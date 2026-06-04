NBA-Saison 2025/26: Playoffs im Gange

Die NBA-Saison 2025/26 ist in vollem Gange. Die Playoffs haben begonnen und die Teams kämpfen um den Titel. Titelverteidiger OKC City und die Detroit Pistons sind zwei der Favoriten für den Titel.

Die NBA -Saison 2025/26 ist in vollem Gange. Nachdem die Regular Season abgeschlossen wurde, geht es nun in die Playoffs ums Ganze. Titelverteidiger OKC City konnte sich in der Western Conference die Pole-Position vor den Playoffs sichern, während sich im Osten etwas überraschend die Detroit Pistons durchsetzen konnten.

Die Pistons treffen im ersten Spiel der Playoffs auf die Orlando Magic, während die Thunder gegen die Phoenix Suns antreten werden. Die Nuggets haben gegen die Timberwolves gewonnen, aber es war ein enges Spiel. In den Playoffs gilt das Prinzip "Best of Seven", das heißt, dass es vier Siege benötigt, um in die nächste Runde einzuziehen. Die NBA-Deutschland-Match zwischen Orlando Magic und Memphis Grizzlies fand in Berlin statt.

Die kostenpflichtige Streaming-Plattform "Prime Video" hat sich die exklusiven Übertragungsrechte für 86 Spiele gesichert, darunter 29 Partien zur deutschen Primetime am Sonntagabend, die komplette Finals-Serie und das Berlin-Game. Der Pay-TV-Sender "Sky" wird auch zahlreiche Partien übertragen, wobei die genaue Anzahl nicht bekannt ist. Die Sky-Übertragungen können wie gewohnt von zahlenden Abonnenten über "Sky Go" und "WOW" gestreamt werden. Wer jedes einzelne NBA-Spiel empfangen möchte, muss den kostenpflichtigen und englischsprachigen "NBA-League-Pass" abonnieren.

Die 30 Franchises werden in die Eastern- und Western Conference aufgeteilt. Zunächst müssen alle Teams 82 Partien in der Regular Season bestreiten, wobei es auch zu Duellen zwischen Teams aus dem Westen und Teams aus dem Osten kommt. Die besten sechs Teams beider Conferences qualifizieren sich direkt für die Playoffs, während weitere zwei Plätze pro Conference im Play-In-Turnier vergeben werden. Hier treffen zunächst die beiden Siebtplatzierten der jeweiligen Conference auf die Achtplatzierten.

Die beiden Gewinner stehen in den Playoffs. Die Verlierer des Duells müssen gegen die Franchise bestehen, die sich in den Duellen zwischen den beiden Neunt- und Zehntplatzierten durchgesetzt haben. Im Anschluss spielen beide Conferences stets im Best-of-Seven-Format in Viertelfinale, Halbfinale und Finale den jeweiligen Conference-Sieger aus. Diese beiden treffen in den Finals aufeinander, die ebenfalls im Best-of-Seven-Format steigen.

Seit 2010 sind die Golden State Warriors mit vier NBA-Titeln das in Summe erfolgreichste Team. Die LA Lakers und Miami Heat waren je zweimal erfolgreich. Als amtierender Champion sind selbstredend die Oklahoma City Thunder um Shai Gilgeous-Alexander zu nennen, die sehr gut als Team harmonieren und aus der letzten Saison ordentlich Selbstvertrauen mitgenommen haben. Mit Platz eins in der Regular Season hat das Team die Favoritenstellung untermauert.

Die Boston Celtics, die mit 18 NBA-Titeln Rekord-Champion sind, sicherten sich zuletzt 2024 die Krone. Boston ist aber darauf angewiesen, dass sich Superstar Jayson Tatum wieder in Form bringt. Die Detroit Pistons müssen auch ihre Leistung in den Playoffs steigern, um weiterzukommen. Die Orlando Magic um die Wagner-Brüder sind auch ein Team, das in den Playoffs nicht zu unterschätzen ist.

Der Kapitän des DBB-Teams und MVP der EM, Franz Wagner, ist ein klarer Leader bei den Magic. Der jüngere Wagner-Bruder, Moritz Wagner, war in den letzten beiden Jahren die auffälligste deutsche Figur in der NBA. In der Saison 2024/25 gelangen ihm starke 24,2 Punkte. Der ältere Wagner-Bruder, Moritz Wagner, hat weite Teile der letzten Saison aufgrund eines Kreuzbandrisses verpasst und musste erstmal wieder fit werden.

Inzwischen ist er aber wieder ein guter Rollenspieler und für viele Punkte in überschaubarer Spielzeit gut. Der 24-Jährige, Franz Wagner, hat in seiner zweiten Saison in der NBA weitere Fortschritte gemacht und kommt in durchschnittlich 25 Minuten Spielzeit auf 9,9 Punkte. Der langjährige Dallas-Profi, Dwight Powell, wurde im Februar 2025 zu den Lakers getradet, hat aber eher eine Ergänzungsrolle inne. Dennoch könnte er in den Playoffs eine Rolle spielen





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