Natwest übertrifft Erwartungen im Schlussquartal

Die schottische Großbank Natwest hat mit ihrem bereinigten Vorsteuerergebnis für das Schlussquartal die Markterwartungen übertroffen. Dazu trugen vor allem überraschend niedrige Wertberichtigungen bei. Wie das Institut mitteilte, schrieb es lediglich 66 Millionen Pfund auf Problemkredite ab, gegenüber 126 Millionen Pfund im Vorquartal. Das bereinigte Vorsteuerergebnis stieg auf 1,54 Milliarden Pfund, gegenüber 1,16 Milliarden Pfund im Vorquartal.

Die Markterwartungen hatten bei 1,36 Milliarden Pfund gelegen. Die Nettozinsmarge verbesserte sich im Vergleich zum dritten Quartal um einen Basispunkt auf 2,19%. Natwest blickt auf ein positives Geschäftsjahr zurück und vermeldet ein zweistelliges Wachstum auf bereinigter Basis. Das Zinsergebnis legte um 12,3% auf fast 3 Milliarden Pfund zu. Analysten hatten 2,93 Milliarden Pfund angesetzt. Den Aktionären winken höhere Dividenden. „Die neue Ausschüttungsquote von 50% (zuvor 40%) ist das wichtigste Highlight“, schrieben die Analysten von Bank of America. „Mit einer Dividendenrendite zwischen 6% und 7% für 2025 und 2026 befände sich Natwest am oberen Ende der britischen Banken.“Natwest hat zum Auftakt der Quartalsberichterstattung der britischen Großbanken unerwartet gute Zahlen vorgelegt, die im vergangenen Jahr im Rahmen eines Dreijahresplans kommunizierten Gewinnziele aber nicht weiter nach oben geschraubt. Auch Natwest blieb beim Ausblick auf das laufende Jahr zurückhaltend. „Zu Beginn des Jahres 2025 sind wir realistisch, was die Herausforderungen und Chancen angeht, die vor uns liegen“, heißt es im Ausblick von Natwest auf das laufende Geschäft. „Doch wir sehen einige Gründe für Optimismus.“ Die Bank konzentriert sich auf den Heimatmarkt und zählt in Großbritannien zu den größten Hypothekenanbietern. Das Verbrauchervertrauen sei gegen Ende 2024 eingeknickt, aber die Bank habe bei ihren Kunden Widerstandskraft und ein gutes Aktivitätsniveau beobachtet. Natwest strebt im laufenden Jahr auf bereinigter Basis Erträge zwischen 15,2 Milliarden und 15,7 Milliarden Pfund an. Analysten hatten im Schnitt 15,5 Milliarden Pfund angesetzt. Das Institut rechnet mit Rückenwind seitens seiner Absicherungsgeschäfte (Structural Hedge), die rund 1 Milliarde Pfund dazu beitragen sollen. Die Eigenkapitalrendite (RoTE) soll sich in der Spanne von 15% bis 16% bewegen. Am Markt hatte man mit 15,7% gerechnet. Voraussetzung für das Erreichen des Ausblicks ist, dass die Wirtschaft stabil bleibt. Wie schon bei Barclays liegt auch die Guidance von Natwest für 2025 im Rahmen der Erwartungen, was der Grund dafür ist, dass die Branche wohl auf einen „schlagkräftigeren Ausblick“ gehofft hatte, erklärte der Bankenexperte. Die Aktie verbilligte sich im frühen Londoner Handel zunächst um gut 4%. Dass kein Aktienrückkauf angekündigt wurde, könnte dazu beigetragen haben. Analysten hatten allerdings auch keinen erwartet. Natwest dürfte im laufenden Jahr vollständig in private Hände übergehen. Der Anteil, der sich nach wie vor in staatlicher Hand befindet, rutschte im Dezember unter 10%. Jeremy Hunt, der Vorgänger der britischen Schatzkanzlerin Rachel Reeves, wollte die verbliebene Staatsbeteiligung durch eine Öffnung für Kleinanleger und andere Investoren abschmelzen. Mit dem Regierungswechsel im Juli vergangenen Jahres lösten sich diese Pläne in Luft auf. Der Labour-Schatzkanzler Alistair Darling hatte das Institut auf dem Höhepunkt der Finanzkrise für 46 Milliarden Pfund über Wasser gehalten, nachdem es sich an der Übernahme von ABN Amro verhoben hatte. Nachfolger begann im August 2015 mit dem Verkauf der Beteiligung und nahm dafür einen Milliardenverlust in Kauf. Der Staat war bei 502 Pence eingestiegen, Osbornes Verkaufskurs lag bei 330. Zuletzt bewegte sich der Kurs um 420 Pence.





