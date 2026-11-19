Nazan Eckes feiert 50. Jahre auf Mallorca und präsentiert den VW T-Roc R. Sie spricht über neue Lebensprioritäten, Alltag mit Söhnen und vermisstes Roggenbrot.

Nazan Eckes hat ihr Leben mit 50 Jahren fundamental neu ausgerichtet. Die bekannte Moderatorin genießt seit 2025 dauerhaft das Leben auf der spanischen Insel Mallorca zusammen mit ihren beiden Söhnen Lounis und Ilyas. Einen wichtigen Meilenstein ihres neuen Lebensabschnitts markierte die Veranstaltung am 18. November 2026 in Málaga. Dort übernahm sie die Rolle der Markenbotschafterin für Volkswagen R und präsentierte den neuen T-Roc R mit einer Motorleistung von 333 PS.

Neue Prioritäten und innere Ruhe im Alter von 50

Seit ihrem 50. Geburtstag im Mai im vergangenen Jahr hat sich die Einstellung der Moderatorin zum Leben deutlich gewandelt. Nazan Eckes beschreibt einen Zustand, in dem sie einerseits ruhiger und entspannter wird, aber gleichzeitig präziser weiß, was sie vom Leben erwartet. Sie betont, dass sie heute weniger an ein vages irgendwann denkt und stattdessen den Fokus auf das jetzt legt. Das Arbeiten macht ihr weiterhin viel Spaß, doch sie vergisst nicht, auch wirklich zu leben.

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Ihr aktuelles Lebensgefühl lässt sich mit dem paradoxen Bild zusammenfassen, im Leben mehr Gas zu geben, während die innere Ruhe zunimmt. Diese Haltung spiegelt sich auch in ihrer täglichen Routine wider. Sie fährt ihre Söhne täglich zur Schule, wobei der Schulweg zwar lang ist, aber die Fahrt durch die malerische Berglandschaft nutzt sie als wertvolle Momente. Sie nennt diese Zeit fast schon ihre persönliche Me-Time im Auto, da sie dabei Musik genießt und mit ihren Kindern spricht.

Alltag auf Mallorca und Erziehung der Söhne

Nazan Eckes lebt seit 2025 dauerhaft auf Mallorca. Ihr Zuhause ist eine Finca im Norden der Insel, die sie bereits fünf Jahre zuvor erworben hatte. Neben der eigenen Wohnung teilt sie sich das Grundstück mit ihrer Mutter und ihrer Tante. Der Fokus liegt stark auf der Familie und den Söhnen Lounis, der 12 Jahre alt ist, sowie Ilyas, der 9 Jahre alt ist und in Kürze seinen 10. Geburtstag feiert. Das Familienleben auf der Sonneninsel strukturiert ihren Alltag maßgeblich.

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Ein besonders amüsantes Detail aus dem Familienalltag betrifft die Begeisterung der Söhne für Autos. Erst vergangene Woche wollte der jüngere Sohn unbedingt auf dem Fahrersitz Platz nehmen. Er bat seine Mutter explizit darum, die Knöpfe drücken und aufs Gaspedal treten zu dürfen. Nazan Eckes erlaubte dies unter einer strikten Bedingung: Das Auto durfte nicht gestartet werden. Dies verdeutlicht ihren verantwortungsvollen Umgang mit der Liebe ihrer Kinder zu schnellen Fahrzeugen.

Technische Details der VW-Präsentation in Málaga

Die Autopremiere im spanischen Málaga diente nicht nur der Vorstellung des neuen Modells, sondern auch der Kommunikation ihrer aktuellen Lebensphilosophie. Als Markenbotschafterin von Volkswagen R stellte sie den T-Roc R vor, der mit 333 PS eine signifikante Motorleistung bietet. Nazan Eckes ist bekannt für ihre Liebe zu schnellen Autos und fährt auf Mallorca häufig und gerne. Die Veranstaltung verknüpfte somit ihr privates Interesse an Automotive mit ihrer beruflichen Rolle als Moderatorin.

Bei der Präsentation sprach sie offen über die Veränderungen, die der 50. Geburtstag mit sich brachte. Sie betonte, dass man mit 50 Jahren weniger Dinge will, die man nicht mehr möchte, und die eigenen Prioritäten schärfer definiert. Diese Klarheit hilft ihr, den Alltag mit den Söhnen und die beruflichen Aufträge in Einklang zu bringen, ohne dass das Leben in den Hintergrund rückt. Der T-Roc R passt somit perfekt in ihr neues Selbstverständnis von Dynamik und Ruhe.

Vermissen aus Deutschland und kulinarische Wünsche

Trotz der hohen Zufriedenheit mit dem Leben auf Mallorca gibt es Aspekte, die die Moderatorin aus Deutschland vermisst. Der prominenteste Punkt ist dabei das Brot, insbesondere das deutsche Roggenbrot. Nazan Eckes gibt zu, dass sie dieses speziell vermisst und es ihr schmerzlich fehlt. Sie erzählt, dass Freunde und Bekannte, die sie auf Mallorca besuchen, immer Roggenbrot mitbringen müssen, um ihr eine Freude zu machen.

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Diese small Talk-Thema zeigt die menschliche Seite der Moderatorin auf. Während sie sich technisch und emotional auf das Neue einlässt, bleiben gewisse kulturelle und kulinarische Gewohnheiten erhalten. Die Kombination aus moderner Automobilität, familiärem Alltag auf Mallorca und dem Wunsch nach deutscher Kulinarik zeichnet das aktuelle Leben von Nazan Eckes aus. Sie hat gelernt, beides zu vereinen: die Geschwindigkeit des T-Roc R und die Ruhe des Insel-Lebens.