFB-Team werden in der ersten K.-o.-Runde im Jahr 2027 auf Belgien treffen. Die Lotterie für die entscheidenden Begegnungen rund um das Osterwochenende 2027 ergab diese Paarung, die auf Spannung hindeutet und hohe Anforderungen an beide Nationalteams stellt.

Losungsergebnis und Trainer Reaktionen

Jürgen Klopp verfolgte die kurze Zeremonie vom DFB-Campus aus per Livestream und verzichtete auf eine Anreise in die Schweiz, kurz nachdem die Gruppenphase beendet war. Er reagierte direkt auf das Ergebnis, indem er das kommende Duell als schwierig einstufte, was seine Erfahrung mit der belgischen Auswahl unterstreicht. Die Loskugel brachte tatsächlich Belgien, was nicht unbedingt als das leichteste Los durchgeht, obwohl die Roten Teufel derzeit als Underdog gelten.

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Mark van Bommel führt das belgische Team als neuer Nationaltrainer an und ist in der Bundesliga bestens bekannt. Unter seiner Führung wird ein Umbruch vollzogen, der rund um die Säule Kevin de Bruyne stattfindet. Dennoch gelang der belgischen Auswahl in der schwierigen Gruppe 1 der A-Liga die Qualifikation für das Viertelfinale hinter Frankreich und vor Italien, was ihre aktuelle Form zeigt.

Historischer Kontext und Qualifikation

Bereits bei der Weltmeisterschaft hatten die Belgier überrascht, indem sie bis ins Viertelfinale kamen, wo Spanien spät zum 2:1-Sieg kam. Als einziges Team in diesem Turnier gelang den Belgiern in Amerika ein Tor gegen den späteren Champion, was ihre Kampfkraft unterstreicht. Dies macht sie zu einem gefürchteten Gegner, selbst wenn sie derzeit nicht als favorisiert gelten.

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Das DFB-Team trat als Gruppensieger an und muss sich diesen Gegner stellen. Die historische Entwicklung zeigt, dass beide Teams über die nötige Qualität verfügen, um bei diesem hochklassigen Turnier im Spiel zu bleiben. Die Vergangenheit zeigt, dass Überraschungen in solchen Partien möglich sind, aber die aktuelle Leistungsbereitschaft der belgischen Elfmetermannschaft darf nicht unterschätzt werden.

Termine und Spielorte der Partien

Der Termin für das Hinspiel ist der 25. oder 27. März, während das Rückspiel am 28. oder 30. März stattfindet. Die genauen Termine sollen von der UEFA zeitnah bekanntgegeben werden. Die deutsche DFB-Elf tritt als Gruppensieger zunächst in Belgien an, was die Auswärtsschwierigkeiten erhöht. Der Spielort für das entscheidende Heimspiel wird noch vom DFB-Präsidium festgelegt.

Im Jahr 2025 zeigte das deutsche Team in Dortmund mit einem spektakulären 3:3 gegen Italien seine Stärke, als man den Einzug ins Final Four perfekt machte. Diese Leistung dient als Referenz für das, was das Team 2027 erreichen muss. Die Fans und die Vereinsleitung sind gespannt, wo das Heimspiel stattfinden wird, da dies eine wichtige Rolle für die Stimmung und die Unterstützung spielen kann.

Mögliche Halbfinalgegner und Ausblick

Sollte sich Klopp mit seinem Team gegen Belgien durchsetzen, ginge es im Halbfinale gegen den Sieger des Duells zwischen Norwegen oder England. Thomas Tuchel ist der Trainer von England, das von Harry Kane angeführt wird. Auch dieses Duell wurde bereits in Nyon ausgelost und stellt eine weitere Hürde dar, die das deutsche Team überwinden müsste.

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Ein Top-Duell in den Viertelfinals ist zudem die Partie zwischen Spanien und Frankreich. Das Finale der Runde wird durch die Spiele zwischen Portugal und den Niederlanden komplettiert. Die Sieger dieser Duelle spielen das zweite Halbfinale, wodurch das Feld für die Finalrunde eingegrenzt wird. Die Atmosphäre in Nyon war entsprechend gespannt, da die Wege der großen Nationen sich hier kreuzen.

Standortbestimmung des Final Four

Wo das Finale Four stattfindet, will die UEFA bei der Sitzung ihres Exekutivkomitees am 7. Dezember in Belfast festlegen. Frankreich soll Interesse geäußert haben, den Austragungsort zu beherbergen. Deutschland, das im Jahr 2025 Gastgeber war, hat sich diesmal nicht beworben, was den Kreis der potenziellen Austragungsländer einschränkt.

Die Vorbereitung auf das Duell beginnt nun voll und ganz für beide Seiten. Jürgen Klopp muss sein Team auf die spezifischen Herausforderungen einstellen, die Mark van Bommels Taktik mit sich bringt. Die Unterstützung der Fans wird entscheidend sein, um die Hürden in Belgien und im heimischen Stadion zu nehmen und den Weg ins Final Four freizukämpfen.