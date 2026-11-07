NBA-Saison 2026/27: Knicks-Verteidigung, Streaming-Rechte und neue Star-Transfers

Die NBA-Saison 2026/27 startet am 20. Oktober. Erfahren Sie alles zu den exklusiven Streaming-Rechten von Prime Video und Sky, den neuen Transfers wie LeBron James zu den Sixers und der Titelverteidigung der Knicks.

Die NBA-Saison 2026/27 wird am Dienstag, den 20. Oktober 2026, offiziell eröffnet. Das Auftakt-Duell findet zwischen den Detroit Pistons und den Boston Celtics statt. Nach dem historischen Titelgewinn der New York Knicks in der Vorsaison steht nun die Herausforderung an, den Bann der Titelverteidigung zu brechen. Kein Team hatte seit 2018 seinen Meistertitel erfolgreich verteidigen können, was die aktuelle Liga besonders spannend macht.

Streaming-Rechte für Prime Video und Sky

Die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Übertragung der Spiele haben sich für die deutsche Zielgruppe signifikant verändert. Die kostenpflichtige Plattform Prime Video hat sich die exklusiven Rechte für 67 Spiele der Saison gesichert. Diese exklusiven Partien werden direkt auf dem Streaming-Dienst ausgestrahlt. Zu den prominenten Highlights, die hier zu sehen sein werden, zählt unter anderem das Spiel der LA Lakers gegen die Utah Jazz am 25. Oktober um 22 Uhr.

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Zusätzlich übernimmt der Pay-TV-Sender Sky die Übertragung von mehr als 100 Partien. Die genaue Anzahl der Spiele ist dabei nicht festgelegt, aber die Palette reicht von der Eröffnungsnacht über das All-Star Weekend bis hin zu den kompletten Western Conference Finals. Abos über Sky Go und WOW bleiben für zahlende Kunden der geeignete Zugang. Wer jedes einzelne Spiel der Liga verfolgen möchte, benötigt den englischsprachigen NBA League Pass.

Spielplan und Regular Season Struktur

Die Regular Season der NBA dauert bis zum 13. April 2027 an. In dieser Zeit müssen alle 30 Franchises insgesamt 82 Partien bestreiten. Die Liga ist traditionell in die Eastern und Western Conference unterteilt. Dabei sind auch Duelle zwischen Teams der verschiedenen Conferences möglich, was die Spielzeit komplexer gestaltet. Die Qualifikation für die nachfolgende Play-off-Runde ist streng reglementiert.

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Die besten sechs Teams jeder Conference qualifizieren sich direkt für die Playoffs. Die Plätze sieben bis zehn entscheiden über ihre Teilnahme an einem Play-In-Turnier, das vom 13. bis 16. April 2027 ausgetragen wird. Hierbei treten die Siebtplatzierten gegen die Achtplatzierten an. Die Verlierer dieser Paarungen erhalten noch eine zweite Chance gegen den Gewinner des Duells zwischen den Neunt- und Zehntplatzierten. Die Playoffs selbst finden im Best-of-Seven-Format statt.

NBA Cup und wichtige Kalenderdaten

Neben der regulären Saison sorgt der NBA Cup für zusätzliche Aufmerksamkeit mitten in der Spielzeit. Das Pokalturnier ist in sechs Fünfergruppen aufgeteilt. Die Gruppensieger sowie die beiden besten Gruppenzweiten ziehen ins Viertelfinale ein. Das Finale des NBA Cups ist für den 11. Dezember 2026 angesetzt. Jedes Mitglied des siegreichen Teams erhält eine Prämie von 500.000 US-Dollar.

Ein weiteres kritisches Datum für den Saisonverlauf ist der Trade Deadline Day am 11. Februar 2027. Ab 21 Uhr MEZ sind keine weiteren Transfers zwischen den Teams mehr möglich. Diese Frist markiert den Abschluss der Transferphase und festigt die Kader für den entscheidenden Teil der Regular Season. Vorjahr konnte sich die New York Knicks im NBA Cup den Sieg sichern, was ihre Form im November und Dezember unterstreicht.

Titelfavoriten und neue Star-Kader

Die New York Knicks starten als amtierende Champions in die Saison. Jalen Brunson hat sich zum Top-Star entwickelt, während Karl-Anthony Towns als neuer Teamkollege als Erfolgsgarant gilt. Doch die Konkurrenz ist hart. Die Oklahoma City Thunder um Shai Gilgeous-Alexander gelten als ernsthafter Kandidat für den Titel. Das Team verfügt über eine harmonische Struktur ohne offensichtliche Schwächen.

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Die Philadelphia 76ers präsentieren einen prominenten Kader mit Neuzugang LeBron James. Zusammen mit Jaylen Brown, Joel Embiid und Tyrese Maxey bilden sie ein extrem starkes Aufgebot. Unklar ist jedoch, wie gut diese Stars harmonieren werden. Auch die Miami Heat setzen auf Giannis Antetokounmpo, um nach durchwachsenen Jahren wieder nach oben zu kommen. Die Boston Celtics bleiben mit 18 Titeln der Rekord-Champion.

Aktionaler Aufwuchs wird vor allem von den San Antonio Spurs um Victor Wembanyama erwartet. Der Center hat in der Vorsaison bewiesen, dass seine Vorschusslorbeeren gerechtfertigt waren. Er führte sein Team ins Finale und etablierte sich als dominierende Kraft. Auch der deutsche Nationalspieler Dennis Schröder wechselt in die neue Saison. Für ihn ist es das 13. NBA-Team in seiner Karriere, das Charlotte Hornets.