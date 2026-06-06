NBA Playoffs 2025/26: Thunder und Pistons als Topfavoriten - Deutsche Spieler im Fokus

Nach Abschluss der Regular Season beginnen die NBA Playoffs 2025/26. Die Oklahoma City Thunder führen im Westen, die Detroit Pistons überraschen im Osten. Das Format, die Favoriten und die deutschen Stars wie die Wagner-Brüder im Überblick. Plus: Infos zu TV-Übertragungen in Deutschland.

Die NBA -Saison 2025/26 ist in vollem Gange, und nach Abschluss der regulären Saison beginnen nun die entscheidenden Playoffs , in denen es um die Meisterschaft geht.

Die Regular Season brachte einige Überraschungen: Im Westen sicherte sich Titelverteidiger Oklahoma City Thunder die beste Bilanz und damit die Pole-Position, während im Osten die Detroit Pistons unerwartet stark abschnitten und als Topgesetzte in die Postseason gehen. Das Playoff-Format sieht wie folgt aus: In jeder Conference qualifizieren sich die sechs besten Teams direkt, während die Plätze sieben und zehn im Play-In-Turnier um die verbleibenden zwei Startplätze kämpfen.

Anschließend wird in jeder Conference im Best-of-Seven-Modus gespielt - Viertelfinale, Halbfinale und Conference-Finale - bevor die beiden Conference-Sieger in den NBA Finals aufeinandertreffen, die ebenfalls über maximal sieben Spiele gehen. Die Oklahoma City Thunder um Superstar Shai Gilgeous-Alexander gelten alsTopfavorit, denn sie zeigten in der Regular Season außergewöhnliche Teamchemie und trugen viel Selbstvertrauen aus der letzten Spielzeit mit.

Allerdings bleibt abzuwarten, wie gut die beiden Superstars in der heißen Phase der Playoffs harmonieren und ob die Rollenspieler konstant ihre Leistung bringen können. Eine weitere starke Mannschaft sind die Boston Celtics, die mit 18 Meisterschaften Rekordchampion sind und zuletzt 2024 den Titel gewannen. Auch sie zählen zum engen Favoritenkreis.

Die Detroit Pistons, die als Überraschungsteam der Eastern Conference gelten, müssen erst noch beweisen, dass ihre Regular-Season-Form in den Playoffs besteht, insbesondere gegen die Orlando Magic, gegen die sie in der Saison Probleme hatten. Die Playoff-Paarungen stehen bereits teilweise fest: Im Osten treffen die (1) Detroit Pistons auf die (8) Orlando Magic, was ein spannendes Duellparticularly wegen der Wagner-Brüder verspricht.

Der jüngere Wagner, Franz, war in den letzten beiden Jahren der herausragende deutsche NBA-Spieler und erzielte in der Saison 2024/25 starke 24,2 Punkte pro Spiel. In der aktuellen Saison kam er aufgrund von Verletzungen auf 20,6 Punkte, bleibt aber ein klarer Leader der Magic. Sein älterer Bruder Moritz hatte eine lange Verletzungspause wegen eines Kreuzbandrisses, ist nun aber wieder ein wertvoller Rollenspieler.

Auch andere deutsche Spieler sind in den Playoffs vertreten: Daniel Theis, der langjährige Dallas Maverick, wurde im Februar 2025 zu den Los Angeles Lakers getradet und könnte dort eine wichtige Rolle als Ersatzspieler übernehmen. Isaac Bonga, ebenfalls Deutscher Nationalspieler und Kapitän des DBB-Teams, begann die Saison bei den Sacramento Kings und wechselte später zu den Cleveland Cavaliers.

Die Übertragungsrechte in Deutschland sind wie folgt verteilt: Amazon Prime Video hat exklusive Rechte für 86 Spiele, darunter 29 Partien zur deutschen Primetime am Sonntagabend, die gesamte Finals-Serie und das NBA-Deutschland-Match zwischen Orlando Magic und Memphis Grizzlies in Berlin. Pay-TV-Sender Sky überträgt ebenfalls zahlreiche Spiele, deren genaue Anzahl nicht bekannt ist, und bietet sie über Sky Go und WOW an. Für Fans, die alle Spiele sehen möchten, bleibt der englischsprachige NBA League Pass als einzige Option.

Im Westen ist das Duell zwischen (1) Oklahoma City Thunder und (8) Phoenix Suns bereits mit 4:0 zugunsten der Thunder entschieden, während (3) Denver Nuggets gegen (6) Minnesota Timberwolves mit 2:4 verloren. Das Western Conference Finale steht noch aus. Insgesamt verspricht die Postseason eine Mischung aus erwarteten Favoriten und aufstrebenden Teams, wobei die deutschen Spieler - insbesondere die Wagner-Brüder - besonders im Fokus der heimischen Fans stehen werden





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

NBA Playoffs Oklahoma City Thunder Detroit Pistons Wagner-Brüder Deutsche Spieler Übertragungsrechte Prime Video Sky NBA League Pass Best Of Seven Play-In Regular Season

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

War Thunder Senrai Maidens: Mehr Anime-Charaktere als Panzer-VorlageEmily, Ling und Usagi sind die drei neuen Senrai Maidens in War Thunder. Anders ausgedrückt: Premium-Panzer mit besonderen Skins.

Read more »

NBA-Finals 2026 live: Knicks legen vor - alle Infos zu Spielplan, Terminen und TV-ÜbertragungenDie NBA-Saison 2025/26 läuft. Nach Abschluss der Regular Season geht es nun in den Playoffs ums Ganze. Alle wichtigen Informationen im Überblick.

Read more »

Selfie-Versuch bei NBA-Finals: NBA sperrt Flitzer lebenslangIm NBA-Spiel zwischen den San Antonio Spurs und den New York Knicks war ein Mann auf das Spielfeld gestürmt, offenbar um ein Foto zu machen. Die Aktion hat nun Folgen, auch für eine zweite Person.

Read more »

NBA-Finals 2026 live: Knicks legen vor - alle Infos zu Spielplan, Terminen und TV-ÜbertragungenDie NBA-Saison 2025/26 läuft. Nach Abschluss der Regular Season geht es nun in den Playoffs ums Ganze. Alle wichtigen Informationen im Überblick.

Read more »