NBA-Saison 2026/27: Knicks starten Titelverteidigung und neue Stars

Die NBA-Saison 2026/27 startet am 20. Oktober 2026. Die New York Knicks verteidigen den Titel. Überblicke Schedule, Rights, Teilnehmer und deutsche Stars.

Die neue Basketball-Saison 2026/27 der National Basketball Association (NBA) beginnt am Dienstag, den 20. Oktober 2026. Das Eröffnungsspiel findet zwischen den Detroit Pistons und den Boston Celtics statt. Damit startet das sportliche Großereignis der nordamerikanischen Profiliga direkt mit einem Duell zweier historisch starker Franchises.

Die New York Knicks starten als amtierende Champions in die neue Kampagne. Das Team hatte sich in der vorherigen Spielzeit in den Playoffs in einen bemerkenswerten Rausch gespielt und den Meistertitel gewonnen. Alle anderen 29 Mannschaften der Liga nutzen nun die Off-Season, um sich auf die Herausforderung vorzubereiten, den dominanten Titelträger zu stürzen und die eigene Chance auf die Larry-O-Bronzestatue zu nutzen.

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Termine, Rechte und Streaming-Plattformen

Der erste Spieltag wird durch das Match zwischen den Detroit Pistons und den Boston Celtics eröffnet. Ein weiterer wichtiger Termin im Kalender ist der 7. November 2026. An diesem Datum findet das NBA Mexico City Game zwischen den Denver Nuggets und den Indiana Pacers statt. Die reguläre Saison endet erst im April 2027, wobei das Play-In-Turnier vom 13. bis 16. April 2027 ausgetragen wird. Die Deadline für Transfers, der Trade Deadline Day, ist am 11. Februar 2027 ab 21 Uhr (MEZ). Ab diesem Zeitpunkt sind keine Transfers mehr möglich.

Für die Verbreitung der Spiele in Deutschland und der DACH-Region hat Amazon das Streaming-Netzwerk Prime Video als exklusiven Partner für 67 Spiele gewonnen. Zudem berichtet der Pay-TV-Sender Sky über mehr als 100 Partien. Die genaue Anzahl der Sky-Übertragungen ist nicht spezifiziert. Abonnenten können die Spiele über die Dienste Sky Go und WOW streamen. Sky deckt unter anderem die Eröffnungsnacht, das All-Star Weekend und die kompletten Western Conference Finals ab.

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Fans, die jedes einzelne Spiel der Liga verfolgen möchten, müssen den kostenpflichtigen und englischsprachigen NBA League Pass abonnieren. Dies bietet den umfassendsten Zugang zu allen Live-Übertragungen und On-Demand-Inhalten der gesamten Liga.

Struktur der Liga und Playoffs

Die insgesamt 30 Franchises der NBA sind in die Eastern und Western Conference unterteilt. In der Regular Season absolviert jedes Team 82 Partien. Das Format sieht auch Spiele vor, bei denen Teams aus dem Westen auf Mannschaften aus dem Osten treffen. Die Qualifikation für die Postseason ist streng geregelt. Die besten sechs Teams jeder Conference qualifizieren sich automatisch für die Playoffs.

Zusätzlich werden zwei weitere Plätze pro Conference im Play-In-Turnier vergeben. Die beiden Siebtplatzierten treffen dabei auf die Achtplatzierten ihrer jeweiligen Conference. Die Gewinner dieser Duelle ziehen in die Playoffs ein. Die Verlierer müssen weiterhin gegen denjenigen antreten, der sich in den Spielen zwischen den Neunt- und Zehntplatzierten durchgesetzt hat.

Die eigentlichen Playoffs werden im Best-of-Seven-Format ausgetragen. Dies gilt für das Viertelfinale, das Halbfinale und das Finale jeder Conference. Die beiden Conference-Sieger treffen schließlich in den NBA Finals aufeinander. Auch diese Finalserie wird im Best-of-Seven-Format entschieden, um den Gesamtsieger der Saison 2026/27 zu ermitteln.

Der NBA Cup als zusätzliche Herausforderung

Neben der regulären Saison wird der NBA Cup ausgetragen. Dieses Pokalturnier findet mitten in der Regular Season statt und soll die Spannung im Spielbetrieb erhöhen. Die 30 Teams werden in sechs Fünfergruppen eingeteilt. Die Gruppensieger und die beiden besten Gruppenzweiten ziehen ins Viertelfinale ein.

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Das Finale des NBA Cups ist für den 11. Dezember terminiert. Jede Mannschaft, die den Pokal gewinnt, erhält eine Prämie von 500.000 US-Dollar pro Spieler. Die New York Knicks konnten dieses Turnier im Vorjahr für sich entscheiden. Mit Ausnahme des Finals fließen alle Spiele des NBA Cups auch in die Tabelle der Regular Season ein.

Titelverteidigung und aktuelle Konstellationen

Die New York Knicks versuchen als Titelverteidiger, einen langjährigen Bann zu brechen. Seit 2018 konnte kein Team mehr seinen NBA-Titel erfolgreich verteidigen. Die Golden State Warriors sind seit 2010 das erfolgreichste Team der Liga mit vier Titeln. Die LA Lakers und die Miami Heat gewannen je zweimal die Meisterschaft. Die Rekordmarke hält die Boston Celtics mit 18 Titeln, die zuletzt im Jahr 2024 siegten.

Das Team der New York Knicks wird maßgeblich von Jalen Brunson und Karl-Anthony Towns dominiert. Beide Spieler gelten als entscheidende Erfolgsgaranten. Auch die Oklahoma City Thunder sind eine ernsthafte Bedrohung. Das Team um Shai Gilgeous-Alexander überzeugt durch Harmonie und Ausgewogenheit ohne offensichtliche Schwächen.

Die Philadelphia 76ers starten mit einem extrem prominenten Kader. Neuzugänge wie LeBron James und Jaylen Brown stoßen zu etablierten Stars wie Joel Embiid und Tyrese Maxey. Die Frage bleibt, wie gut diese vielen Stars miteinander harmonieren. Die Miami Heat wollen nach durchwachsenen Jahren zurück an die Spitze und hoffen auf Giannis Antetokounmpo als neuen Schlüsselplayer.

Auch deutsche Spieler sind in der Saison 2026/27 wieder aktiv. Dennis Schröder läuft für die Charlotte Hornets auf. Für ihn ist es das 13. NBA-Team seiner Karriere. Sein Bruder wird als weitere auffällige deutsche Figur in der Liga wahrgenommen. Der Fokus liegt dabei auf der Suche nach Kontinuität auf höchstem Niveau.