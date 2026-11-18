Die NBA-Saison 2026/27 beginnt am 20. Oktober 2026. Die New York Knicks verteidigen ihren Titel. Alle Termine, Medienrechte und Favoriten im Überblick.

Die NBA-Saison 2026/27 steht unmittelbar bevor und bringt mit den New York Knicks einen neuen Champion an die Spitze des US-Basketballs. Die New York Knicks gewannen in der vorangegangenen Spielzeit die Meisterschaft und versuchen nun, als erstes Team seit 2018 den Titel zu verteidigen. Der Startschuss für die neue Kampagne fällt am Dienstag, den 20. Oktober 2026, mit dem Eröffnungsspiel zwischen den Detroit Pistons und den Boston Celtics.

Terminplan und Medienrechte für die neue Spielzeit

Der erste Spieltag der regulären Saison ist für den 20. Oktober 2026 festgelegt. Ein internationales Highlight folgt am 7. November 2026, wenn die Denver Nuggets gegen die Indiana Pacers im Rahmen des NBA Mexico City Games antreten. Für Fans in Europa sind die Übertragungsrechte ein zentrales Thema. Die Streaming-Plattform Prime Video hat sich die exklusiven Rechte für 67 Spiele gesichert. Zusätzlich sendet der Pay-TV-Sender Sky mehr als 100 Partien, wobei die exakte Anzahl der übertragenen Spiele nicht präzise definiert ist. Sky-Angebote sind über die Dienste Sky Go und WOW für Abonnenten verfügbar, inklusive der Eröffnungsnacht, des All-Star Weekends und der kompletten Western Conference Finals.

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Regelwerk und Struktur der Play-off-Phase

Alle 30 Franchises der Liga sind in die Eastern und Western Conference unterteilt. Jede Mannschaft bestreitet 82 Partien in der regulären Saison, wobei Begegnungen zwischen Teams der jeweiligen Conference und Teams der anderen Conference stattfinden. Die sechs besten Teams jeder Conference qualifizieren sich direkt für die Playoffs. Zwei weitere Plätze pro Conference werden im Play-In-Turnier vergeben, das vom 13. bis 16. April 2027 stattfindet. Im Play-In-Turnier treffen die Siebtplatzierten auf die Achtplatzierten. Die Gewinner dieser Duelle ziehen in die Playoffs ein. Die Verlierer spielen gegen die Teams, die sich in den Matches zwischen den Neunt- und Zehntplatzierten durchgesetzt haben. Die Playoffs selbst sowie die Finals werden im Best-of-Seven-Format ausgetragen, um den Conference-Sieger und den Gesamtsieger zu ermitteln.

Der NBA Cup und historische Titelbilanz

Zusätzlich zur regulären Saison wird der NBA Cup mitten in der Spielzeit ausgetragen, um die Spannung zu erhöhen. Die 30 Teams sind in sechs Fünfergruppen eingeteilt. Die Gruppensieger und die zwei besten Gruppenzweiten ziehen ins Viertelfinale ein. Das Finale des NBA Cups ist für den 11. Dezember terminiert. Der Gewinnprämie beträgt 500.000 US-Dollar für jeden Spieler des Siegerteams. Im Vorjahr konnten sich die New York Knicks diesen Pokal sichern. Mit Ausnahme des Finals fließen die Ergebnisse des NBA Cups in die Tabelle der regulären Saison ein. Statistisch gesehen sind die Golden State Warriors mit vier Titeln seit 2010 das erfolgreichste Team. Die LA Lakers und die Miami Heat waren jeweils zwei Mal erfolgreich. Kein Team hat den Titel seit 2018 verteidigen können.

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Favorite und Kaderveränderungen im Fokus

Als amtierender Champion führen die New York Knicks die Favoritenliste an. Jalen Brunson hat sich zum Top-Star entwickelt und Karl-Anthony Towns etablierte sich schnell als Schlüsselfigur im Team. Ein ernsthafter Herausforderer ist der Titelgewinner der Vorsaison, die Oklahoma City Thunder, angeführt von Shai Gilgeous-Alexander. Die San Antonio Spurs um Victor Wembanyama gelten als aufsteigende Kraft, die das Team ins Finale führte. Die Philadelphia 76ers positionieren sich durch Neuzugang LeBron James, Jaylen Brown, Joel Embiid und Tyrese Maxey als prominentes Team mit großen Ambitionen.

Deutsche Spieler und internationale Bewegungen

Die Miami Heat planen einen Neustart mit Giannis Antetokounmpo im Kader. Die Boston Celtics, Rekord-Champion mit 18 Titeln, verteidigen ihre Krone aus dem Jahr 2024. Für deutsche Basketballfans ist die Bewegung von Dennis Schröder von besonderem Interesse. Der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft (DBB) wechselt in der Saison 2026/27 zu den Charlotte Hornets. Es handelt sich um Schröders 13. NBA-Team in seiner Karriere. Die Suche nach Kontinuität steht hier im Vordergrund. Auch der jüngere Bruder der Wagner-Brüder bleibt eine auffällige Figur in der deutschen NBA-Landschaft.