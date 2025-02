NBA All-Star Weekend 2025: Alle Infos zum Miniturnier in San Francisco

Das NBA All-Star Weekend 2025 findet vom 14. bis 16. Februar in San Francisco statt. Im Chase Center wird ein Miniturnier mit vier Teams ausgetragen, die von den NBA-Legenden Shaquille O'Neal, Charles Barkley und Kenny Smith sowie dem Gewinner des Rising-Stars-Matches gebildet werden. Die Skills Challenge am Samstag ist ein weiteres Highlight des Wochenendes.

Vom 14. bis 16. Februar 2025 steht das All-Star-Game der NBA an. In San Francisco findet das diesjährige All-Star Weekend statt, welches von der NBA neu gestaltet wurde. Das klassische All-Star-Game mit dem Duell der besten Spieler der Liga aus dem Osten und Westen wird durch ein Miniturnier ersetzt. Vier Teams treten im Chase Center, der Heimstätte der Golden State Warriors, an. Die NFL-Legenden Shaquille O'Neal, Charles Barkley und Kenny Smith stellen drei der vier Halbfinalisten zusammen.

Das vierte Team im Halbfinale ist der Gewinner des Rising-Stars-Matches. Die Halbfinal-Sieger ziehen ins Endspiel ein, das mit dem Überschreiten der 40-Punkte-Marke endet. Die Spieler des siegreichen Teams erhalten jeweils 125.000 US-Dollar, während die Spieler des Verlierer-Teams 50.000 US-Dollar erhalten. Für die im Halbfinale gescheiterten Spieler gibt es jeweils 25.000 US-Dollar. Bereits am Freitag, den 14. Februar, finden unter anderem das NBA All-Celebrity-Game sowie ein Training der Rising Stars statt. Am Samstagabend findet ab 02:10 Uhr live auf ProSieben MAXX die Skills Challenge statt, bei der einige der größten Stars in verschiedenen Skill-Wettbewerben gegeneinander antreten. Viele Fans sehen in diesem Tag das Highlight des All-Star Weekends. Wer wird den Titel des besten Distanzschützen dieses Jahres erringen? Teilnehmer sind Jalen Brunson, Cade Cunningham, Darius Garland, Tyler Herro, Buddy Hield, Cam Johnson, Damian Lillard und Norman Powell. Teams von All-Stars, darunter Team Cavs (Donovan Mitchell, Evan Mobley), Team Rooks (Zaccharie Risacher, Alex Sarr), Team Spurs (Chris Paul, Victor Wembanyama) und Team Warriors (Draymond Green, Moses Moody), messen sich in Geschwindigkeit, Präzision und Teamwork. Das Finale des All-Star Miniturniers wird am Sonntag im Chase Center in San Francisco live übertragen. Für die Live-Übertragung des Spiels benötigt man ein kostenpflichtiges Abonnement bei DAZN





