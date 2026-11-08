NBA-Saison 2026/27: Knicks-Verteidigung, neue Stars und Starttermine

Die NBA-Saison 2026/27 startet am 20. Oktober 2026. Die New York Knicks versuchen als Titelverteidiger den Bann zu brechen. Details zu Teams, Streaming und Regeln.

Die NBA -Saison 2026/27 startet offiziell am Dienstag, den 20. Oktober 2026. Der Auftakt wird im Duell zwischen den Detroit Pistons und den Boston Celtics ausgetragen. Die New York Knicks kehren als amtierende Champion zurück und müssen ihren im letzten Jahr errungenen Titel erfolgreich verteidigen. Dieser Anspruch ist statistisch gesehen eine enorme Herausforderung, da kein Team seit 2018 seine Krone behaupten konnte.

Startdatum und Streaming-Rechte

Der erste Spieltag findet am 20. Oktober 2026 statt. Die internationalen Rechte liegen bei Prime Video und Sky. Die kostenpflichtige Plattform Prime Video sichert sich die exklusiven Übertragungsrechte für 67 Spiele der Liga. Diese Rechte gewährleisten eine direkte Sichtbarkeit der wichtigsten Partien für Abonnenten in relevanten Regionen.

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Zudem wird der Pay-TV-Sender Sky über mehr als 100 Partien berichten. Die genaue Anzahl der Übertragungen ist seitens Sky nicht präzisiert, die Zahl liegt jedoch deutlich über der von Prime Video. Die Spiele von Sky sind über die Dienste Sky Go und WOW für zahlende Abonnenten zugänglich. Sky wird dabei die Eröffnungsnacht, das All-Star Weekend und die kompletten Finals der Western Conference übertragen. Wer jede einzelne Begegnung verfolgen möchte, benötigt das englischsprachige Abo des NBA League Pass.

Wichtige Termine und Playoff-Regelung

Neben dem regulären Spielplan gibt es markante Termine für die Saison 2026/27. Das NBA Mexico City Game mit den Denver Nuggets gegen die Indiana Pacers findet am 7. November 2026 statt. Die Trade Deadline Day ist für den 11. Februar 2027 angesetzt. Ab 21 Uhr (MEZ) an diesem Tag sind keine Transfers mehr möglich.

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Das Play-In-Turnier ist für den Zeitraum vom 13. bis 16. April 2027 geplant. Es entscheidet über die letzten Playoff-Plätze. Die besten sechs Teams beider Conferences qualifizieren sich direkt für die Hauptrunde. Die Plätze sieben und acht jeder Conference kämpfen im Play-In um die verbleibenden zwei Tickets. Die Sieger dieses Turniers treffen im Anschluss auf die Teams auf den Plätzen eins bis sechs.

Die Playoffs selbst finden im Best-of-Seven-Format statt. Dies gilt für das Viertelfinale, das Halbfinale und die Finals jeder Conference. Die beiden Conference-Sieger treffen schließlich in den NBA Finals aufeinander. Auch dort entscheidet die Best-of-Seven-Regel über den Weltmeister.

Titelverteidiger und neue Konkurrenten

Die New York Knicks sind die aktuellen Titelträger und starten unter Hochdruck in die Verteidigung. Jalen Brunson hat sich endgültig zum Top-Star entwickelt. Karl-Anthony Towns bestätigte seine Rolle als entscheidender Faktor für den Erfolg der Mannschaft. Mit dieser Kombination möchten die Knicks den seit 2018 bestehenden Bann durchbrechen.

Die Oklahoma City Thunder gelten als ernsthafter Mitbewerber. Shai Gilgeous-Alexander führt ein harmonisches und ausgewogenes Team ohne offensichtliche Schwächen. Als Titelträger aus der Saison davor wird dieser Kader die New York Knicks massiv herausfordern. Die Statistiken zeigen, dass die Golden State Warriors seit 2010 mit vier Titeln das erfolgreichste Franchise sind.

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Die LA Lakers und die Miami Heat waren jeweils zweimal erfolgreich. Die Boston Celtics halten mit 18 Titeln den Rekord. Sie gewannen ihre letzte Krone im Jahr 2024. Die Liga wird zudem durch neue große Namen geprägt. Die Philadelphia 76ers stellen ein extrem prominentes Team auf.

Besondere Verpflichtungen und deutsche Akteure

In Philadelphia sollen LeBron James, Jaylen Brown, Joel Embiid und Tyrese Maxey gemeinsam auflaufen. Die Frage ist, ob diese Sterne harmonieren. Die Miami Heat planen eine Neustrategie mit Giannis Antetokounmpo. Das Ziel ist der große Coup nach durchwachsenen Jahren. Diese Verpflichtungen verändern das Kräfteverhältnis fundamental.

Auch im internationalen Bereich gibt es Neuerungen. Dennis Schröder läuft in der Saison 2026/27 für die Charlotte Hornets auf. Für den Kapitän der deutschen Nationalmannschaft ist dies sein 13. NBA-Team in seiner Karriere. Als Wandervogel der Liga sucht er nun Kontinuität. Sein Erfolg bleibt abzuwarten.

Sein jüngerer Bruder Moritz Wagner bleibt eine weitere auffällige deutsche Figur. Die Spannungen im Feld sind hoch. Das NBA Cup Finale findet am 11. Dezember 2026 statt. Der Sieger erhält eine Prämie von 500.000 US-Dollar pro Spieler. Die New York Knicks gewannen den Pokal im Vorjahr. Dies unterstreicht die aktuelle Dominanz der Mannschaft in verschiedenen Disziplinen der Liga.