Christian Anderson trifft sechs Dreier in der NBA, die Philadelphia 76ers verlieren unerwartet gegen Portland Trail Blazers. Details zu den Scores und Statistiken.

Christian Anderson hat seine statistische Entwicklung in der NBA mit einer beeindruckenden Leistung auf dem Parkett unterstrichen. Der 20-jährige Rookie des Vereins aus Charlotte erreichte beim knappen Auswärtsspiel gegen die Memphis Grizzlies exakt 25 Punkte. Damit stellte er seinen persönlichen Karrierebestwert ein, den er zuvor bereits gegen die Boston Celtics erzielt hatte. Trotz dieser individuellen Höchstleistung endete das Spiel mit einer Niederlage von 111:117 für die Charlotte Hornets.

Anderson trifft sechs Dreier gegen die Memphis Grizzlies

Anderson startete beim Aufeinandertreffen mit der NBA-Mannschaft aus Memphis nicht als Startspieler, sondern kam als Einwechselspieler ins Spiel. Aus dieser Position heraus zeugte er von einer hohen Treffsicherheit aus der Dreipunktelinie, indem er sechs von acht Versuchen erfolgreich verwertete. Lediglich der Guard Ty Jerome von den Memphis Grizzlies war in dieser Disziplin erfolgreicher. Jerome warf sieben Treffer aus der Distanz und schloss sein Spiel mit insgesamt 29 Punkten ab, was ihn zum Topscorer seines Teams machte.

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Steinbach gibt Comeback und Hartenstein erzielt 18 Punkte

Ein weiteres Detail in den Partien der amerikanischen Liga betraf den deutschen Nationalspieler Hannes Steinbach. Der 21-Jährige, der zuvor von den Charlotte Hornets in das Farmteam delegiert worden war, gab nach zwei Wochen Pause sein Comeback. In lediglich vier Spielminuten konnte er drei Punkte für sein Team verbuchen. Parallel dazu lieferte Isaiah Hartenstein eine starke Leistung beim Sieg der Oklahoma City Thunder. Der deutsche Nationalspieler erzielte 18 Punkte und sicherte sich neun Rebounds. Sein Team verlor jedoch mit 120:125 bei den Indiana Pacers.

Shai Gilgeous-Alexander dominiert mit 38 Punkten gegen Indiana

Der Superstar Shai Gilgeous-Alexander war der beste Werfer im Duell zwischen Oklahoma City und den Indiana Pacers. Er schoss insgesamt 38 Punkte und zeigte damit seine entscheidende Rolle für sein Team. Die Oklahoma City Thunder hatten in der Vorsaison das NBA-Finale 2025 gegen die Indiana Pacers gewonnen und dort die Serie mit 4:3 für sich entschieden. Diese historische Überlegenheit konnte das Team aus Oklahoma diesmal nicht reproduzieren, da die Pacers die Partie für sich entschieden. Der Verlust der Partie bedeutete einen Rückschlag für die Titelverteidiger in der aktuellen Saison.

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Brooklyn Nets verlieren chancenlos gegen die Minnesota Timberwolves

Auch das Team um den deutschen Weltmeister Moritz Wagner verzeichnete eine Niederlage. Die Brooklyn Nets standen beim Spiel gegen die Minnesota Timberwolves chancenlos da. Wagner selbst erzielte 11 Punkte für sein Team, das mit 116:142 deutlich unterlag. Die Brooklyn Nets befinden sich derzeit auf dem vorletzten Platz der Conference-Wertung. Die Bilanz von drei Siegen bei dreizehn Niederlagen verdeutlicht die aktuellen Schwierigkeiten des Teams aus Brooklyn in der laufenden Saison.

Philadelphia 76ers verlieren nach fünf Siegen gegen Portland Trail Blazers

Die Erfolgsserie der Philadelphia 76ers endete nach fünf aufeinanderfolgenden Siegen in der NBA. Der aktuelle Titelkandidat verlor zu Hause mit 111:128 gegen die Portland Trail Blazers. Der Neuzugang der Gastgeber war mit 23 Punkten der beste Werfer für Portland im heimischen Arena-Spiel. Trotz dieser unerwarteten Niederlage bleiben die Philadelphia 76ers mit einer Bilanz von 14 Siegen und 4 Niederlagen weiterhin Tabellenführer der Eastern Conference.