Brigadegeneral Christoph Huber beschreibt die vollständige Umstellung Russlands auf Kriegsindustrie. Die NATO-Ostflanke bleibt wachsam, während deutsche Soldaten in Litauen gegen potenzielle Bedrohungen trainieren.

Die militärische Lage an der östlichen Grenze des NATO -Bündnisgebiets hat sich nach Einschätzung deutscher Führungspersonal signifikant verändert. Brigadegeneral Christoph Huber, Kommandeur der deutschen Panzerbrigade 45 mit Stationierungsort Litauen, warnt vor einer spürbaren Steigerung der russischen Kampfkraft. Trotz der erheblichen Verluste im Krieg in der Ukraine baut Russland seine Streitkräfte kontinuierlich aus. Huber bestätigt dies in einem Interview mit Paul Ronzheimer und unterstreicht, dass die Mannstärke sowie die Produktionskapaziten der Rüstungsindustrie stark zunehmen.

Russische Industrie komplett auf Krieg umgestellt

Der General führt als erster Befehlshaber eine dauerhaft im Ausland stationierte Kampfbrigade der Bundeswehr. Seine Analyse zeigt, dass die gesamte russische Industrie bereits vollständig auf die Kriegsproduktion umgestellt wurde. Dies geschieht parallel zu den Bauern von Truppenstärken und der Erweiterung der industriellen Kapazitäten für Waffen und Ausrüstung. Diese Entwicklung findet trotz der immensen Opfer statt, die Russland im aktuellen Konflikt erdulden muss. Die logistischen Vorbereitungen eines potenziellen Gegners sind durch unsere Überwachungssysteme glasklar erkennbar. Wir sehen hier jegliche Indikatoren, die in diese Richtung deuten könnten.

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Verteidigungsstrategie ohne Überraschungseffekt

Für die NATO gilt als klare Prämisse, dass keine unerwarteten Angriffe stattfinden werden. Die alliierten Überwachungssysteme erfassen jede Bewegung und Vorbereitung im Vorfeld eines Konflikts. Hubes Antwort ist eindeutig: Eine Überraschung wird es nicht geben. Die Brigade soll bis Ende 2027 auf rund 4800 Soldaten anwachsen. Ihr primärer Auftrag besteht darin, die NATO-Ostflanke zu verteidigen, sollte Russland das Bündnisgebiet angreifen. Diese massive Aufstockung dient dazu, eine Abschreckungswirkung zu erzeugen und im Ernstfall sofort handlungsfähig zu sein.

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Konzept fight tonight bei unmittelbarer Bedrohung

Im Ernstfall können die Soldaten nicht erst auf Verstärkung aus Deutschland warten. Das Konzept sieht vor, dass die vor Ort befindlichen Truppen sofort in den Kampf eingreifen müssen. Huber erklärt, dass alle Frauen und Männer, die aktuell in Litauen stationiert sind, die Verteidigung führen werden. Es kämpfen alle, die hier sind, im Rahmen der NATO-Struktur. Dies erfordert höchste Einsatzbereitschaft und schnelle Reaktionsfähigkeit der lokalen Kräfte. Die Übung Freedom Shield demonstriert diese Haltung seit dem 17. November. Rund 3800 Soldaten aus acht NATO-Staaten trainieren zehn Tage lang in Litauen. Geübt werden unter anderem das Überqueren eines Flusses und der Kampf mit Panzern, Schützenpanzern und Drohnen.

Lernen von ukrainischen Erfahrungen im modernen Krieg

Die Bundeswehr zieht konkrete Lehren aus dem Krieg in der Ukraine, insbesondere beim Einsatz von unbemannten Systemen. Huber erläutert, dass man versuchen möchte, möglichst viel vom Zerschlagen des Gegners mit Drohnen durchzuführen. Der finale Einsatz von Kampfpanzern und Schützenpanzern erfolgt oft erst am Ende des Tages. Ukrainische Soldaten helfen der Bundeswehr dabei, sich auf moderne Gefechte vorzubereiten. Wir bilden Ukrainer aus, aber wir lernen von den Ukrainern auf täglicher Basis. Ukrainische Ausbilder sind bereits in deutschen Truppenschulen tätig und geben Impressionen aus dem aktuellen Kriegsbild weiter. Dieser Wissenstransfer ist entscheidend, um die eigenen Taktiken an die realen Anforderungen eines hochintensiven Konflikts anzupassen.