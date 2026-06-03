NBA-Saison 2025/26: Playoffs haben begonnen

Die NBA-Saison 2025/26 ist abgeschlossen und die Playoffs haben begonnen. Der Titelverteidiger Oklahoma City Thunder hat sich in der Western Conference die Pole-Position vor den Playoffs gesichert, während sich die Detroit Pistons im Osten überraschend durchgesetzt haben.

Die NBA -Saison 2025/26 ist abgeschlossen. Die Regular Season ist zu Ende gegangen und die Playoffs haben begonnen. Der Titelverteidiger Oklahoma City Thunder hat sich in der Western Conference die Pole-Position vor den Playoffs gesichert, während sich die Detroit Pistons im Osten überraschend durchgesetzt haben.

Die wichtigsten Spiele der Playoffs sind: Detroit Pistons gegen Orlando Magic, Oklahoma City Thunder gegen Phoenix Suns, Denver Nuggets gegen Minnesota Timberwolves und das Finale der Western Conference. In den Playoffs gilt das Prinzip 'Best of Seven', das bedeutet, dass es vier Siege benötigt, um in die nächste Runde einzuziehen. Die NBA-Deutschland-Match zwischen Orlando Magic und Memphis Grizzlies fand in Berlin statt.

Die kostenpflichtige Streaming-Plattform 'Prime Video' hat sich die exklusiven Übertragungsrechte für 86 Spiele gesichert, darunter 29 Partien zur deutschen Primetime am Sonntagabend. Der Pay-TV-Sender 'Sky' wird zahlreiche Partien übertragen, wobei die genaue Anzahl nicht bekannt ist. Wer jedes einzelne NBA-Spiel empfangen möchte, muss den kostenpflichtigen und englischsprachigen 'NBA-League-Pass' abonnieren. Die insgesamt 30 Franchises werden in die Eastern- und Western Conference aufgeteilt.

Zunächst müssen alle Teams 82 Partien in der Regular Season bestreiten, wobei es auch zu Duellen zwischen Teams aus dem Westen und Teams aus dem Osten kommt. Die besten sechs Teams beider Conferences qualifizieren sich direkt für die Playoffs, während weitere zwei Plätze pro Conference im Play-In-Turnier vergeben werden. Die Oklahoma City Thunder sind amtierender Champion und haben sich sehr gut als Team harmonieren lassen.

Die Boston Celtics sind Rekord-Champion mit 18 NBA-Titeln und haben sich zuletzt 2024 die Krone gesichert. Die Detroit Pistons sind auch Favoriten, aber es bleibt abzuwarten, ob es in den Playoffs weiterhin so gut läuft. Die Orlando Magic um die Wagner-Brüder sind auch ein Team, das in den Playoffs eine Rolle spielen könnte. Der jüngere Wagner-Bruder ist ein klarer Leader bei den Magic und kommt in durchschnittlich 25 Minuten Spielzeit auf 9,9 Punkte.

Der ältere Wagner-Bruder ist wieder ein guter Rollenspieler und für viele Punkte in überschaubarer Spielzeit gut. Der langjährige Dallas-Profi wurde im Februar 2025 zu den Lakers getradet und könnte in den Playoffs eine Rolle spielen





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