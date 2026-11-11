Natja Brunckhorst: Der Weg von Christiane F. zur preisgekrönten Regisseurin

Natja Brunckhorst blickt nach über vier Jahrzehnten auf eine vielfältige Karriere zurück. Von der ikonischen Rolle der Christiane F. zur Lola-preisgekrönten Drehbuchautorin und Regisseurin in München.

Natja Brunckhorst ist heute eine etablierte Filmschaffende, die sich weit entfernt von der dunklen Welt ihrer ersten großen Rolle positioniert hat. Die gebürtige Berlinerin lebt und arbeitet derzeit in München und hat sich als erfolgreiche Regisseurin und Drehbuchautorin einen Namen gemacht. Ihre Karriere hat sie von der plötzlichen Berühmtheit im Alter von vierzehn Jahren bis hin zu internationalen Auszeichnungen geführt.

Der Durchbruch mit vierzehn Jahren

Brunckhorst stand zum ersten Mal für die Rolle der Christiane Felscherinow vor der Kamera, als sie gerade einmal vierzehn Jahre alt war. Der Film Wir verraten euch, wie er dreizehn Jahre nach der Veröffentlichung des Buches entstand und basierte auf den Erinnerungen der realen Christiane F. aus Berlin-Gropiusstadt. Die Geschichte schildert den Absturz einer Jugendlichen in die Heroinabhängigkeit ab dem Jahr 1975. Bereits mit vierzehn Jahren begann die Figur der Christiane, sich zu prostituieren, um ihre Sucht zu finanzieren. Ihr engster Bezugspunkt war dabei ihr Freund Detlef, der ebenfalls heroinabhängig war und am Bahnhof Zoo als Stricherjunge arbeitete.

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Die Leistung der jungen Schauspielerin wurde von der Kritik hoch gelobt. Der Film erhielt 1981 den Goldenen Leinwand und wurde beim Montreal World Film Festival ausgezeichnet. Diese Erfolge machten Brunckhorst über Nacht berühmt, was jedoch auch dazu führte, dass sie schwer mit dem plötzlichen Ruhm zu kämpfen hatte. Sie zog einige Jahre später alleine nach London, um dort eine Schauspielschule zu besuchen, und arbeitete parallel dazu als Model in Paris.

Karriere als Preisträgerin und Autorin

Nach ihrem Schulabschluss absolvierte Brunckhorst bis neunzehneinundneunzig ein Schauspielstudium an der Schauspielschule in Bochum. Anschließend trat sie in Produktionen wie Babylon - Im Bett mit dem Teufel und Tiger, Löwe, Panther auf. Nach der Überwindung einer Krebserkrankung wandte sie sich im Jahr 1998 verstärkt dem Schreiben und Regie führen zu. Zwei Jahre später erhielt sie für das Drehbuch ihres biografischen Films Wie Feuer und Flamme den Deutschen Filmpreis, bekannt als Lola.

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Ihre Arbeit als Drehbuchautorin setzte sie fort und schrieb unter anderem das Skript für den Film Amelie rennt, der im September zweitausendsiebzehn in den deutschen Kinos anlief. Das Drama feierte zuvor seine Premiere auf der Berlinale und wurde auf verschiedenen Festivals mit zahlreichen Preisen bedacht. In jüngeren Jahren wirkte sie auch an der DDR-Komödie Zwei zu eins mit, die im Jahr zweitausendvierundzwanzig veröffentlicht wurde. Diese Komödie beleuchtet die Wendezeit und den Wechselkurs der Ost-Mark in D-Mark und spielte allein in Deutschland fünfhunderttausend Besucher ein.

Persönliches Leben und gesellschaftlicher Dialog

Von achtzehnninzehntneun bis neunzehndreiundsiebzig war Natja Brunckhorst mit dem deutschen Schauspieler Dominic Raacke liiert. Aus dieser Beziehung ging eine Tochter hervor, die mittlerweile ihr Bachelor-Studium abgeschlossen hat. Brunckhorst betonte wiederholt, dass sie selbst nie Drogen probiert habe und froh sei, dass ihre Tochter Emma ohne solche Probleme durch die Pubertät gekommen sei. Gelegentlich besucht sie Schulen, um mit Schülerinnen und Schülern über den damaligen Film und die Drogenproblematik zu sprechen. Dabei lege sie besonderen Wert darauf, in einen offenen Dialog zu treten, statt den pädagogischen Zeigefinger zu erheben.

Die Schauspielerin hat sich längst damit arrangiert, dass viele Menschen sie weiterhin primär mit der Rolle der Christiane F. verbinden. Gegenüber Medien äußerte sie einst, dass sie damit leben könne, solange auf ihrem Grabstein nicht der Name Christiane F. stehen werde. Ein persönliches Treffen mit der realen Christiane F. fand wenige Jahre nach der Filmveröffentlichung bei einem Konzert in Berlin statt. Bislang blieb es bei diesem einen Zusammentreffen, obwohl Brunckhorst offen für eine zweite Begegnung wäre.