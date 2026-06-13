NBA Saison 2025/26: Alles Wichtige im Überblick

Nachdem die Regular Season der NBA beendet ist, geht es nun in den Playoffs um den Gesamtsieg. Alle wichtigen Informationen zum Ablauf und zur Übertragung der Spiele sind in diesem Artikel zusammengefasst.aihe

Die NBA -Saison 2025/26 läuft, und jetzt geht es in den Playoffs um den Gesamtsieg. Die Regular Season der NBA ist beendet, und Titelverteidiger OKC City hat sich in der Western Conference aufgrund guter Leistungen die Pole-Position gesichert.

In den Playoffs gilt das Prinzip 'Best of Seven', was bedeutet, dass vier Siege benötigt werden, um in die nächste Runde zu kommen. Als amtierender Champion ist Oklahoma City Thunder unternominiert, aber seine Spieler sollten sich für die Playoff-Phase gut vorbereiten. Nicht zu vergessen sind die Boston Celtics, die Rekord-Champion sind und bereits im Vorjahr die Krone im Gala-Spiel gewonnen haben. Die Playoff-Spiele werden wahlweise auf Prime Video, Sky oder Sky Go (für zahlende Abonnenten) übertragen.

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