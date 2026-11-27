Die NBA-Saison 2026/27 startet am 20. Oktober 2026. Titelverteidiger New York Knicks treffen auf konkurrenzstarke Teams. Alle Termine und Streaming-Details.

Die nächste NBA -Saison 2026/27 steht kurz vor dem Start. Die Titelverteidigung der New York Knicks ist das zentrale Thema der kommenden Spielzeit. Das Liga-Jahr beginnt am Dienstag, den 20. Oktober 2026. Das Eröffnungsspiel findet zwischen den Detroit Pistons und den Boston Celtics statt.

Spielplan und Streaming-Rechte

Die NBA-Meisterschaft verteilt sich auf eine strukturierte Regular Season mit 82 Partien pro Team. Die Liga teilt die 30 Franchises in die Eastern- und Western Conference ein. Zuschauer können die Spiele auf der kostenpflichtigen Plattform Prime Video verfolgen. Diese hat sich die exklusiven Übertragungsrechte für 67 Spiele gesichert.

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Zusätzlich sendet der Pay-TV-Sender Sky über 100 Partien. Die genaue Anzahl der Sky-Übertragungen bleibt ungenau. Abonnenten können das Geschehen über Sky Go und WOW streamen. Sky überträgt unter anderem die Eröffnungsnacht und das All-Star Weekend.

Playoffs und NBA Cup Turnier

Die Qualifikation für die Playoffs folgt einem klaren System. Die besten sechs Teams beider Conferences qualifizieren sich direkt. Zwei weitere Plätze pro Conference werden im Play-In-Turnier vergeben. Dieses Turnier findet vom 13. bis 16. April 2027 statt.

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Neben der Meisterschaft spielt der NBA Cup eine wichtige Rolle. Das Pokalturnier findet mitten in der Regular Season statt. Das Finale ist für den 11. Dezember 2026 angesetzt. Der Sieger erhält eine Prämie von 500.000 US-Dollar pro Spieler.

Titelverteidigung und Konkurrenten

Die New York Knicks verteidigen ihren Titel aus der Vorsaison. Jalen Brunson etablierte sich endgültig als Top-Star. Karl-Anthony Towns ist ein zentraler Erfolgsgarant des Teams. Die Golden State Warriors sind mit vier Titeln seit 2010 das erfolgreichste Team.

Die Oklahoma City Thunder gelten als ernsthafter Konkurrent. Shai Gilgeous-Alexander führt das harmonische Team. Kein Team hat seit 2018 seinen Titel verteidigt. Die Knicks möchten diesen Bann nun brechen.

Star-Transfers und deutsche Akteure

Die Philadelphia 76ers starten mit einem prominenten Kader. Neuzugang LeBron James verstärkt die Mannschaft. Jaylen Brown, Joel Embiid und Tyrese Maxey sind ebenfalls im Team.

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Die Miami Heat verpflichteten Giannis Antetokounmpo. Die Boston Celtics sind mit 18 Titeln Rekord-Champion. Dennis Schröder spielt für die Charlotte Hornets. Es ist sein 13. NBA-Team. Max Wagner ist eine weitere deutsche Figur in der Liga.

Wichtige Termine und Deadlines

Am 7. November 2026 findet das NBA Mexico City Game statt. Die Denver Nuggets treffen auf die Indiana Pacers. Am 11. Februar 2027 ist Trade Deadline Day. Ab 21 Uhr MEZ sind keine Transfers mehr möglich.

Nur der NBA League Pass bietet Zugang zu jedem einzelnen Spiel. Diese englischsprachige Plattform ist kostenpflichtig. Der Saisonverlauf bleibt spannend. Viele Teams kämpfen um die Conference-Siege.