NBA Playoffs: Oklahoma City Thunder vor Finaleinzug - Matchball gegen San Antonio Spurs

Titelverteidiger Oklahoma City Thunder besiegt San Antonio Spurs mit 127:114 und führt in der Serie 3:2. Shai Gilgeous-Alexander überragt mit 32 Punkten, Isaiah Hartenstein steuert Double-Double bei. Am Freitag kann OKC den Finaleinzug perfekt machen.

Die NBA Finals nehmen konkrete Formen an, nachdem sich Oklahoma City Thunder im Western Conference Final eindrucksvoll durchgesetzt hat und nun einen Matchball besitzt. Angeführt von ihrem Superstar Shai Gilgeous-Alexander hat sich der Titelverteidiger aus Oklahoma City in den Conference Finals der NBA - Playoffs einen entscheidenden Vorteil erspielt.

Die Mannschaft um den wertvollsten Spieler der regulären Saison setzte sich gegen die aufstrebenden San Antonio Spurs um den französischen Ausnahmespieler Victor Wembanyama mit 127:114 durch. In der Best-of-seven-Serie führt OKC nun mit 3:2 und steht kurz vor dem Einzug in die Finalserie. Die Partie war geprägt von intensiven Duellen und taktischen Finessen beider Teams, wobei Oklahoma City vor allem in der zweiten Hälfte seine Dominanz ausspielte.

Gilgeous-Alexander glänzte dabei im fünften Duell mit 32 Punkten, elf Assists und acht Rebounds und zeigte einmal mehr, warum er zu den besten Spielern der Liga zählt. Der deutsche Nationalspieler Isaiah Hartenstein, der in dieser Saison eine wichtige Rolle als Center im System von Trainer Mark Daigneault übernommen hat, erzielte ein Double-Double mit zwölf Punkten und 15 Rebounds.

Hartenstein, der in der vergangenen Saison noch bei den New York Knicks unter Vertrag stand, hat sich in Oklahoma City zu einem verlässlichen Faktor entwickelt und bewies gegen die junge Spurs-Equipe seine Klasse unter dem Korb. Auf der anderen Seite konnte der hochgehandelte französische Starspieler Victor Wembanyama, der von vielen als das größte Talent seit LeBron James angesehen wird, die Niederlage seiner Spurs nicht verhindern.

Der 22-Jährige, der in seiner ersten NBA-Saison bereits für Furore gesorgt hat, kam auf 20 Punkte und zeigte sich bei den Freiwürfen zuverlässig (12 von 13). Allerdings traf er nur vier seiner 15 Versuche aus dem Feld, was auf die aggressive Verteidigung der Thunder zurückzuführen war, die ihn konsequent doppelten und zu schwierigen Würfen zwangen.

Die Spurs, die von Gregg Popovich trainiert werden und als Überraschungsteam der Playoffs galten, zeigten Moral, kämpften sich zwischenzeitlich auf fünf Punkte heran, konnten aber die Wurfquote von Oklahoma City nicht entscheidend unterbinden. Neben Wembanyama überzeugte der junge Point Guard Tre Jones mit 18 Punkten und acht Assists, während der erfahrene Doug McDermott von der Bank wichtige Dreier traf. Dennoch reichte es nicht, um die Serie auszugleichen.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat Oklahoma nun die Chance, sich durch einen weiteren Sieg für die Finalserie zu qualifizieren. Dort warten die New York Knicks, die sich bereits im Osten durchgesetzt haben. Die Knicks, angeführt von Jalen Brunson und dem deutschen Nationalspieler Dennis Schröder, der in dieser Saison eine starke Leistung zeigt, werden eine harte Nuss für die Thunder. Die Finalserie verspricht hochklassigen Basketball mit vielen individualistischen Höhepunkten und taktischen Meisterleistungen.

Für Oklahoma City wäre es der zweite Titel in Folge, während die Knicks seit 1973 auf den nächsten Meisterpokal warten. Die Vorfreude auf die Finals ist riesig, und die Basketballwelt blickt gespannt auf das Duell der beiden Schwergewichte





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

NBA Playoffs Basketball Oklahoma City Thunder San Antonio Spurs

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NBA: San Antonio gleicht gegen Oklahoma City wieder ausDas Duell zwischen San Antonio und Titelverteidiger Oklahoma City wogt hin und her. In Spiel vier dominieren die Spurs. Ein Superstar trifft den längsten Wurf...

Read more »

Unter Tränen verabschiedet sich Pep von Manchester CityDie Profis von Manchester City standen Spalier, die Zuschauer im voll besetzten Etihad-Stadion erhoben sich und würdigten ihren Erfolgscoach minutenlang mit lautstarkem Applaus. Nach zehn Jahren hat Trainer Pep Guardiola bei den Cityzens einen emotionalen Abschied gefeiert.

Read more »

NBA: San Antonio gleicht gegen Oklahoma City wieder ausSan Antonio - Die San Antonio Spurs haben im Playoff-Halbfinale der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA gegen Titelverteidiger Oklahoma City

Read more »

Cam Newton empfiehlt die Kansas City Chiefs das Promi-Paar Diggs und Cardi BCam Newton ermutigt die Kansas City Chiefs, das Promi-Paar aus dem Football-Spieler Diggs und Cardi B an die Stelle von Taylor Swift und Travis Kelche zu stellen, da sie bereits bekannt und beliebt über den Sport hinaus bekannt sind. Newton sieht eine ähnliche Wirkung bei Diggs und Cardi B vor. Während Kelce und Swift eine stabile Hochzeit vorhaben, ist dies bei Diggs und Cardi B nicht der Fall.

Read more »