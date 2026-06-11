Navagio Beach auf Zakynthos bleibt gesperrt: Kein Zutritt zum Strand und kein Schwimmen

Der Navagio Beach auf Zakynthos, ein Traumstrand mit feinem Sand, türkisblauem Wasser und steilen Kalksteinklippen, ist für die komplette Saison gesperrt. Die Regierung hat eine neue Verordnung erlassen, die den Zutritt zum Strand und das Schwimmen in der Bucht verbietet. Boote dürfen sich der Küste nur bis auf 50 Meter nähern. Die Lage ist riskant, da Felsabbrüche und Erdrutsche jederzeit drohen. Es besteht akute Lebensgefahr, weshalb der Strand in den letzten Jahren immer wieder abgeriegelt wurde.

Ein Traumstrand – und doch bleibt er leer! Der Navagio Beach auf Zakynthos gilt als einer der schönsten Strände der Welt. Auch in diesem Jahr schauen Urlauber nur aus der Ferne auf das Postkarten-Paradies.

Der als „Shipwreck Beach“ bekannte Strand ist für die komplette Saison gesperrt. Feiner, weißer Sand. Türkisblaues Wasser. Steile Kalksteinklippen, die die Bucht wie eine Arena umschließen.

Mittendrin: das legendäre Schiffswrack „Panagiotis“, das dort seit 1980 liegt. Die Schmugglerbucht lockt seit Jahrzehnten Besucher an. Doch wie schon in den vergangenen Jahren bleibt der Strand auch 2026 dicht – und das mindestens bis zum 31. Oktober.

Das berichtet auch die Griechenland Zeitung. Demnach gibt es eine neue Regierungsverordnung. Sie verbietet sowohl den Zutritt zum Strand als auch das Schwimmen in der Bucht. Boote dürfen sich der Küste nur bis auf 50 Meter nähern.

Wer gegen die Regeln verstößt, muss mit empfindlichen Geldstrafen rechnen. Wie hoch sie ausfallen, ist nicht bekannt. Der Hintergrund ist ernst. Es besteht akute Lebensgefahr.

So idyllisch der Strand wirkt, so riskant ist die Lage vor Ort. Felsabbrüche und Erdrutsche drohen jederzeit. 2018 verletzte ein größerer Felssturz mehrere Menschen. 2022 lösten sich nach einem erneut Felsmassen. Um weitere Unfälle zu verhindern, wurde der Strand in den darauffolgenden Jahren immer wieder abgeriegelt. Ganz verzichten müssen Urlauber auf den Anblick trotzdem nicht.

Den Navagio Beach und das Wrack können sie zumindest aus der Ferne bestaunen. Es gibt eine offizielle Aussichtsplattform mit Blick auf die leuchtend blaue Bucht und die „Panagiotis".

Allerdings berichtet die griechische Zeitung thetoc, dass der Zugang nur erlaubt ist, wenn die Gemeinde dies genehmigt





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