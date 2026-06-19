Naughty Ventures startet Explorationsprogramm auf Green Lightning Lithium-Projekt in Quebec

Naughty Ventures Corp. gibt den Start seines ersten Explorationsprogramms auf dem Green Lightning Lithium-Projekt bekannt. Das 7.207 Hektar große Projekt grenzt direkt an das bedeutende Cisco-Lithium-Projekt von Q2 Metals im Frotet-Evans-Grünsteingürtel in Quebec. Das Programm zielt darauf ab, das Potenzial des Grundstücks systematisch zu bewerten und einen NI 43-101 Technical Report zu erstellen.

Naughty Ventures Corp. (CSE: BAD) (FSE: 5DE0) (OTC Pink: BADVF) gibt den Start seines ersten Exploration sprogramms auf dem Green Lightning Lithium -Projekt bekannt. Das 7.207 Hektar große Claim-Paket liegt strategisch günstig im Frotet-Evans-Grünsteingürtel in Quebec und grenzt direkt an das Cisco- Lithium -Projekt von Q2 Metals Corp. an, eine der bedeutendsten Hartgestein- Lithium entdeckungen in Kanada.

Das Green Lightning-Grundstück befindet sich im Gebiet Eeyou Istchee James Bay und bietet ganzjährigen Zugang über den Billy Diamond Highway und das regionale Forststraßennetz. Der CN-Bahnterminal in Matagami liegt etwa 150 km südlich und bietet logistische Anbindung an das Batteriematerial-Hub in Bécancour. Das Unternehmen hat VoiseyScore Geoscience Inc. mit der Leitung des Explorationsprogramms und der Koordination des NI 43-101 Technical Report für das Grundstück beauftragt.

Die strategische Position des Projekts grenzt direkt an die östliche Grenze des Cisco-Lithium-Projekts von Q2 Metals Corp. Am 20. April 2026 gab Q2 Metals eine erste abgeleitete Mineralressourcenschätzung für Cisco in Höhe von 295 Millionen Tonnen mit 1,36 % Li2O bekannt. Die mineralisierte Zone von Cisco erstreckt sich über 1,5 Kilometer Streichlänge und bleibt in der Tiefe und entlang des Streichens offen.

Der breitere Frotet-Evans-Grünsteingürtel ist eine anerkannte lithiumhaltige Pegmatitprovinz, die auch die Lithiumlagerstätten Sirmac und Moblan beherbergt und mit mehreren Rohstoffsystemen ausgestattet ist. Das Unternehmen weist darauf hin, dass die hier beschriebenen Minerallagerstätten, Mineralressourcen, Mineralvorkommen, früheren Produktionen und Explorationsergebnisse bezüglich der Grundstücke Cisco, Sirmac, Moblan, Regnault, Troilus, Montviel und Matagami sowie des breiteren Frotet-Evans-Grünsteingürtels auf benachbarten oder nahegelegenen Grundstücken vorkommen, an denen das Unternehmen keine Rechte, Titel oder Interessen hat.

Die Mineralisierung auf benachbarten oder nahegelegenen Grundstücken ist nicht unbedingt indikativ für eine Mineralisierung auf dem Green Lightning Lithium-Projekt. Das geplante Programm ist darauf ausgelegt, die Green Lightning-Claims systematisch mit bewährten und modernen Explorationstechniken zu bewerten und voranzutreiben, um bewertete Explorationsziele zu generieren, begleitet von einem NI 43-101 Technical Report, der als Explorationsaufwand von 150.000 CSE qualifiziert. Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Clyde McMillan, P.Geo.

(OGQ #02193), leitender Geologe von VoiseyScore Geoscience Inc. und qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt. Herr McMillan ist unabhängig von Naughty Ventures Corp. Naughty Ventures Corp. ist ein kanadisches Venture-Investment- und Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf frühe Mineralprojekte mit bedeutendem Entdeckungspotenzial konzentriert. Das Unternehmen ist bestrebt, die nächsten großen Mineralvorkommen der Welt zu identifizieren und voranzutreiben. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze.

Zukunftsgerichtete Aussagen können an Begriffen wie plant, erwartet, beabsichtigt, glaubt, Ziele, Potenzial oder Aussagen erkannt werden, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten könnten, würden oder werden





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