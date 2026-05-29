NBA ändert Draft-System ab 2027

Die NBA hat sich entschieden, das Draft-System von Grund auf zu verändern. Die meisten Franchises haben sich für die Anti-Tanking-Maßnahmen von NBA-Chef Adam Silver ausgesprochen.

Die NBA hat sich entschieden, das Draft-System von Grund auf zu verändern. Ab 2027 wird es nicht mehr so einfach sein, als schwaches Team zu spielen, um eine gute Position im Draft zu sichern.

Die meisten Franchises haben sich für die Anti-Tanking-Maßnahmen von NBA-Chef Adam Silver ausgesprochen, die von 2027 bis 2029 gültig sind. Die Memphis Grizzlies haben dagegen gestimmt, da sie direkt davon betroffen sind. Die größte Veränderung ist die prozentuale Chance auf den Top-Pick. In den kommenden Drafts wird diese nur noch bei 5,4 Prozent liegen.

Die Chance vom viert- bis zehntschlechtesten Team auf den ersten Pick wird zukünftig mit 8,1 Prozent höher sein. Zudem steigt die Zahl der Lotterie-Teams von 14 auf 16. Des Weiteren wird neben der ersten Runde ebenfalls die zweite angepasst. Ab der kommenden Saison werden die ersten 16 Picks der zweiten Runde in umgekehrter Reihenfolge zu den 16 Top-Picks vergeben.

Der Kampf gegen das absichtliche Verlieren wird durch weitere Maßnahmen noch verstärkt geführt. So ist es ab 2027 nicht mehr möglich, in zwei aufeinanderfolgenden Jahren den Top-Pick des Drafts zu erhalten.

Außerdem kann keine Franchise in drei aufeinanderfolgenden Jahren in den Top 5 ihren Spieler wählen und die Picks 12 bis 15 können nicht mehr in Trades geschützt werden. Brisant: Die NBA kann künftig Sanktionen verhängen, um gegen das Tanking vorzugehen. Dazu gehört die Möglichkeit, die Gewinnchancen der Teams in der Draft-Lotterie zu verringern oder die Draft-Positionen der Teams zu ändern





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NBA Draft-System Anti-Tanking-Maßnahmen Adam Silver Memphis Grizzlies

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