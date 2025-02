An dem ersten Todestag des russischen Oppositionsführers Alexej Nawalny, der im Gefängnis verstarb, pilgern Hunderte Bürger an sein Grab auf dem Borissowskoje-Friedhof in Moskau, trotz staatlicher Einschüchterungsversuche. Die Gedenkveranstaltung erinnert an das politische Engagement und die Verfolgung Nawalnys, der für seine Kritik am Kreml bekannt war und Opfer von Vergiftung und politischer Inhaftierung wurde.

Vor einem Jahr verstarb der russische Oppositionsführer Alexej Nawalny im Gefängnis . Am ersten Tod estag pilgern Hunderte Moskauer Bürger trotz staatlicher Einschüchterungsversuche an sein Grab auf dem Borissowskoje-Friedhof. Die Polizei gewährte den Trauernden Zutritt, doch wurden sie von Beamten gefilmt, wie unabhängige Medien berichten. Unter den Besuchern waren auch ausländische Diplomaten, darunter die US-Botschafterin Lynne Tracy und EU-Botschafter Roland Galharague.

Nawalnys Witwe, Julia Nawalnaja, postete auf Instagram, dass sie an Nawalny gedacht, mit ihm gelacht, sich mit ihm beraten und auch mit ihm diskutiert habe. Sie schrieb: 'Ich liebe dich sehr, vermisse dich sehr, du fehlst mir so.'. Nawalny wurde 2020 in Sibirien bei der Vorbereitung von Regionalwahlen vergiftet. Nach seiner Behandlung in Deutschland diagnostizierte die Berliner Charité einen Nervenkampfstoff als Ursache. Bei seiner Rückkehr nach Moskau wurde Nawalny auf dem Flughafen festgenommen und wegen Verstoßes gegen Meldeauflagen aus einem früheren Verfahren in Haft genommen. Später verurteilten russische Gerichte Nawalny wegen angeblicher Veruntreuung und Beleidigung einer Richterin zu neun Jahren Haft. Nach einem weiteren Prozess wegen Extremismus wurde die Freiheitsstrafe auf 19 Jahre erhöht, die er in einem Straflager am Polarkreis absitzen sollte. Zum Zeitpunkt des Todes war Nawalny erst 47 Jahre alt





