NBA-Saison 2026/27: Knicks starten Titelverteidigung am 20. Oktober 2026

Die NBA-Saison 2026/27 beginnt am 20. Oktober 2026. Die New York Knicks versuchen als Titelverteidiger den Bann zu brechen, während Sky und Prime Video die Rechte halten.

Die neue NBA-Saison 2026/27 startet am Dienstag, den 20. Oktober 2026. Das erste Duell der Regular Season bestreiten die Detroit Pistons gegen die Boston Celtics. Die New York Knicks beginnen die Saison als amtierender NBA-Titelgewinner und versuchen, als viertes Team seit 1995 ihren Titel zu verteidigen. Kein Franchise hat seit 2018 den Meistertitel erfolgreich gehalten.

Startdatum und erste Spiele der Regular Season

Am 20. Oktober 2026 pfif das Schiedsgericht die erste Partie der Regular Season an. Die Detroit Pistons gastierten bei den Boston Celtics. Die Saison erstreckt sich über alle 30 Franchises in der Eastern und Western Conference. Jedes Team muss insgesamt 82 Partien bestreiten.

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Ein wichtiger Termin ist der 7. November 2026. An diesem Tag findet das NBA Mexico City Game statt. Die Denver Nuggets treffen auf die Indiana Pacers. Dieses Spiel ist Teil der internationalen Ausweitung der Liga. Die Spiele finden überwiegend in den Vereinigten Staaten statt, jedoch gibt es vereinzelte internationale Ausgaben.

Übertragungsrechte und Streaming-Plattformen

Die Rechte für die Übertragung der Spiele haben mehrere Anbieter gesichert. Die Streaming-Plattform Prime Video hat die exklusiven Rechte für 67 Spiele übernommen. Diese werden auf der kostenpflichtigen Plattform ausgestrahlt. Die genauen Spielpläne für diese Partien sind im Vorfeld der Saison festgelegt.

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Zusätzlich überträgt der Pay-TV-Sender Sky mehr als 100 Partien. Die genaue Anzahl der Spiele ist nicht bekannt. Abonnenten können die Spiele über Sky Go und WOW streamen. Sky überträgt unter anderem die Eröffnungsnacht. Das All-Star Weekend wird ebenfalls gesendet. Die kompletten Western Conference Finals sind im Programm enthalten.

Für die Übertragung aller Spiele der Liga ist der NBA League Pass zuständig. Die Plattform ist kostenpflichtig und englischsprachig. Abonnenten erhalten Zugang zu jedem einzelnen Spiel der Saison 2026/27. Dies ist die umfassendste Option für Fans, die kein Spiel verpassen möchten. Die Plattform deckt die gesamte Liga ab.

Playoffs und NBA Cup Format

Die Regular Season endet mit dem Play-In-Turnier. Dieses findet vom 13. bis 16. April 2027 statt. Die besten sechs Teams jeder Conference qualifizieren sich direkt für die Playoffs. Die Plätze sieben und acht spielen um die verbleibenden Startplätze. Die Teams auf Platz sieben treffen auf die Teams auf Platz acht. Die Gewinner der Play-In-Spiele qualifizieren sich.

Die Verlierer des Duells zwischen Platz sieben und acht spielen gegen den Gewinner der Partie zwischen Platz neun und zehn. Der Sieger dieses Spiels zieht ebenfalls in die Playoffs ein. Die Playoffs beginnen mit den Conference-Viertelfinals. Alle Runden werden im Best-of-Seven-Format ausgetragen.

Ein zusätzliches Turnier ist der NBA Cup. Dieses Pokalturnier findet mitten in der Regular Season statt. Die 30 Teams werden in sechs Fünfergruppen eingeteilt. Die Gruppensieger und die beiden besten Gruppenzweiten ziehen ins Viertelfinale ein. Das Finale findet am 11. Dezember 2026 statt. Der Sieger erhält eine Prämie von 500.000 US-Dollar pro Spieler.

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Titelverteidigung und Favoriten auf den Pokal

Die New York Knicks gewannen den letzten NBA-Titel. Jalen Brunson hat sich als Top-Star etabliert. Karl-Anthony Towns ist ein wichtiger Erfolgsgarant. Die Knicks versuchen, den Bann zu brechen. Die Golden State Warriors sind seit 2010 erfolgreich. Sie haben vier Titel gewonnen. Die LA Lakers und Miami Heat waren je zweimal erfolgreich.

Die Oklahoma City Thunder sind eine ernsthafte Bedrohung. Shai Gilgeous-Alexander ist ein Star der Liga. Das Team ist harmonisch und ausgeglichen. Die San Antonio Spurs sind mit Victor Wembanyama gefährlich. Der Center führte sein Team ins Finale der vorangegangenen Saison.

Die Philadelphia 76ers haben viele Stars verpflichtet. LeBron James ist ein Neuzugang. Jaylen Brown und Joel Embiid sind im Kader. Tyrese Maxey ist ebenfalls aktiv. Die Frage ist, ob die Stars harmonieren. Die Miami Heat wollen angreifen. Giannis Antetokounmpo ist der neue Coup. Die Boston Celtics sind Rekord-Champion mit 18 Titeln.

Deutsche Spieler in der NBA-Saison 2026/27

Die deutschen Spieler sind in der Liga präsent. Dennis Schröder spielt für die Charlotte Hornets. Er wechselt zu seinem 13. NBA-Team. Schröder ist Kapitän des DBB-Teams. Er sucht Kontinuität in seiner Karriere. Der Wechsel ist ein signifikanter Schritt. Fans beobachten seine Entwicklung genau.

Die Wagner-Brüder sind ebenfalls aktiv. Moritz Wagner ist ein wichtiger Akteur. Er gilt als auffällige deutsche Figur. Die NBA-Saison 2026/27 bietet spannende Einblicke. Die Leistung der deutschen Spieler wird verfolgt. Die Spielzeiten sind hart umkämpft. Die Fans erwarten hohe Qualität. Die Liga bleibt unterhaltsam.