Nazi-Täter greift Kölner Familienvater in der Innenstadt an

Ein Kölner Familienvater wurde am 7. Februar 2025 in der Nähe des Friesenplatzes von einem Unbekannten angegriffen, der mutmaßlich aus einer Gruppe von Nazis stammte. Der Angriff ereignete sich, nachdem der Kölner eine Gruppe von jungen Männern verhissen hatte, die das „Erika-Lied“ sangen, ein Lied, das in sozialen Medien oft mit rassistischen Inhalten verknüpft wird. Der Täter schlug dem Familienvater ins Gesicht, erlitt eine blutende Kopfwunde und eine gebrochen Brille. Die Polizei ermittelt wegen politisch motivierter Kriminalität.

Ein Kölner Familienvater erlitt am 7. Februar 2025 in der Nähe des Friesenplatzes einen Faustschlag ins Gesicht, wahrscheinlich durch einen Nazi-Täter . Der 48-Jährige war mit seiner Frau und seinem zwölfjährigen Sohn auf ein Taxi gewartet, als eine Gruppe schwarz gekleideter junger Männer das „Erika-Lied“ sang. Das Lied ist bekannt aus sozialen Medien, wo es oft mit rassistischen Inhalten unterlegt wird. Empört rief der Kölner „Scheiß Nazis“ und stieg in ein Taxi vor dem Hotel.

Kurz darauf wurde er von einem Unbekannten aus der Gruppe angegriffen. Der Täter eilte unerwartet zum Taxi, riss die Tür auf und schlug dem Mann ins Gesicht. Nach der Tat kehrte der Täter zur Gruppe zurück, die unbeirrt weiterging. „Sie sind nicht mal gerannt, einfach weggegangen, als wäre es das Normalste auf der Welt gewesen“, sagte der Kölner. Die Polizei konnte den mutmaßlichen Täter trotz Fahndung nicht ausfindig machen. Das Opfer erlitt durch den Schlag eine blutende Kopfwunde und seine Brille zerbrach. Noch am selben Abend suchte der Familienvater ein Krankenhaus auf, wo er nach einer intensiven Untersuchung wieder entlassen wurde. Eine Woche nach dem Vorfall zeigt sich der 48-Jährige tief getroffen von der psychischen Belastung und steht im Kontakt mit dem Weißen Ring, einer Organisation für Opfer von Gewalttaten. „Mein Sohn war dabei, als sein Papa überfallen wurde und hat die Gewalttat mit angesehen. Er steht immer noch sichtlich unter Schock“, äußert er besorgt. Auf seinem Instagram-Profil teilte der Kölner Bilder seiner Verletzung und erhält viel Zuspruch aus seinem Umfeld. Viele zeigen sich entsetzt über die Tat, loben jedoch seinen Einsatz. „Ich würde mich trotzdem nochmal einsetzen. Auch wenn ich jetzt ängstlicher als vorher bin. Das nächste Mal würde ich mich vermutlich versichern, dass Leute herumstehen, die mir helfen können.“ Der Staatsschutz ermittelt wegen politisch motivierter Kriminalität. „Ich denke, es war nicht das erste Mal, dass dieser Mann zugeschlagen hat. Und ich würde ihn sehr sicher identifizieren können. Ich sehe sein Gesicht immer wieder vor meinen Augen“, sagt das Opfer. Die Ermittlungen dauern an.





