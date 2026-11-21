Nach zwei in Polen niedergehenden russischen Marschflugkörpern erteilte die Nato CAOC Abschusserlaubnis an Gripen-Piloten. Details zum Einsatz und den Wetterbedingungen.

Am Vortag der aktuellen Berichterstattung geriet der Luftraum über Polen in die unmittelbare Nähe einer Eskalation, nachdem zwei russische Marschflugkörper die polnische Hoheitsgrenze überschritten hatten. In Reaktion auf diese Verletzung des Luftraums erteilte das Combined Air Operations Centre (CAOC) mit Sitz im deutschen Uedem eine hochgradige militärische Freigabe, die als sogenannte "condition-based order" klassifiziert wird. Diese Anweisung erlaubt den Piloten schwedischer Gripen -Kampfjets, die zur Sicherung aufsteigen mussten, eigenständig über den Abschuss eines identifizierten Objekts zu entscheiden, sofern spezifische taktische Bedingungen erfüllt sind.

Auslösung der Abschussfreigabe und beteiligte Einheiten

Die Entscheidungsfindung und der darauffolgende Einsatz verliefen nach streng militärischen Protokollen, als die Alarmglocken bei der NATO-Zentrale in Uedem läuteten. Um den geschützten Luftraum Polens zu sichern, wurden neben den schwedischen Gripen-Jets auch zwei polnische F-16-Kampfjets in die Luft gebracht. Zusätzliche Unterstützung leistete ein schwedisches Saab-340-Frühwarnflugzeug, das die Lagedarstellung verbesserte, sowie ein niederländisches Tankflugzeug für die logistische Versorgung in der Luft. Am Boden wurden darüber hinaus verschiedene bodengestützte Luftverteidigungssysteme aktiviert, um eine mögliche weitere Bedrohung abzufangen.

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Das CAOC handelte auf Basis der Information, dass mindestens zwei Marschflugkörper die Grenze überquert hatten. Die Alarmstufe begann um 1.40 Uhr mit dem Status "Gelb" und stieg bis 5.49 Uhr auf die höchste Bedrohungsstufe "Rot" an, die bis zum Mittag gültig blieb. Die polnischen Streitkräfte beobachteten insgesamt elf Objekte, die potenziell den Luftraum gefährden konnten. Drei dieser Objekte überschritten tatsächlich die Grenze, wobei sich bei zwei davon um russische Marschflugkörper handelte.

Komplizierte Abfangversuche und Wetterbedingungen

General Ireneusz Nowak, der operative Kommandeur der polnischen Streitkräfte, stellte fest, dass einer der schwedischen Piloten den Versuch unternahm, ein Ziel abzufangen, von dem angenommen wurde, es handele sich um einen Kh-101-Marschflugkörper aus Russland. Dieser spezifische Flugkörper ist als eine der Hauptwaffen in russischen Luftangriffen bekannt und wurde auch in den vorangegangenen Phasen des Angriffs eingesetzt. Der Pilot konnte das Objekt jedoch weder mit bloßem Auge noch durch die technologischen Hilfsmittel der Maschine eindeutig identifizieren.

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Trotz der erteilten Abschusserlaubnis blieb das Feuer geschlossen, da technische Hindernisse die Identifizierung unmöglich machten. Die Bordeigenen Kameras, Wärmebild- und Infrarotsensoren des schwedischen Jets lieferten keine klaren Daten zur Klassifizierung des Ziels. General Nowak führte dies primär auf extrem schwierige Wetterbedingungen im Abfanggebiet zurück, die die optische und sensorische Erfassung der Objekte massiv erschwerten. Diese meteorologischen Faktoren spielten eine entscheidende Rolle, als der Pilot letztlich keine Waffe einsetzte.

Angriffsmuster und Ermittlungen vor Ort

Die Struktur des russischen Angriffs auf den polnischen Luftraum erfolgte in zwei klar getrennten Phasen. Zunächst wurden Drohnen eingesetzt, darunter schnelle Shahed-Drohnen mit Jet-Antrieb, die als Ablenkung oder Vorhut dienten. Anschließend folgten schwerere und gefährlichere Waffensysteme, darunter Kalibr- und Kh-101-Marschflugkörper, die die eigentliche Bedrohung darstellten. Die russische Seite kannte offensichtlich die Abschussorte, die genaue Anzahl der Flugkörper und deren Flugrichtungen präzise.

Polnische Sicherheitskräfte, insbesondere Mitglieder der Territorialverteidigungskräfte, sicherten daraufhin sofort die Einschlagstellen. In einem Waldgebiet im südostpolnischen Rudnik nad Sanem wurden Teams entsandt, um die Trümmerfelder zu untersuchen und Spuren zu sichern. Die Identifizierung der Trümmer bestätigte die Herkunft der Waffensysteme. General Nowak erklärte gegenüber der Presse, dass es auf polnischer Seite keinerlei Zweifel daran gibt, wer hinter diesem Angriff steht.