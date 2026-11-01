NBA: Franz Wagner trifft auf Jayson Tatum beim Magic-Celtics-Spiel

Orlando Magic empfangen Boston Celtics: Franz Wagner spielt gegen Jayson Tatum. Nach schwachem Start sucht das Team den ersten Sieg gegen die Titelträger.

Im kommenden Sonntag steht für die Orlando Magic ein entscheidendes Spiel an, bei dem sie die Boston Celtics in der eigenen Halle empfangen. Für die deutschen Fans ist dies ein besonderes Ereignis, da die Partie zur besten Sendezeit übertragen wird. Der deutsche Nationalspieler Franz Wagner, der mit seiner Mannschaft einen schwierigen Saisonstart hinter sich hat, trifft auf den Superstar Jayson Tatum. Das Spiel ist ein direkter Aufeinanderprall zweier Kontrahenten, deren Wege sich bereits in den Playoffs 2025 kreuzten.

Schwacher Start und schwere Verletzungssituation

Die Magic beginnen die neue Saison sehr zerbrechlich. Nach vier Spielen steht lediglich ein einziger Sieg zu Buche, was für ein Team mit Ambitionen enttäuschend ist. Der Saisonstart war von zwei knappen Heimpleiten geprägt. Zunächst unterlag man Atlanta mit 125:132, bevor die Mannschaft bei Minnesota mit 93:115 verlor. Diese frühen Niederlagen haben den Kader und die Moral des Teams stark belastet und zeigen, dass das Team noch nicht in die nötige Routine gefunden hat.

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Die Situation verschärft sich durch wichtige Ausfälle im Kader. Der Superstar Paolo Banchero hat sich am Knöchel verletzt. Laut Medienberichten wird er für vier bis sechs Wochen ausfallen. Dies ist ein schwerer Schlag für die Offensive der Magic, da Banchero eine zentrale Rolle im Spielkonzept von Trainer Sean Sweeney einnimmt. Zusätzlich fehlte bereits Jalen Suggs aufgrund einer Knochenprellung im Knie. Beim 99:129 in Toronto war das Team ohne diese beiden Stars deutlich überfordert und verlor das Spiel mit 20 Ballverlusten, was die defensive Schwäche offenbarte.

Franz Wagner als tragende Säule nach schwacher Phase

In dieser schwierigen Phase hat sich Franz Wagner als eine der stabilisierenden Größen erwiesen. Beim Spiel gegen die New York Knicks, die durch die Niederlage auf ein zwischenzeitliches 0:3 im Startfeld abrutschten, glänzte der Berliner mit einer herausragenden Leistung. Er erzielte 23 Punkte, wobei 21 davon im Schlussviertel kamen. Dies war entscheidend, um die Partie zu wenden. Hinzu kamen 13 Rebounds und 9 Assists, was eine nahezu perfekte All-Around-Statistik darstellt.

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Wagner betonte selbst die Bedeutung dieses Erfolgs für die Gruppendynamik. Er erklärte, dass der harte Saisonstart für das Team schwer zu verkraften war und der erste Sieg nun wichtig für das Vertrauen war. Trainer Sean Sweeney lobte die Aggressivität des Spielers, der gut in die Zone attackierte und richtige Entscheidungen traf. Im Durchschnitt erzielt Wagner nach vier Spielen 19,5 Punkte, sammelt über 7 Rebounds und gibt 6 Assists, was ihn zum wertvollsten Spieler der Mannschaft macht.

Geschichte der Begegnung und aktuelle Form der Celtics

Die Begegnung mit Boston hat eine besondere Bedeutung, da sich die Teams bereits in den Playoffs 2025 begegnet sind. In der ersten Runde gewann Orlando das dritte Spiel mit 95:93. In diesem Match erzielte Jayson Tatum 36 Punkte und Franz Wagner 32 Punkte. Dieser Sieg war jedoch der einzige in der Serie. Boston drehte die Partie und gewann die darauffolgenden Spiele mit 107:18 und 120:89, wodurch die Serie mit 4:1 entschieden wurde.

Aktuell zeigt sich Boston in einer deutlich stabilen Form. Nach der Auftaktniederlage in Detroit gewannen die Celtics drei Spiele in Folge. Das letzte Match gegen Brooklyn endete 125:124 nach Verlängerung. Jayson Tatum war erneut entscheidend und erzielte 40 Punkte, bevor er mit dem Siegwurf zur Schlusssirene das Spiel entschied. Es ist seine erste volle Saison nach dem Achillessehnenriss im Mai 2025, was seine Fitness und Leistungsstärke unterstreicht.

Kaderwechsel und Bedeutung für das Playoff-Feld

Die Celtics haben ihren Kader im Sommer verändert. Jaylen Brown wurde zu den Philadelphia 76ers getradet, während Paul George nach Boston kam. George findet sich sehr gut in das neue Team ein und bringt zusätzliche Tiefe und Erfahrung. Für die Magic ist das Spiel am Sonntag eine Chance, die negativen Impulse der ersten Spiele abzuschütteln. Eine Niederlage würde die Lage weiter erschweren, während ein Sieg den Weg zurück in die Erfolgsspur ebnen könnte. Der Tip-Off ist für 21:30 Uhr angesetzt, die Übertragung beginnt bereits um 21:15 Uhr.