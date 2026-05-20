NBA kehrt zurück nach Europa mit zwei Top-Spielen!

Die NBA kehrt nach Europa zurück und steigt gleich zwei Top-Spiele in Paris und Manchester an. In Paris treffen die San Antonio Spurs auf Superstar Victor Wembanyama. In Manchester treffen die New Orleans Pelicans auf Zion Williamson und All-Star Dejounte Murray. Züg ধর. Und bei den beiden Spielen sind die Youngsters Jeremiah Fears und Jericho Queen als zwei der spannendsten Talente der Liga. Zudem plant die NBA für die beiden Städte Fan-Events, Jugendtrainings und soziale Projekte. Die NBA sieht die Spiele als eine Möglichkeit, ihre Internationalität weiter auszubauen.

Die NBA kehrt endlich nach Europa zurück und bringt gleich zwei Top- Spiele in Paris und Manchester . Die Liga hat bestätigt, dass die San Antonio Spurs und die New Orleans Pelicans im Januar 2027 in Europa an den Start gehen werden.

Ein besonderes Jubiläum erwartet England: Noch nie zuvor fand ein reguläres NBA-Saisonspiel in Manchester statt. Im Mittelpunkt stehen vor allem Superstar Victor Wembanyama und Zion Williamson. Doch auch der Titelverteidiger der Defensive, der Franzose Dejounte Murray, sowie Talent Jeremiah Fears und Derik Queen werden auf der internationalen Bühne brillieren. NBA-Europachef George Aivazoglou sieht in den Spielen in Paris und Manchester die enorme Dynamik, die Basketball und die NBA in Frankreich, Großbritannien und ganz Europa erlebt.

Spurs-Boss RC Buford sieht es als eine unglaubliche Ehre, nach Frankreich zurückzukehren und sein erstes Spiel überhaupt in England zu bestreiten. Pelicans-Boss Joe Dumars sieht diese Spiele als eine unglaubliche Chance, seine Mannschaft und die Stadt New Orleans auf einer internationalen Bühne zu präsentieren. Die Spurs sind Europa-Veteranen und werden bereits das zehnte und elfste Spiel auf dem Kontinent bestreiten. Die Pelicans spielen dagegen erstmals in Frankreich und England.

Dazu plant die NBA zahlreiche Fan-Events, Jugendtrainings und soziale Projekte rund um die zwei Städte. Die NBA baut damit ihre Europa-Offensive aus und hat bereits für 2028 Europalatsonspiele in Berlin und Paris angekündigt





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