Nazis geraubtes Gemälde aus der Goudstikker-Sammlung in niederländischem Haus

Ein von den Nazis geraubtes Gemälde aus der Sammlung des jüdischen Kunsthändlers Jacques Goudstikker ist in einem niederländischen Haus aufgetaucht, das einst von Hendrik Seyffardt gehörte, einem berüchtigten SS-Kollaborateur. Das Gemälde, das "Porträt eines jungen Mädchens" des niederländischen Malers Toon Kelder, ist wahrscheinlich schon seit Jahrzehnten im Flur des Hauses der Enkeltochter von Seyffardt zu sehen. Der Detektiv Arthur Brand, bekannt als "Indiana Jones der Kunstwelt", hat den Fall bekannt gegeben.

Die Kunst welt ist um einen spektakulären Fall reicher: In den Niederlanden ist ein von den Nazis geraubtes Gemälde aus der Sammlung des jüdischen Kunst händlers Jacques Goudstikker aufgetaucht.

Ausgerechnet im Haus der Familie eines berüchtigten SS-Kollaborateurs. Das "Porträt eines jungen Mädchens" des niederländischen Malers Toon Kelder hängt wahrscheinlich schon seit Jahrzehnten im Flur des Hauses der Enkeltochter von Hendrik Seyffardt. Das sagte der als "Indiana Jones der Kunstwelt" bekannte Detektiv Arthur Brand





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