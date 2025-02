Natur als Inspiration: Berliner Philharmoniker beginnen Biennale mit dem Echo der Umweltkrise

Die Berliner Philharmoniker eröffneten ihre Biennale mit dem Konzert „Paradise lost?“, das sich mit den Herausforderungen des Klimawandels und Artensterbens auseinandersetzt. Der Abend bot eine Reise durch die Musik und die Natur, von der monumentalen Kraft von Edgard Varèse' „Arcana“ bis hin zum sanften Klangwelten von Miroslav Srnka's „Superorganisms“.

Die Natur ist nicht nett – es ist der Mensch, der ihr Eigenschaften zuschreibt, sie reflektiert, er- und verklärt. Anlässe, über dieses Verhältnis von Kultur und Natur nachzudenken, gab es viele am Donnerstagabend beim Auftaktkonzert der Biennale der Berliner Philharmoniker. Sie erinnert unter dem Titel „Paradise lost?“ an Artensterben und Klimawandel, die alles überwölbenden Themen unserer Zeit, viel bedrohlicher als Migration. Bedauerlicherweise spielen sie im Wahlkampf keinerlei Rolle.

Aktuelle Nachrichten, Hintergründe und Analysen direkt auf Ihr Smartphone. Dazu die digitale Zeitung. Hier gratis herunterladen. Edgard Varèse hat in „Arcana“ (1925) mit massiven Klangballungen das Monumentale, Kosmische der Natur in Töne gesetzt. Die Themen wälzen sich geradezu übereinander, in den grellen Streichern und gestopften Bläsern inklusive zweier Tuben, roh und blank, es klingt wie ein Denkmal an die Gewalt, die Felsen emporhebt oder Lavaströme ins Meer zischen lässt. Dirigent John Mauceri ist von der ersten Sekunde an ein unglaublich entschlossener und engagierter Dirigent, der das Orchester regelrecht scannt und seine Augen überall hat – aber nicht im Sinne eines Kontrollfreaks, sondern vielmehr anteilnehmend: Er will die Freude, die er persönlich an dieser Musik zu erleben scheint, einfach jedem Orchestermitglied so eindringlich wie möglich übermitteln. Und wird am 2. März 2025 erneut in der Philharmonie auftreten, dieses Mal mit dem Deutschen Symphonie-Orchester. „Superorganisms“ von Miroslav Srnka, das die Philharmoniker mit in Auftrag gegeben haben, ist ein ganz anderes Stück: In Wellen vernetzen sich die Klänge, alles gleitet und wogt, deutlich sanftmütiger als zuvor bei Varèse. An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können. Im theoretischen Überbau geht es Srnka darum zu zeigen, dass Superorganismen wie Bienenstöcke (aber auch Symphonieorchester) gemeinsam mehr hervorbringen als die Summe ihrer Teile. Ob ihm das gelingt, darf bezweifelt werden. Die vier Teile des Werks sind sich sehr ähnlich, bieten wenig Überraschendes, sind (wie oft in der zeitgenössischen Musik) zu sehr von einer „Idee“ und zu wenig von der musikalischen Klangschönheit her gedacht. In der Pause gibt der NABU Tipps, wie man weniger Plastikmüll produziert. Die Sphäre der Natur dringt in Form von in Berlin lange nicht gesehenem Schneefall über geöffnete Türen in die Philharmonie ein. Kunst kann natürlich zu allem, auch zur Schönheit und Bedrohung der Natur, etwas Sinnvolles sagen – solange es gute Kunst ist., die zu Unrecht als bloße Programmmusik geringgeschätzt wird. Vor allem ist sie, die Bezeichnung des ersten Satzes sagt es ja schon, Empfindung: Musikalisches Abbild des Eindrucks, den das Landleben im Individuum hinterlässt, weniger das Naturereignis als solches. Robertson und die Philharmoniker lassen ein schimmerndes Klangidyll auferstehen und schaffen auch dort, wo Beethoven doch direkt Vogelstimmen nachahmt, in den liebeszarten Duetten von Flöte und Oboe im zweiten Satz, Momente intimen Glücks. Dass der dritte Satz, das „lustige Zusammensein der Landleute“, nur behauptete Fröhlichkeit ist und sich hier im Grunde bereits das Gewitter anmeldet, hat man so deutlich auch selten wahrgenommen. So stapft man im Schnee nach Hause und sinniert darüber nach, ob die Trennung überhaupt existiert. Oder ob nicht alles, auch menschliche Kunst, letztlich Natur ist





