Naturschutzbeirat lehnt Expansion von Windflöte ab

Der Bielefelder Ortsteil Windflöte könnte sich um 100 Hektar Fläche für Wohnen und Gewerbe erweitern. Der Naturschutzbeirat lehnt die Pläne ab, da sie einen bedeutenden regionalen Grünzug zerstören würden.

Der Bielefeld er Ortsteil Windflöte mit knapp 4.000 Einwohnern könnte sich perspektivisch um 100 Hektar Fläche für Wohnen und Gewerbe erweitern. Das entspricht mehr als 100 Fußballfeldern. Die Stadt Bielefeld hat im Januar Entwürfe eines Struktur- und Nutzungskonzeptes öffentlich vorgestellt. Der Naturschutz beirat für Bielefeld hat sich mit den Planungen befasst und lehnt sie im Wesentlichen ab.

Der Hauptgrund für die Ablehnung liegt in der geplante Bebauung von 84 Hektar für Gewerbe und Industrie zwischen der A33 und der A2. Dieser Bebauungsbereich würde, laut Naturschutzbeirat, einen bedeutenden regionalen Grünzug zerstören, der die Vernetzung von Biotopen zwischen dem Teutoburger Wald, den Naturschutzgebieten Rieselfelder Windel und Kampeters Kolk sowie dem Westfälischen Tiefland (Hasselbachaue) sicherstellt. Claudia Quirini-Jürgens, Vorsitzende des Naturschutzbeirats, betont, dass man nicht gegen eine Arrondierung der Wohnbebauung sei. Die geplante Inanspruchnahme von Flächen, insbesondere für das Gewerbegebiet, sei jedoch zu groß. Grünzüge seien laut Regionalplan in verdichteten Arealen als Vorranggebiete für Erholung, Sport und Freizeit vorgesehen. Sie dienen auch der Lufthygiene, dem Klima und der Vernetzung von Biotopen. Dennoch sieht der aktuelle Regionalplan an der Stelle des Grünzugs zwischen Windflöte und Eckardtsheim ein umfangreiches Gewerbegebiet vor. Quirini-Jürgens betont, dass die Stadt Bielefeld aber nicht gezwungen sei, diese Optionen umzusetzen. Die Pläne widersprächen zudem dem vom Stadtrat beschlossenen Klimaanpassungskonzept. Durch die Bebauung würden Biotope von Vogelarten zerstört, die in Bielefeld Seltenheitswert haben: Steinkauz, Baumpieper und Heidelerche. Artenschutzmaßnahmen, die mit hohem finanziellen Aufwand aus EU- und Landesmitteln in den Rieselfelder Windel und Kampeters Kolk finanziert wurden, würden konterkariert. Das Vorkommen der Knoblauchkröte sei das einzig bekannte Gebiet dieser Art in Ostwestfalen-Lippe. Zudem würden landwirtschaftliche Flächen sowie Naherholungsgebiete vernichtet. Der Naturschutzbeirat votiert daher gegen das Nutzungskonzept.





nwnews / 🏆 22. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Bielefeld Windflöte Expansion Naturschutz Grünzug Gewerbegebiet

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Theater „Ajax und der Schwan der Scham“: Der blutige Tanz der ewigen ZweitenChristopher Rüping widmet sich am Hamburger Thalia Theater dem antiken Ajax-Mythos. Er verknüpft ihn mit Fragen nach Leistungsdruck und Konkurrenz.

Weiterlesen »

Kommentar: Der Wille zum Machterhalt ist in der SPD größer als der Widerstand bei der MigrationHat sich Friedrich Merz in der Migrationsfrage verzockt? Verhindert das Zustrombegrenzungsgesetz nach der Wahl eine Koalition? Nein, denn der CDU-Vorsitzende kann sich auf die SPD verlassen.

Weiterlesen »

Neuer Naturschutzbeirat hat sich konstituiertDie Landeshauptstadt Potsdam beruft Bürgerinnen und Bürger in den Beirat, die im Naturschutz und in der Landschaftspflege besonders fachkundig und erfahren si

Weiterlesen »

Super Bowl 2025 Werbung: Der beste, der schockierendste und der umstrittenste SpotJedes Jahr versuchen die Marken mit ihren Werbespots beim Super Bowl aufzufallen. Wir stellen die besten Spots vor, darunter einen, der für große Empörung sorgt.

Weiterlesen »

Fuel-Flow in der WSBK 2025: Zielwert liegt in der Verantwortung der HerstellerBMW-Technikdirektor Chris Gonschor erklärt, warum der Spritfluss in der Superbike-WM nicht mit einer Engstelle physisch begrenzt wird und ob ein Strafenchaos droht

Weiterlesen »

Korruption in Deutschland: Der Aufstieg der AfD und die Schwäche der AmpelDer Artikel analysiert den Anstieg der Korruption in Deutschland im Zusammenhang mit der Stärkung der Rechten, insbesondere der AfD. Er kritisiert die mangelnde Transparenz der Regierung unter Olaf Scholz und die Fokussierung auf marginale Ausgaben anstelle der Bekämpfung von Korruption in höheren politischen und finanziellen Kreisen.

Weiterlesen »