NBA-Playoffs: Karl Anthony 'Bo' Schröder bedankt sich für die Glückwünsche der Knicks

Der Welt- und Europameister Karl-Anthony 'Bo' Schröder bedankt sich für die Glückwünsche der Knicks. Nach dem krachenden Playoff-Aus der Cleveland Cavaliers hat er erklärt, dass es "nicht das gewesen war, was wir uns erhofft hatten", aber "größere Momente in der Sportgeschichte brauchen ihre Zeit".

Der Welt- und Europameister Karl-Anthony 'Bo' Schröder fügte abermals an, dass das krachende Playoff-Aus der Cleveland Cavaliers in der NBA sportlich genommen war. Er schrieb auf Instagram, dass es "nicht das gewesen war, was wir uns erhofft hatten".

Aber manchmal ist das im Sport so. Große Momente in der Sportgeschichte brauchen ihre Zeit. Die Cavaliers hatten im Conference Final in Best-of-seven-Serie einen "Sweep" (0:4) kassiert. Schröder fehlte bei der deutlichsten von vier Niederlagen in der Nacht zu Dienstag aufgrund einer Krankheit.

Schröder war bereits im Halbfinale 2016/17 mit den Atlanta Hawks und 2022/23 mit den Los Angeles Lakers ausgeschieden. Er wechselte im Februar zum Meister von 2016 und kam dort größtenteils von der Bank. Manchmal muss man auf den richtigen Moment warten. Glückwunsch an die Knicks.

Diese Mühe hat die Cleveland Cavaliers verdient. (Intern: Liga, NBA, Playoffs, Hoffnung, Belastung, Bundesliga)





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