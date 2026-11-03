NBA-Bilanz: Hartenstein glänzt, Wagner und Schröder kämpfen gegen Abstieg

Isaiah Hartenstein stabilisiert die Thunder, während Franz Wagner bei den Magic und Dennis Schröder bei den Hornets in der Krise stecken. Eine detaillierte Statistik der deutschen NBA-Spieler.

Isaiah Hartenstein liefert aktuell die herausragendsten Leistungen der deutschen NBA-Exporteure ab, während seine Landsleute Franz Wagner und Dennis Schröder in einer schweren Talsohle stecken. Diese Polarität definiert die momentane Situation der Ami-Legionäre in der laufenden Saison, die sich durch extreme Schwankungen in der individuellen Form und den Teamergebnissen auszeichnet.

Isaiah Hartenstein dominiert als Schlüsselfigur

Isaiah Hartenstein beweist bei den Oklahoma City Thunder seine unverzichtbare Rolle im Kader. Beim dramatischen 117:112-Sieg in Cleveland stoppte OKC eine negative Trendwende und festigte damit die Position als Titelverteidiger von 2025. Der 2,13 Meter große Center steuerte zwar nur fünf Punkte bei, kontrollierte jedoch das Spiel unter dem Korb mit 14 Rebounds, vier Assists und zwei Steals.

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Sein aktueller Lauf der Konstanz ist beeindruckend: Es ist bereits das vierte Spiel in Folge, in dem Hartenstein zweistellig bei den Rebounds landet. Zuvor hatte er drei deutliche Double-Double-Performances hingelegt, darunter zwölf Punkte und zwölf Rebounds gegen die LA Clippers sowie 15 Punkte und 13 Rebounds gegen Phoenix Suns.

Dass die Thunder trotz schwerer Ausfälle von Star-Forward Jalen Williams aufgrund eines Wadenbeinbruchs und von Cason Wallace wegen eines Schultergelenklippenrisses erfolgreich bleiben, liegt maßgeblich an der enormen Geschlossenheit der Truppe. Hartenstein hält mit seiner Defensivstärke das Fundament des Teams dicht und kompensiert so die personellen Lücken.

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Franz Wagner und Nets leiden unter Formtiefs

In Orlando brennt der Baum, auch wenn die Magic mit einer 2:5-Bilanz noch nicht am Boden liegen. Franz Wagner (25) stand lange im Fokus, nachdem er bei den New York Knicks in einem Spiel 21 seiner 23 Punkte allein im letzten Viertel erzielte. Die Enttäuschung folgte jedoch unmittelbar: Beim 97:108-Auswärtssieg der Celtics glänzte Wagner mit 12 Vorlagen als Karrierebestwert, scheiterte aber mit seinem Wurf deutlich und traf nur fünf von 20 Versuchen.

Der nächste Rückschlag folgte beim 94:103-Heimaus gegen Washington Wizards. Nach einem katastrophalen dritten Viertel mit nur neun eigenen Punkten kassierte Orlando die vierte Heimniederlage in Folge. Wagner war mit 24 Zählern erneut Topscorer, konnte den Trend jedoch nicht umkehren. Teamkollege Tristan da Silva zeigt ähnliche Schwankungen: Nach 23 Punkten und fünf von acht Dreiern gegen Boston traf er gegen Washington nur noch zwei von zehn Würfen.

Auch die Brooklyn Nets starten trostlos in die Saison. Nach fünf Niederlagen folgte im sechsten Spiel der erste Sieg bei den Indiana Pacers mit 98:90, wobei Moritz Wagner (29) 14 Punkte beisteuerte. Doch die Hoffnung war kurz: Beim 90:103 gegen die Knicks brach Brooklyn im vierten Viertel komplett zusammen, als man bei einem 79:75-Führungsstand in den letzten zwölf Minuten nur elf Punkte erzielte.

Moritz Wagner blieb bei dieser Niederlage mit sechs Zählern blass. Mit einer Bilanz von 1:6 dümpeln die Nets weiterhin im Tabellenkeller des Ostens. Am kommenden Donnerstag steht das erste direkte deutsche Duell der Saison an, wenn Brooklyn gegen Dennis Schröder und die Charlotte Hornets antreten.

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Dennis Schröder verliert Startplatz

Noch schwerer trifft es Dennis Schröder bei den Charlotte Hornets (3:5). Nach der bitteren 91:124-Niederlage gegen die Detroit Pistons, der vierten Saisonschlappe in Folge, musste der deutsche Spielmacher seinen Startplatz abtreten. Schröder erlebte gegen Detroit einen durchwachsenen Abend mit nur fünf Zählern und fünf Ballverlusten.

Während Anderson Jr. (20) seine Chance nutzte und in unter neun Minuten acht Punkte erzielte, wartet Hannes Steinbach (20) weiter auf seine Zeiten. Steinbach kommt in acht Spielen nur auf drei Einsätze, was Head Coach Charles Lee primär mit der harten Konkurrenz auf der Center-Position begründet. Lee setzt fest auf Moussa Diabaté und Backup Ryan Kalkbrenner.

Coach Lee betont, dass Kalkbrenner in der Zonen-Verteidigung noch die Nase vorn hat. Die Forderung an den deutschen Nachwuchstalent Steinbach lautet vor allem defensives Feingefühl und ständige Kommunikation auf dem Feld. Lee schätzt zwar die vorbildliche Einstellung im Training, warnt aber vor überzogenen Erwartungen, da Steinbach erst am Anfang seiner Entwicklung stehe und noch lerne, wie das NBA-Spiel im Detail funktioniert.