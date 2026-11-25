Die NBA plant mit der Fiba eine europäische Liga ab 2027. 10 Milliarden Euro fließen in Arenas und Immobilien. Deutschland ist möglicher Standort.

Die nordamerikanische Profiliga NBA treibt ihre Expansionspläne in Europa mit unprecedented Nachdruck voran. Bis zum Jahr 2027 sollen mindestens zehn Milliarden Euro in den Bau und die Modernisierung innovativer Basketball-Arenen sowie damit verbundene Immobilienprojekte fließen. Dieser massive finanzielle Einsatz markiert einen fundamentalen Wandel in der internationalen Sportlandschaft und zielt darauf ab, die europäische Basketball-Landschaft nachhaltig zu transformieren. Die Investitionssumme dient nicht nur der Errichtung reiner Spielstätten, sondern umfasst ein umfassendes Konzept, das den ganzjährigen Nutzbarkeitsanspruch der Arenen in den Mittelpunkt stellt.

Struktur und Start der neuen europäischen Liga

Die NBA kooperiert hierbei eng mit dem Basketball-Weltverband Fiba, um eine neue europäische Liga zu etablieren, deren regulärer Spielbetrieb im Oktober 2027 beginnen soll. Die Struktur der neuen Wettbewerbsserie sieht eine feste Grundlage von zwölf Mannschaften vor, die als Kern der Liga fungieren. Zusätzlich sind vier weitere Franchises vorgesehen, die sich über die bestehenden europäischen und nationalen Wettbewerbsstrukturen qualifizieren müssen, um am Geschehen teilzunehmen. Diese hybride Form soll sowohl Stabilität durch feste Teams als auch Dynamik durch Aufsteiger gewährleisten.

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Deutschland wird in diesen strategischen Überlegungen als zentraler Akteur betrachtet. Die Städte Berlin und München identifizieren die NBA als potenzielle Standorte für feste Franchises, was die Bedeutung des deutschen Marktes unterstreicht. Neben den deutschen Kandidaten sind weitere europäische Metropolen wie London, Manchester, Paris, Lyon, Madrid, Barcelona, Rom, Mailand, Athen und Istanbul als mögliche Gastgeber im Gespräch. Ein offizielles Update zu konkreten Standortentscheidungen oder bestätigten Klubs steht jedoch weiterhin aus, was auf die komplexe Natur der Verhandlungen hindeutet.

Investitionen in Infrastruktur und Wirtschaftsförderung

Der Fokus der NBA geht weit über den reinen Sportbetrieb hinaus. Rund um die geplanten Arenen sollen gemischte Nutzflächen entstehen, die neben Wohnraum und Büros auch kommerzielle Einzelhandelsflächen umfassen. Ziel ist es, die Spielstätten zu multifunktionalen Veranstaltungsorten zu machen, die nicht nur Basketball-Spiele, sondern auch Konzerte und andere Großveranstaltungen ganzjährig hosten können. Diese Entwicklung wird als Schlüssel zur langfristigen wirtschaftlichen Tragfähigkeit und zur Integration der Teams in ihren lokalen Gemeinden verstanden.

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Die NBA stützt diese ambitionierten Pläne auf die Unterstützung mächtiger globaler Finanzunternehmen und Investoren, die das nötige Kapital für den Bau und die Sanierung dieser High-End-Arenen bereitstellen. NBA-Kommissar Adam Silver betont dabei die transformative Kraft moderner Infrastruktur. Er verweist auf die positiven Effekte, die hochmoderne Arenas bereits in anderen Märkten auf Basketball-Teams und deren Umfeld gehabt haben, und betont die direkte Erfahrung der Liga mit solchen Entwicklungsprojekten als legitimen Treiber der Expansion.

Herausforderungen durch die EuroLeague und Franchise-Gebühren

Trotz der offensiven Strategie bleibt die Umsetzung von Schwierigkeiten geprägt. Weniger als ein Jahr vor dem geplanten Start im Oktober 2027 hat die NBA noch keinen offiziellen Verkauf eines europäischen Franchise bekannt gegeben. Laut Berichten der Financial FT gibt es zwar vorläufige Vereinbarungen mit potenziellen Investoren, jedoch bestehen erhebliche Bedenken bezüglich der hohen Einstiegshürden. Die Franchise-Gebühren können bis zu einer Milliarde Dollar betragen, was einige Investoren von einer unmittelbaren Teilnahme abhalten könnte.

Zu den finanziellen Hürden gesellt sich ein intensiver machtpolitischer Konflikt mit der etablierten EuroLeague. Die dreizehn Gesellschafter-Klubs der EuroLeague haben ein Kooperationsangebot der NBA jüngst abgelehnt. Diese Ablehnung deutet darauf hin, dass sich die Pläne für eine enge Zusammenarbeit in einen direkten Konkurrenzkampf um die besten europäischen Klub-Basketball-Mannschaften verwandeln könnten. Dieser Wettbewerb um Talent, Zuschauer und Sponsorenpräsenz wird die Entwicklung der neuen Liga maßgeblich beeinflussen.

Wirtschaftliche Prognosen und notwendige nächste Schritte

Die wirtschaftlichen Erwartungen an das Projekt sind enorm hoch. Eine von der NBA zitierte Studie der Beratungsagentur The Sports Consultancy prognostiziert, dass die Liga innerhalb ihrer ersten zehn Betriebsjahre mehr als 24 Milliarden Euro zur europäischen Bruttowertschöpfung beitragen wird. Zudem wird mit der Schaffung von knapp 15.000 Vollzeitstellen jährlich gerechnet, was die Liga zu einem signifikanten Arbeitgeber in den Host-Städten machen würde. Das Projekt soll zudem bis zu 70 Millionen Zuschauer anziehen, was ein enormes Potenzial für Medienrechte und Werbeeinnahmen impliziert.

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Bis zum Start der Liga im Oktober 2027 muss die NBA jedoch noch eine Reihe kritischer Hürden überwinden. Neben der finale Findung von Besitzergruppen und Spielstätten steht die Klärung an, welche bestehenden europäischen Klubs in das neue System integriert werden. Bis dahin bleibt die Liga ein theoretisches Konstrukt, dessen Realitätswert von der Fähigkeit der NBA abhängt, die komplexen Interessen von Investoren, bestehenden Ligabesitzern und lokalen Märkten in Einklang zu bringen.