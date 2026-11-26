Der Basketball-Weltmeister kommt wegen Beschwerden im linken nur zu einem Kurzeinsatz. Die anderen deutschen NBA-Profis kassieren Niederlagen.

Der Basketball-Weltmeister kommt wegen Beschwerden im linken nur zu einem Kurzeinsatz. Die anderen deutschen NBA-Profis kassieren Niederlagen. Verletzungssorgen um Moritz Wagner: Der deutsche Basketball-Weltmeister beendete mit seinen Brooklyn Nets zwar eine Serie von fünf NBA-Niederlagen, er musste beim 104:97-Erfolg bei den Milwaukee Bucks aber nach nur vier Minuten wegen Beschwerden im linken Knie vorzeitig passen.

Im selben Knie hatte Wagner im Dezember 2024 einen Kreuzbandriss erlitten. Über die Schwere der aktuellen Blessur war zunächst nichts bekannt.

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„Ich weiß es nicht. Ich wollte ihn gerade wieder einwechseln, als ich sah, dass er humpelte – da dachte ich mir: Ich muss ihn vor sich selbst schützen“, sagte Nets-Cheftrainer Jordi Fernández: „Er war bereit, alles für sein Team und seine Mitspieler zu geben, aber letztlich habe ich entschieden, ihn nicht mehr aufs Parkett zu schicken. Was genau es ist, kann ich natürlich noch nicht sagen.