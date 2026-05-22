Nato-Außenministertreffen in Schweden: Wie geht es weiter mit der Unterstützung für die Ukraine?

Die Nato-Außenminister treffen sich in Schweden, um über die wichtigen Themen zu sprechen. Dabei geht es um die Unterstützung für die Ukraine, die Stationierung von US-Soldaten in Polen und die Verteidigungsausgaben. Trump fordert mehr und will 5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts sehen.

Entscheidet sich heute in Schweden die Zukunft der Nato ? Eher nicht. Aber beim Außenministertreffen der 32 Mitgliedstaaten stehen die großen Themen auf der Tagesordnung. Wird das 2-Prozent-Ziel bei den Verteidigungsausgaben bald zum 5-Prozent-Ziel?

Wie geht es weiter mit der Unterstützung für die Ukraine? Und was ist mit den Drohungen von US-Präsident Donald Trump, der immer wieder erwägt, ganz aus dem Verteidigungsbündnis auszutreten? Die USA haben sich entschieden, 5000 zusätzliche Soldaten in Polen zu stationieren, nachdem das Pentagon die geplante Verlegung von 4000 US-Soldaten in das Land gestoppt hatte. In Deutschland wollen die USA jedoch noch immer 5000 Soldaten aus dem Stützpunkt Vilseck abziehen.

Unabhängig von der Stationierung von US-Truppen macht Trump in seiner zweiten Amtszeit keinerlei Hehl daraus, dass er unzufrieden damit ist, dass die USA bei den Verteidigungsausgaben deutlich mehr investieren als andere Mitgliedstaaten. 2025 erreichten zwar alle Länder das von der Nato vorgegebene Ziel: 2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Trump fordert jedoch mehr. Er will 5 Prozent sehen.

Dabei beschwert sich aber nicht nur Trump über ungleiche Verhältnisse, sondern auch Nato-Generalsekretär Mark Rutte sagte zuletzt, dass etwa die Ukraine-Ausgaben innerhalb der Nato nicht gleichmäßig verteilt seien. Eine begrenzte Gruppe von Ländern - Schweden, Kanada, Deutschland, die Niederlande und Dänemark - trage die Hauptlast, während viele andere nicht genug ausgeben, wenn es um die Unterstützung der Ukraine geht. Die Drohungen von Trump dürften diese Position nur verstärkt haben.

Doch die Nato ist sich nicht einig, wie weit die Unterstützung des Verteidigungsbündnisses gehen soll, wie dauerhaft Sicherheitsgarantien für die Ukraine aussehen sollten und ob ein Nato-Beitritt der Ukraine irgendwann realistisch wird. Während in Schweden die Nato-Außenminister über die wichtigen Themen sprechen, reisen am Freitag gleichzeitig hochrangige Pentagon-Vertreter nach Brüssel, um die Nato-Mitgliedstaaten über die Pläne für das Engagement des US-Militärs bei der europäischen Verteidigung zu informieren.

Sollte es hier Überraschungen geben, hat das auch Auswirkungen auf das Treffen in Schweden, denn die US-Militärpräsenz gilt in Europa als zentrale Sicherheitsgarantie. ABER: Weitreichende Entscheidungen werden in Schweden wohl eher nicht getroffen. Die Außenminister der Mitgliedstaaten werden diskutieren und vor allem den großen Nato-Gipfel im Juli in Ankara vorbereiten.

In der Türkei könnte es dann allerdings zum großen Knall kommen - oder aber das Verteidigungsbündnis reißt sich im Angesicht der Gefahr durch Russland, Iran und auch China zusammen und rüstet gemeinsam auf





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