Franz Wagner verteidigt die Farben der Orlando Magic gegen die Brooklyn Nets, wo sein Bruder Moritz aufläuft. Ein historisches Familien-Ereignis in der NBA mit persönlichen Bezügen.

Das erste direkte Duell als Gegner in der National Basketball Association ( NBA) wird für die deutschen Brüder Franz Wagner und Moritz Wagner zu einem besonderen historischen Ereignis. Franz Wagner, der die Farben der Orlando Magic repräsentiert, steht seinem Bruder Moritz in der Partie gegen die Brooklyn Nets gegenüber. Dieses Aufeinandertreffen hat eine besondere familiäre Bedeutung, da die beiden bisher gemeinsam in einer Mannschaft spielten.

Familiäre Bedeutung des NBA-Duells

Im Interview mit RTL/Sky Sport erklärte Franz Wagner seine Emotionen vor dem Spiel, das in der deutschen Nacht zu Samstag um 1.30 Uhr stattfindet. Er betonte, dass dies ein sehr besonderer Tag für seine Familie sei. Die beiden waren jahrelang Teamkollegen und teilen eine lange gemeinsame Geschichte im Basketball, die bis in ihre Kindheit in Berlin zurückreicht. Jetzt stehen sie sich auf der größten Bühne des Basketballs als Kontrahenten gegenüber.

Also read Basketball: Franz Wagner - aktuell einer der Besten der NBA

Motivation und Privileg des gemeinsamen Spiels

Moritz Wagner verließ Orlando nach fünf gemeinsamen Jahren mit seinem jüngeren Bruder und wechselte zu den New York Knicks. Nun kommt es zu diesem Wiedersehen, das für beide Spieler eine einzigartige Situation darstellt. Moritz Wagner erklärte, dass sie beide natürlich das Spiel gewinnen wollen, er betrachtet die Situation jedoch generell als riesiges Privileg. Für ihn ist es eine besondere Ehre, mit seinem Bruder auf einem NBA-Court stehen zu können, was nach seinen Worten nur wenige Spieler auf der Welt behaupten können.

Von Berlin bis zur NBA: Der gemeinsame Weg

Die Entwicklung der Brüder von Berlin bis in die beste Liga der Welt ist für Franz Wagner kaum vorstellbar gewesen. Aus Berlin hatten sich die Brüder bis ins selbe Team in der NBA hochgespielt. Franz, der vier Jahre jünger ist als Moritz, meinte, dass sie sich als Kinder wahrscheinlich nicht hätten vorstellen können, dass sie das so lange machen dürfen. Deshalb herrschten im Team nur positive Gefühle in beide Richtungen. Diese positive Grundstimmung prägt auch die Erwartung an das kommende Duell.

Advertisement

Romanieos Perspektive und taktische Neugier

Auch Romanieo, ein Münchner Spieler, der ebenfalls in Orlando aufläuft, äußerte sich zur Begegnung. Er nannte das Szenario "geil" und zeigte sich gespannt auf die taktische Auseinandersetzung. Romanieo ist vor allem interessiert daran, wie viele Pick-and-Rolls Franz gegen Moritz reinholt. Diese Neugier auf das Spielverständnis der Brüder unterstreicht die besondere Faszination, die von diesem Aufeinandertreffen ausgeht.

Historischer Kontext und weitere Spiele

Die Partie zwischen den Orlando Magic und den Brooklyn Nets ist nicht nur ein normales NBA-Spiel, sondern markiert einen Meilenstein in der Karriere der deutschen NBA-Stars. Die Brüder haben sich in den letzten Jahren als wichtige Akteure etabliert und repräsentieren Deutschland erfolgreich auf der internationalen Bühne. Das Spiel findet vor heimischem Publikum statt und bietet den Fans eine einmalige Gelegenheit, zwei Brüder in Aktion zu sehen, die bisher nur Seite an Seite gespielt haben. Die Erwartungen an das Match sind daher besonders hoch.