Nato-Generalsekretär Mark Rutte erklärt den Vorfall in Polen und lehnt einen sofortigen Ukraine-Beitritt ab. President Selenskyj fordert weiterhin Aufnahme.

Der aktuelle Konflikt zwischen Russland und der NATO zeigt sich durch den Absturz russischer Flugkörper auf polnischem Staatsgebiet. Nato -Generalsekretär Mark Rutte erklärte in Berlin, dass die genauen Hintergründe dieses Vorfalls noch nicht vollständig geklärt sind. Es handele sich um einen gefährlichen Zwischenfall, der von Moskau ausgehe, wobei noch geprüft werden müsse, ob die Luftraumverletzung absichtlich geschah.

Klärung des Vorfalls in Polen

Die Ermittlungen zu den Vorfällen laufen weiter, bevor diplomatische Maßnahmen eingeleitet werden können. Das polnische Außenministerium plant, den russischen Botschafter einzuberufen, sobald Sicherheitsbehörden und die Armee ihre Untersuchungen abgeschlossen haben. In der Nacht auf Freitag waren während russischer Angriffe auf die Ukraine mindestens drei Flugkörper in den polnischen Luftraum eingedrungen. Dabei handelte es sich wahrscheinlich um eine düsengetriebene Drohne und zwei Raketen, darunter wohl mindestens ein Marschflugkörper.

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Polens Ministerpräsident Donald Tusk sprach von einer offenbar gezielten Provokation durch Russland. Die Situation bleibt hochspannt, während die NATO-Partner ihre Reaktionen abstimmen. Rutte betonte bei der Tagung der Parlamentarischen Versammlung des transatlantischen Militärbündnisses in Berlin, dass die Natur des Angriffs noch nicht endgültig bestimmt ist. Dennoch gilt der Vorfall als schwerwiegend.

Position zur Ukraine und Nato-Beitritt

Nato-Generalsekretär Mark Rutte hat ukrainischen Forderungen nach einer Aufnahme in das Bündnis zum jetzigen Zeitpunkt eine Absage erteilt. Zwar gebe es für die Ukraine eine entsprechende Perspektive, doch derzeit herrsche keine Einstimmigkeit unter den Nato-Mitgliedern. Wer Mitglied werden kann, darüber entscheide allein die Nato, so Rutte weiter und betonte die völlige Klarheit innerhalb der Allianz.

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Ob ein Nato-Beitritt der Ukraine Teil von Gesprächen mit Russland sein könne oder nicht, sei eine andere Frage, lautete die Einschätzung von Rutte. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj plädierte während der Jahrestagung in Berlin per Video aus Kiew erneut für eine Aufnahme. Selenskyj argumentierte, dies sei die bessere Lösung für die Sicherheit in Europa als bloße Sicherheitsgarantien, die der Beistandsklausel nach Artikel fünf des Nato-Vertrags lediglich ähneln.

Auswirkungen und weitere Angriffe

Die Ukraine gehöre bereits heute der Welt der Nato und der EU an, sagte Selenskyj und verwies auf die enge Einbindung in vielen Bereichen. Er betonte, dass die NATO-Länder von den Erfahrungen der Ukraine profitieren könnten. Die Ukraine verfüge über effektive Verteidigungskapazitäten an Land, auf See und in der Luft und schlage nach jedem russischen Angriff zurück.

Parallel dazu eskaliert die Lage vor Ort weiter. In der ostukrainischen Region Dnipropetrowsk sind nach russischen Angriffen auf die Energieinfrastruktur mehr als 350.000 Verbraucher ohne Strom. Der größte private ukrainische Stromversorger DTEK teilte mit, dass Russland in den vergangenen zwei Tagen vier Anlagen beschossen und Technik beschädigt habe. In der Nacht griff Russland die westukrainische Stadt Lwiw großflächig an, obwohl sie weit von der Front entfernt liegt.

Ukrainische Gegenangriffe und Verluste

Die Ukraine führt weiterhin Gegenangriffe durch, die weit in russisches Gebiet reichen. Nach Angaben des Gouverneurs der russischen Region Perm ist bei einem ukrainischen Drohnenangriff ein Mensch getötet worden. Zwei weitere Personen seien verletzt und mehrere Industrieanlagen beschädigt worden. Die Region liegt gut 1700 Kilometer von der Ukraine entfernt und beherbergt eine Ölraffinerie, die bereits mehrfach Ziel solcher Angriffe war.

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Auch vor Libyen wurden ukrainische Drohnen eingesetzt, um russische Kriegsschiffe anzugreifen. President Selenskyj bekennt sich zu diesen Aktionen als klares Signal an den Westen und an Moskau. Zugleich suchen Rettungskräfte nach zwei vermissten Personen nach dem russischen Angriff auf ein Wohnhaus im Umland von Kiew. Die Arbeiten wurden wegen der Gefahr weiterer Angriffe zwischenzeitlich unterbrochen, wie der ukrainische Präsident auf X mitteilte.