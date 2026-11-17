Isaiah Hartenstein und die Oklahoma City Thunder beenden die Niederlagenserie. LeBron James überholt Jason Kidd und erreicht den dritten Platz in der NBA-Historie.

Isaiah Hartenstein hat seine Mannschaft, die Oklahoma City Thunder, erfolgreich aus einer schwierigen Serie geführt. Der deutsche Center konnte gemeinsam mit seinen Teamkollegen eine negative Laufbahn von drei aufeinanderfolgenden Niederlagen in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA unterbrechen. Diese positive Wende gelang im Auswärtsspiel gegen die Sacramento Kings, wo die Thunder mit einem klaren Endstand von 125 zu 103 Punkten die Oberhand behielten. Die Gastgeber, die in dieser Saison bisher erst eines ihrer insgesamt dreizehn Partien gewinnen konnten, hatten gegen die Leistung der Thunder keinereeze Chance.

Hartenstein liefert wichtige Rebounds

Obwohl Isaiah Hartenstein in den achtzehn Minuten Spielzeit, die er auf dem Parkett verbrachte, lediglich drei Punkte erzielte, war sein Beitrag für den Sieg von enormer Bedeutung. Besonders hervorzuheben ist sein Zugriff unter den Korbringen, wo er insgesamt elf Rebounds sammelte. Diese Leistung ist insbesondere vor dem Hintergrund der verletzungsgeplagten Personalie des Teams von hoher Relevanz. In einer Zeit, in der viele Stammspieler ausfallen, übernehmen Leistungsträger wie Hartenstein eine Schlüsselrolle, um die Defensivstruktur der Mannschaft aufrechtzuerhalten und den Ballgewinn zu sichern.

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Der Topscorer des Abend für das Oklahoma City Thunder Team war Shai Gilgeous-Alexander. Der Guardspieler steuerte insgesamt 37 Punkte zum Sieg bei und bestätigte damit erneut seinen Status als führende Offensive-Waffe des Teams. Seine punktstarke Leistung sorgte dafür, dass die Offense auch in Phasen effizient blieb, in denen die Verteidigung der Sacramento Kings versuchte, den Spielrhythmus zu unterbrechen. Die Kombination aus Hartensteins Kontrolle in der Zone und der explosiven Punktgewinn-Maschinerie von Gilgeous-Alexander erwies sich als die entscheidende Taktik für den deutlichen Erfolg.

LeBron James erreicht historisches Alter

In einem anderen spannenden Spiel der Liga erreichte LeBron James einen weiteren bedeutenden Meilenstein in seiner langjährigen Laufbahn. Der 41-jährige Superstar der Philadelphia 76ers führte sein Team mit einem klaren Sieg von 131 zu 124 Punkten gegen die Indiana Pacers zum Erfolg. Neben der Teamleistung glänzte James statistisch durch eine vielseitige Allround-Performance. Er verbuchte 15 Punkte und 7 Rebounds, doch sein Hauptaugenmerk lag auf seiner Fähigkeit, Mitspieler in Szene zu setzen.

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Dabei gelang ihm die entscheidende Leistung: James sammelte insgesamt elf Assists an. Diese Vorlagen waren der Schlüssel, um ihn in der ewigen Rangliste der besten Vorlagengeber der NBA-Geschichte nach vorn zu bringen. Durch diese elf Spielzüge kletterte der 41-Jährige an Dirk Nowitzkis ehemaligem Mitspieler Jason Kidd vorbei. Kidd hatte zuvor die Marke von 12.091 Assists auf seinem Konto, doch James stellte mit seinen nun insgesamt 12.092 Karrierediensten eine neue historische Bestmarke auf und sicherte sich damit den dritten Platz in dieser speziellen Statistik der Liga.

Konkurrenz um die Top-Platzierungen

Diese Platzierung bedeutet für LeBron James, dass er nur noch von zwei ehemaligen, nicht mehr aktiven Spielern der Liga übertroffen wird. Die Führung in der ewigen Assists-Rangliste teilen sich weiterhin die beiden Legenden John Stockton und Chris Paul. Der von 1984 bis 2003 ausschließlich für die Utah Jazz aktive John Stockton liegt mit sattem Abstand vorn und hat insgesamt 15.806 Vorlagen auf seinem Konto verbucht. Er gilt nach wie vor als derjenige, der diese Marke am schwersten angreifbar macht.

Auf dem zweiten Platz bleibt Chris Paul notiert, der mit 12.552 Assists in die Geschichte einging. Paul beendete seine eigene aktive Laufbahn nach der vergangenen Saison, was bedeutet, dass die Lücke zwischen ihm und LeBron James nun geschlossen ist. LeBron James steht damit nun allein in der Verantwortung, den Abstand zu den vordersten Rängen zu halten, wenn er seine Karriere weiter fortsetzt. Die Überholung von Jason Kidd markiert nicht nur eine persönliche Errungenschaft, sondern zeigt auch die anhaltende Kreativität und Spielintelligenz eines Spielers, der bereits in vielen Saisons zur Spitze der Liga gehört.

Rückblick auf die sportliche Entwicklung

Für die Philadelphia 76ers war diese Leistung ein wichtiges Signal, besonders im Kontext der aktuellen Saison. Während die Oklahoma City Thunder mit ihrer jungen Dynamik und der starken Leistung von Shai Gilgeous-Alexander ihre Verlierserie beendeten, zeigte LeBron James, dass er auch in seinem 41. Lebensjahr zu den wichtigsten Akteuren der Liga gehört. Seine Fähigkeit, sowohl in der Punkterzielung als auch in der Spielverteilung zu glänzen, macht ihn zu einer einzigartigen Größe im modernen Basketball. Die historische Einordnung unter die Top 3 der Assists-Könige ist der logische Abschluss einer Karriere, die von konstanter Exzellenz geprägt ist. Beide Ereignisse, der Sieg der Thunder und der Rekord von James, zeigen die hohe Wettbewerbsdichte und die individuellen Sternstunden, die die NBA regelmäßig bietet.