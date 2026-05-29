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Nato reagiert auf russischen Drohnenangriff in Rumänien

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Nato reagiert auf russischen Drohnenangriff in Rumänien
NatoRusslandDrohnenangriff
📆29/05/2026 12:57:00
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Die Nato hat ihre Bereitschaft betont, jeden Zentimeter des verbündeten Territoriums zu verteidigen, nachdem eine russische Drohne in Rumänien einschlug und eine Mutter und ihr Kind verletzte.

Eine gefährliche Lage an der Außengrenze von Nato und EU ist entstanden, nachdem eine russische Drohne in Rumänien einschlug und eine Mutter und ihr Kind verletzte.

Die Nato reagiert auf den Vorfall und betont ihre Bereitschaft, jeden Zentimeter des verbündeten Territoriums zu verteidigen. Bundeskanzler Friedrich Merz und US-Diplomaten haben sich zu Wort gemeldet und eine starke NATO-Präsenz an der Ostflanke gefordert. Der russische Angriffskrieg gegen die EU-Kommission hat sich weiter intensiviert und die EU muss ihre Sicherheits- und Abschreckungsmaßnahmen verstärken. Der Kreml hat sich noch nicht zu dem Vorfall geäußert

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