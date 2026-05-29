NBA-Playoffs 2025/26: Thunder und Pistons als Topfavoriten - Deutsche Spieler im Fokus

Die NBA-Playoffs sind gestartet. Oklahoma City Thunder und Detroit Pistons führen als Erste ihrer Conferences an. Deutsche Spieler wie die Wagner-Brüder und Isaiah Hartenstein sind im Einsatz. TV-Übertragungen bei Prime Video und Sky.

Die NBA -Saison 2025/26 ist in ihre heiße Phase eingetreten. Nach dem Ende der Regular Season, in der sich die Oklahoma City Thunder in der Western Conference den ersten Platz sicherten und die Detroit Pistons überraschend die Eastern Conference anführten, starten nun die Playoffs im Best-of-Seven-Format.

Die Thunder gehen als Titelverteidiger und Topfavorit ins Rennen, nachdem sie in der ersten Runde die Phoenix Suns mit 4:0 besiegten. Auch die Denver Nuggets, angeführt von Nikola Jokic, und die Minnesota Timberwolves liefern sich ein packendes Duell, das die Timberwolves mit 4:2 für sich entscheiden konnten. Im Osten setzten sich die New York Knicks gegen die Atlanta Hawks mit 4:2 durch. Die Playoffs versprechen Spannung bis zur letzten Sekunde.

Die Vorbereitungen auf die entscheidenden Spiele laufen auf Hochtouren. Die Oklahoma City Thunder um Superstar Shai Gilgeous-Alexander haben sich als ernstzunehmender Anwärter auf die Meisterschaft etabliert. Doch auch die Detroit Pistons, die in der Regular Season eine starke Leistung zeigten, dürfen nicht unterschätzt werden.

Allerdings haben sie in den Playoffs bislang mit den Orlando Magic und den Wagner-Brüdern zu kämpfen. Die Boston Celtics, Rekordmeister mit 18 Titeln, sind ebenfalls im Rennen, nachdem sie 2024 die Krone holten. Die Verletzungssorgen bei den Celtics und die Frage, ob die Stars im entscheidenden Moment liefern, bleiben offen. Im Westen lauern zudem die Los Angeles Lakers, die durch den Trade um Maxi Kleber an Tiefe gewonnen haben.

Die Übertragung der NBA-Spiele in Deutschland erfolgt über mehrere Plattformen. Prime Video zeigt 86 Spiele exklusiv, darunter 29 Partien zur deutschen Primetime am Sonntagabend, die komplette Finalserie und das Berlin-Spiel zwischen den Orlando Magic und den Memphis Grizzlies. Sky überträgt zahlreiche weitere Partien, die über Sky Go und WOW gestreamt werden können. Für alle Spiele muss der NBA League Pass abonniert werden.

Deutsche NBA-Fans können sich auf die Duelle der Wagner-Brüder, Franz und Moritz, bei den Magic freuen, ebenso wie auf Isaiah Hartenstein bei den Thunder und Daniel Theis bei den Lakers. Die deutschen Spieler haben in dieser Saison eine wichtige Rolle eingenommen und tragen zur Internationalität der Liga bei. Mit den Playoffs beginnt nun die heiße Phase, in der jeder Korb zählt





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