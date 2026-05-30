NBA-Playoffs 2025/26: Alle Infos zu Spielplan, TV-Übertragung und deutschen Spielern

Die NBA-Playoffs 2025/26 sind gestartet. Titelverteidiger Oklahoma City Thunder und die Detroit Pistons führen die Setzliste an. Erfahren Sie alles über den Spielplan, Übertragungsrechte und die deutschen NBA-Spieler in den Playoffs.

Die NBA -Saison 2025/26 ist in vollem Gange. Nach dem Abschluss der Regular Season haben die Playoffs begonnen, in denen 16 Teams um den Titel kämpfen.

In der Western Conference sicherte sich Titelverteidiger Oklahoma City Thunder den ersten Platz und geht als Topfavorit ins Rennen. Die Thunder um Superstar Shai Gilgeous-Alexander haben in der Regular Season mit einer starken Teamleistung beeindruckt und wollen ihren Titel verteidigen. Im Osten überraschten die Detroit Pistons, die sich die Pole-Position sicherten.

Allerdings mussten sie in der ersten Playoff-Runde gegen die Orlando Magic um die Wagner-Brüder hart kämpfen und zeigten dabei einige Schwächen. Die Playoffs werden im Best-of-Seven-Modus ausgetragen, das heißt, ein Team benötigt vier Siege, um die nächste Runde zu erreichen. Die Spiele sind hochspannend, und jede Partie kann über Sieg oder Niederlage entscheiden. Die Fans fiebern mit und hoffen auf packende Duelle und spektakuläre Aktionen.

Die Übertragung der NBA-Spiele erfolgt über verschiedene Kanäle. Prime Video hat sich die exklusiven Rechte für 86 Spiele gesichert, darunter 29 Partien zur deutschen Primetime am Sonntagabend, die gesamte Finalserie und das Berlin-Spiel zwischen den Orlando Magic und den Memphis Grizzlies.

Zudem zeigt der Pay-TV-Sender Sky zahlreiche Partien, die via Sky Go und WOW gestreamt werden können. Für alle Spiele benötigt man den kostenpflichtigen englischsprachigen NBA League Pass. Die Playoffs sind geprägt von packenden Begegnungen. Beispielsweise setzten sich die New York Knicks in der ersten Runde mit 4:2 gegen die Atlanta Hawks durch, während die Denver Nuggets überraschend gegen die Minnesota Timberwolves mit 2:4 verloren.

Die Oklahoma City Thunder fegten die Phoenix Suns mit 4:0 aus der Halle. Nun stehen die Halbfinals an, und die Spannung steigt. Deutsche Spieler spielen in dieser Saison eine wichtige Rolle. Franz Wagner von den Orlando Magic hat sich als Führungsspieler etabliert, obwohl seine Statistiken aufgrund von Verletzungen etwas zurückgingen.

Sein Bruder Moritz Wagner kämpft sich nach einem Kreuzbandriss zurück und ist wieder ein wertvoller Rollenspieler. Isaiah Hartenstein, der ursprünglich bei den Sacramento Kings spielte, wurde zu den Cleveland Cavaliers getradet und zeigt dort starke Leistungen. Daniel Theis, ein langjähriger Dallas-Profi, wurde zu den Los Angeles Lakers getradet und könnte in den Playoffs eine wichtige Rolle spielen. Der junge Center der Orlando Magic, 2,13 Meter groß, ist der jüngste deutsche NBA-Spieler und arbeitet daran, sich in der Liga zu etablieren.

Die Playoffs versprechen also nicht nur sportliche Höchstleistungen, sondern auch interessante deutsche Beteiligungen, die die Fans in Deutschland besonders verfolgen





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

NBA Playoffs 2025/26 Basketball Deutsche Spieler

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NBA-Playoffs 2025/26: Thunder und Pistons als Topfavoriten - Deutsche Spieler im FokusDie NBA-Playoffs sind gestartet. Oklahoma City Thunder und Detroit Pistons führen als Erste ihrer Conferences an. Deutsche Spieler wie die Wagner-Brüder und Isaiah Hartenstein sind im Einsatz. TV-Übertragungen bei Prime Video und Sky.

Read more »

Champions League live im TV und Stream: Wer überträgt die CL-Saison 2025/26?In der Champions League-Saison 2025/26 gibt es wieder viele spannende Paarungen. Alle Infos zur Übertragung des Turniers live im TV und Stream finden Sie hier.

Read more »

Champions League live im TV und Stream: Wer überträgt die CL-Saison 2025/26?In der Champions League-Saison 2025/26 gibt es wieder viele spannende Paarungen. Alle Infos zur Übertragung des Turniers live im TV und Stream finden Sie hier.

Read more »

Champions League live im TV und Stream: Wer überträgt die CL-Saison 2025/26?In der Champions League-Saison 2025/26 gibt es wieder viele spannende Paarungen. Alle Infos zur Übertragung des Turniers live im TV und Stream finden Sie hier.

Read more »