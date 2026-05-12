NBA-Profi Brandon Clarke ist tot: 29 Jahre alt

NBA-Profi Brandon Clarke ist tot. Der US-Amerikaner starb im Alter von 29 Jahren. Seine Todesursache wurde nicht veröffentlicht.

Die Basketballwelt trauert um NBA - Profi Brandon Clarke . Der US-Amerikaner starb im Alter von 29 Jahren, wie sein bisheriges Team, die Memphis Grizzlies , und seine Agentur „Priority Sport s“ bekanntgaben.

Die Todesursache wurde nicht veröffentlicht.

„Wir sind zutiefst erschüttert über den tragischen Verlust von Brandon Clarke. Brandon war ein hervorragender Teamkollege und ein noch besserer Mensch, dessen Einfluss auf den Club und die gesamte Gemeinde von Memphis nicht in Vergessenheit geraten wird“, schrieben die Grizzlies auf der Plattform X. „Er wurde von uns allen hier und von jedem, dessen Leben er berührt hat, so sehr geliebt“, erklärte Clarkes Agentur





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