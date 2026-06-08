NBA-Saison 2025/26: Playoffs haben begonnen

Die Regular Season ist abgeschlossen und die Playoffs haben begonnen. Die wichtigsten Informationen im Überblick.

Die NBA -Saison 2025/26 ist in vollem Gange. Die Regular Season ist abgeschlossen und die Playoffs haben begonnen. Die wichtigsten Informationen im Überblick. Titelverteidiger OKC City hat sich in der Western Conference die Pole-Position vor den Playoffs gesichert, während sich im Osten die Detroit Pistons überraschend durchgesetzt haben.

Die Pistons werden in der ersten Runde gegen die Orlando Magic antreten, während die Thunder gegen die Phoenix Suns spielen werden. In der Western Conference wird es ein spannendes Finale geben, da die Nuggets gegen die Timberwolves antreten werden. Die Playoffs werden im Best-of-Seven-Format ausgetragen, was bedeutet, dass es vier Siege benötigt wird, um in die nächste Runde einzuziehen. Die NBA-Deutschland-Match zwischen den Orlando Magic und den Memphis Grizzlies wird in Berlin stattfinden.

Die kostenpflichtige Streaming-Plattform Prime Video hat sich die exklusiven Übertragungsrechte für 86 Spiele gesichert, darunter 29 Partien zur deutschen Primetime am Sonntagabend. Der Pay-TV-Sender Sky wird ebenfalls zahlreiche Partien übertragen, wobei die genaue Anzahl nicht bekannt ist. Wer jedes einzelne NBA-Spiel empfangen möchte, muss den kostenpflichtigen und englischsprachigen NBA-League-Pass abonnieren. Die 30 Franchises werden in die Eastern- und Western Conference aufgeteilt.

Die besten sechs Teams beider Conferences qualifizieren sich direkt für die Playoffs, während weitere zwei Plätze pro Conference im Play-In-Turnier vergeben werden. Die Verlierer des Duells müssen gegen die Franchise bestehen, die sich in den Duellen zwischen den beiden Neunt- und Zehntplatzierten durchgesetzt haben. Im Anschluss spielen beide Conferences stets im Best-of-Seven-Format in Viertelfinale, Halbfinale und Finale den jeweiligen Conference-Sieger aus. Die Golden State Warriors sind seit 2010 mit vier NBA-Titeln das in Summe erfolgreichste Team.

Die LA Lakers und Miami Heat waren je zweimal erfolgreich. Als amtierender Champion sind die Oklahoma City Thunder um Shai Gilgeous-Alexander zu nennen, die sehr gut als Team harmonieren und aus der letzten Saison ordentlich Selbstvertrauen mitgenommen haben. Die Boston Celtics sind mit 18 NBA-Titeln Rekord-Champion und haben sich zuletzt 2024 die Krone gesichert. Die Detroit Pistons müssen natürlich auch in den Playoffs mitreden, aber es bleibt abzuwarten, ob es weiterhin so gut läuft.

Die Orlando Magic um die Wagner-Brüder sind ein spannendes Team, das in der Saison 2024/25 starke 24,2 Punkte von der jüngeren Wagner-Brüder erreicht hat. Der ältere Wagner-Bruder hat weite Teile der letzten Saison aufgrund eines Kreuzbandrisses verpasst und musste erstmal wieder fit werden. Der 24-Jährige hat in seiner zweiten Saison in der NBA weitere Fortschritte gemacht und kommt in durchschnittlich 25 Minuten Spielzeit auf 9,9 Punkte.

Der langjährige Dallas-Profi wurde im Februar 2025 zu den Lakers getradet, hat aber eher eine Ergänzungsrolle inne. Dennoch könnte er in den Playoffs eine Rolle spielen





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