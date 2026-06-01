NBA-Finale: Victor Wembanyama, der "Außerirdische", könnte Titel holen

Victor Wembanyama, ein Center des San Antonio Spurs, ist bereits in seinem dritten NBA-Jahr und hat bereits die nordamerikanische Profi-Liga erobert. Seine Größe, Ballgefühl, Dynamik und Wurfstärke machen ihn zu einem dominanten Spieler. Er hat bereits in seiner ersten Play-off-Teilnahme einen durchschnittlichen Punktestand von 23,2 Punkten und holt 10,8 Rebounds pro Partie. Seine größte Stärke ist seine Arm-Spannweite von 2,43 Metern, die er für Gegner ein unüberwindbares Hindernis darstellt. Er blockt pro Spiel durchschnittlich 3,5 gegnerische Würfe und verhindert viele weitere, weil sich die Kontrahenten oft gar nicht mehr trauen, gegen ihn abzuziehen – oder sie werfen verunsichert daneben, weil sie damit rechnen, dass Wembanyama von hinten kommt. Als erster Spieler in der NBA-Geschichte wurde er einstimmig zum "Verteidiger des Jahres" gewählt.

Dieser "Außerirdische" landet früher als erwartet im NBA -Finale! San Antonios Center Victor Wembanyama (22) wurde von Superstar LeBron James (41) bereits als "Alien" bezeichnet. Mit 2,24 Metern ist der Franzose riesengroß, trotzdem hat er Ballgefühl, Dynamik und Wurfstärke, die eher zu deutlich kleineren Spielern passen.

Mit diesem Paket erobert er bereits in seinem dritten NBA-Jahr die nordamerikanische Profi-Liga.

"Er verändert den Erstmals steht Wembanyama ab Mittwoch in der NBA-Finalserie. Sollte er gegen die New York Knicks den Titel holen, stünde er in einer exklusiven Reihe mit Legenden, die bereits früh in ihrer Karriere Meister wurden: Magic Johnson war 1980 beim Triumph der Los Angeles Lakers erst 20, Kobe Bryant gewann 2000 mit dem gleichen Klub als 21-Jähriger.

Dagegen musste Chicagos Michael Jordan länger warten, holte mit 28 seinen Premieren-Titel. Was macht Wembanyama so dominant? Bei seiner ersten Play-off-Teilnahme erzielt er im Schnitt 23,2 Punkte, holt 10,8 Rebounds pro Partie.

"Die Bezeichnung als Außerirdischer sehe ich als Ausdruck des Respekts", sagt Wembanyama. Die größte Stärke des Franzosen: Mit seiner Arm-Spannweite von 2,43 Metern stellt er für Gegner ein fast unüberwindbares Hindernis dar. So blockt er pro Spiel durchschnittlich 3,5 gegnerische Würfe und verhindert viele weitere, weil sich die Kontrahenten oft gar nicht mehr trauen, gegen ihn abzuziehen – oder sie werfen verunsichert daneben, weil sie damit rechnen, dass Wembanyama von hinten kommt.

Als erster Spieler in der NBA-Geschichte wurde er einstimmig zum "Verteidiger des Jahres" gewählt.

"Wenn die Gegner ihn sehen, dribbeln sie lieber wieder weg von ihm oder spielen ab", sagt San Antonios Spielmacher De’Aaron Fox (28). Im Angriff ist Wembanyama ebenso ein Naturereignis: Der Franzose selbst muss fast nicht abspringen, um den Ball in den Korb zu dunken. Wenn er aus acht bis zehn Metern Entfernung wirft, sieht es mühelos aus. Um sich körperlich und mental weiterzuentwickeln, besuchte der Center im vergangenen Sommer sogar einen Shaolin-Tempel in China, absolvierte dort Kampfsporttraining.

Dieses hilft ihm jetzt, das Gleichgewicht zu behalten, wenn er unter dem Korb geschoben wird. Denn mit 107 Kilogramm ist er verhältnismäßig leicht für seine Größe, auch wenn er bereits gute zehn Kilo an Muskeln seit seinem ersten NBA-Jahr zugelegt hat. Im Finale geht es gegen New Yorks Karl-Anthony Towns (30), der bei 2,11 Metern 112 Kilo auf die Waage bringt. Der Deutsche Ariel Hukporti (24) ist als Ersatzspieler dabei.

Nowitzki traut San Antonio den Titel zu: "Sie sind auf jeden Fall bereit dafür. Das eine Fragezeichen ist die geringe Erfahrung. Aber Wembanyama ist der X-Faktor, der das ausgleicht.





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