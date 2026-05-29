Die Nato hat ihre Bereitschaft betont, jeden Zentimeter des verbündeten Territoriums zu verteidigen, nachdem eine russische Drohne in Rumänien einschlug und eine Mutter und ihr Kind verletzte.

Eine gefährliche Lage an der Außengrenze von Nato und EU ist entstanden, nachdem eine russische Drohne in Rumänien einschlug und eine Mutter und ihr Kind verletzte.

Die Nato reagiert auf den Vorfall und betont ihre Bereitschaft, jeden Zentimeter des verbündeten Territoriums zu verteidigen. Bundeskanzler Friedrich Merz und US-Diplomaten haben sich zu Wort gemeldet und eine starke NATO-Präsenz an der Ostflanke gefordert. Der russische Angriffskrieg gegen die EU-Kommission hat sich weiter intensiviert und die EU muss ihre Sicherheits- und Abschreckungsmaßnahmen verstärken. Der Kreml hat sich noch nicht zu dem Vorfall geäußert





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Nato Russland Drohnenangriff Rumänien EU

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ukraine-Krieg: Russische Drohne trifft Hochhaus in Nato-Staat RumänienRumänien ist ein Nachbarstaat der Ukraine. In der Grenzstadt Galati schlägt nachts in einem mehrstöckigen Wohnhaus eine russische Drohne ein. Kampfjets der Luftabwehr steigen auf.

Read more »

Russische Drohne trifft Hochhaus in Nato-Staat RumänienRumänien ist ein Nachbarstaat der Ukraine. In der Grenzstadt Galati schlägt nachts in einem mehrstöckigen Wohnhaus eine russische Drohne ein. Kampfjets der Luftabwehr steigen auf.

Read more »

Ukraine: Russische Drohne trifft Hochhaus in Nato-Staat RumänienUkraine: Drohnenangriff auf Hafenstadt Ismajil in Oblast Odessa +++ Drohnenangriff auf Energieanlagen in russischer Region Wolgograd +++ Kallas: EU wird nie ein neutraler Vermittler sein können +++ Der Newsblog.

Read more »

Nach russischem Angriff auf die Ukraine: Im NATO-Staat Rumänien explodiert eine Drohne in einem HochhausIn Rumänien ist in der Nacht nahe der Grenze zur Ukraine eine Drohne in ein Hochhaus eingeschlagen. Nach Angaben der Behörden in dem NATO- und EU-Mitgliedsland wurden bei der Explosion in der Stadt Galati und ⁠dem anschließenden Feuer zwei Menschen verletzt.

Read more »