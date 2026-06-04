NBA Europe: Pläne schreiten voran - Start 2027/28 angestrebt

Die NBA treibt ihre Pläne für eine europäische Liga voran. Commissioner Adam Silver bestätigt, dass die Saison 2027/28 als Ziel gilt. Das Interesse der Investoren ist rekordverdächtig, und Städte wie Berlin, Paris oder London sind als Standorte im Gespräch. Auch Fußballklubs könnten Teams stellen.

Die NBA macht Ernst mit ihren Europa -Plänen. Während in den USA die Finals der aktuellen Saison laufen, treiben die Verantwortlichen hinter den Kulissen eines der größten Basketball -Projekte der vergangenen Jahrzehnte voran.

Die geplante NBA Europe soll bereits in knapp zwei Jahren starten, und das Interesse daran ist offenbar riesig. NBA-Commissioner Adam Silver lieferte vor dem Auftakt der Finalserie zwischen den San Antonio Spurs und den New York Knicks ein vielversprechendes Update. Der Liga-Boss erklärte, dass die Planungen für die neue Europa-Liga voll im Zeitplan liegen. Das Ziel bleibt unverändert: der Start zur Saison 2027/28.

Besonders bemerkenswert: Laut Silver ist das Interesse potenzieller Investoren sogar rekordverdächtig. Bis Ende Juni müssen die finalen Bewerbungen für die Franchises eingereicht werden. Nach aktuellem Stand soll die Liga aus 16 Teams bestehen. Zwölf Franchises erhalten einen festen Platz, vier weitere Teams können sich sportlich qualifizieren.

Als mögliche Standorte gelten unter anderem Berlin, Paris, London, Madrid, Mailand und Rom. Es ist die Hoffnung und Erwartung der NBA, dass die Liga in der Saison 2027/28 in Europa an den Start gehen wird. Silver sagte wörtlich: Wir sind auf Kurs. Die finalen Gebote der Franchises müssen bis Ende dieses Monats eingereicht werden.

Wir haben ein rekordverdächtiges Interesse verzeichnet und blicken voller Begeisterung auf die sich bietenden Möglichkeiten sowie auf die enge Zusammenarbeit mit der FIBA. Damit rückt erstmals auch ein NBA-Team in Deutschland in greifbare Nähe. Gerade Berlin gilt aufgrund seiner Größe, Infrastruktur und Basketball-Tradition als einer der aussichtsreichsten Kandidaten für einen festen Standort. Auch andere deutsche Städte wie München oder Hamburg könnten interessant sein, doch Berlin hat die Nase vorn.

Die Hauptstadt bietet nicht nur eine moderne Arena, sondern auch eine leidenschaftliche Fangemeinde, die bereits jetzt die Euroleague-Spiele von Alba Berlin unterstützt. Sollte die NBA Europe tatsächlich kommen, könnte Berlin zum Hotspot des europäischen Basketballs werden. Besonders spannend ist, dass die NBA offenbar größer denkt als nur an klassische Basketballvereine. Auch Fußballklubs wie Paris Saint-Germain, Inter Mailand oder der AC Mailand wurden bereits kontaktiert und könnten eigene Teams stellen.

Diese Idee ist nicht neu, denn in anderen Sportarten wie Eishockey gibt es bereits ähnliche Modelle. Die Zusammenarbeit mit großen Fußballmarken würde der neuen Liga zusätzliche Aufmerksamkeit und finanzielle Stärke verleihen. Parallel laufen weiter Gespräche mit der EuroLeague. Silver betonte zwar, dass man eine Verzahnung anstrebt, machte aber auch klar: Wir hoffen, einen Weg zu finden, diese Aktivitäten mit der EuroLeague zu verbinden.

Wir werden jedoch so oder so weitermachen. Das klingt nach einem klaren Bekenntnis zur Eigenständigkeit, falls eine Einigung mit der etablierten europäischen Liga scheitern sollte. Während in Nordamerika noch über neue Teams in Seattle oder Las Vegas diskutiert wird, nimmt das Europa-Projekt immer konkretere Formen an. Für deutsche Fans könnte das bald NBA-Basketball direkt vor der Haustür bedeuten.

Die Vorfreude ist groß, denn ein Heimspiel gegen die Los Angeles Lakers in der Berliner Uber Arena wäre ein Traum. Allerdings gibt es auch kritische Stimmen, die befürchten, dass die neue Liga die bestehenden europäischen Wettbewerbe schwächen könnte. Die FIBA, der Weltverband, steht dem Projekt grundsätzlich offen gegenüber, verlangt aber klare Absprachen. Die NBA hat bereits bewiesen, dass sie global denken kann, wie die Spiele in Paris, London und Mexiko-Stadt zeigen.

Nun geht es darum, eine nachhaltige Struktur zu schaffen, die den europäischen Basketball nachhaltig verändert. Die Zeit drängt, denn bis Ende des Monats müssen die Bewerbungen vorliegen. Danach werden die Standorte endgültig festgelegt. Die Fans in Europa können gespannt sein, welche Städte den Zuschlag erhalten.

Eines ist sicher: Die NBA Europe wird kommen - und sie könnte das Gesicht des Basketballs auf dem alten Kontinent für immer verändern





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