NBA-Finals 2026: Die Entscheidung im Westen ist noch nicht gefallen

Die New York Knicks stehen erstmals seit 1999 in den Finals und haben eine dominante Leistung in der Eastern Conference gezeigt. Im Westen ist es knapper, da der Titelverteidiger aus Oklahoma City und die aufstrebenden San Antonio Spurs in den Conference Finals duellieren.

Die NBA-Finals stehen an, aber die Entscheidung im Westen ist noch nicht gefallen. Die New York Knicks stehen erstmals seit 1999 in den Finals, nachdem sie eine dominante Leistung in der Eastern Conference gezeigt haben.

Sie haben nur zwei Spiele verloren und die letzten elf Spiele gewonnen. Im Westen ist es knapper, da der Titelverteidiger aus Oklahoma City und die aufstrebenden San Antonio Spurs in den Conference Finals duellieren. Nach sechs Spielen steht es 3:3 und wird in der Nacht von Samstag auf Sonntag entschieden, wer in die Finals einzieht. Die Termine für die NBA-Finals 2026 sind bereits festgelegt, einschließlich Spiel 3 am Montag, den 8.

Juni 2026, um 02:30 Uhr und Spiel 6* am Dienstag, den 16. Juni 2026, um 02:30 Uhr. Basketball-Fans aufgepasst, die NBA-Finals werden dieses Jahr nicht bei DAZN zu sehen sein, sondern beim (Anzeige) Streamingservice. Der Streaminganbieter zeigt jede Finalpartie in voller Länge, aber es wird keine Finals-Partien im Free-TV zu sehen sein





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