NBA-Saison 2026/27: Knicks-Verteidigung und deutsche Akteure

Die NBA-Saison 2026/27 beginnt am 20. Oktober 2026. Titelverteidiger New York Knicks, neue Stars wie LeBron James und deutsche Spieler wie Dennis Schröder prägen den Start.

Die nationale Basketball-Liga NBA startet in der Spielzeit 2026/27 in eine hochspannende Ära, die von verschiedenen historischen Wendepunkten geprägt ist. Der erste Spieltag findet am Dienstag, den 20. Oktober 2026, statt, wobei das Auftakt-Duell zwischen den Detroit Pistons und den Boston Celtics stattfindet. Titelverteidiger sind die New York Knicks, die in der vorangegangenen Spielzeit in den Playoffs eine beeindruckende Serie ablieferten und den Meistertitel gewannen. Für alle anderen Franchises markiert dieser Termin die Chance, den Bann zu brechen, der seit 2018 besteht und verhindert, dass ein Team den Titel erfolgreich verteidigt.

Mediale Verwertung und Streaming-Plattformen

Die rechtlichen und technischen Rahmenbedingungen für die Übertragung der Spiele haben sich für die Fans in der DACH-Region konkretisiert. Die kostenpflichtige Streaming-Plattform "Prime Video" hat sich die exklusiven Übertragungsrechte für insgesamt 67 Spiele der Liga gesichert. Diese digitale Präsenz erweitert die Reichweite der Inhalte deutlich und bietet neuen Zugriffswegen für digitale Konsumenten. Parallel dazu bleibt der Pay-TV-Sender "Sky" als starker Partner im Markt präsent. "Sky" überträgt mehr als 100 Partien, wobei die exakte Gesamtzahl der Spiele derzeit noch nicht öffentlich spezifiziert ist.

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Für die Zuschauer bestehen verschiedene Zugangswege, um den Basketball-Content zu konsumieren. Die Spiele von "Sky" können von zahlenden Abonnenten wie gewohnt über die Streaming-Dienste "Sky Go" und "WOW" empfangen werden. Zu den besonders attraktiven Übertragungen gehören unter anderem die Eröffnungsnacht der Saison, das All-Star Weekend sowie die kompletten Western Conference Finals. Wer das komplette Programm ohne Auslassungen verfolgen möchte, ist auf den kostenpflichtigen und englischsprachigen "NBA League Pass" angewiesen. Dieser Dienst bietet den Zugriff auf jedes einzelne Spiel der Liga an und schließt die Lücke für Fans, die auf keine Partie verzichten wollen.

Strukturelle Änderungen und Turnierformat

Die strukturelle Ausrichtung der Liga bleibt im Wesentlichen stabil, doch der "NBA Cup" fügt der Regular Season eine zusätzliche Komplexität und Dramatik hinzu. Bei diesem Pokalturnier werden die 30 Teams in sechs Fünfergruppen eingeteilt. Die Gruppensieger sowie die beiden besten Gruppenzweiten qualifizieren sich für das Viertelfinale des Cups. Das entscheidende Finale dieses Turniers ist für den 11. Dezember terminiert. Als finanzieller Anreiz erhält jeder Spieler des Siegerteams eine Prämie von 500.000 US-Dollar. Im Vorjahr gelang es den New York Knicks, diesen speziellen Pokal zu gewinnen, was ihre Dominanz in einer Nebensache unterstreicht.

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Neben dem Pokalturnier bleibt das Grundgerüst der Regular Season erhalten. Alle 30 Franchises sind in die Eastern und Western Conference aufgeteilt und müssen jeweils 82 Partien bestreiten. Dabei kommen auch Duelle zwischen Teams aus unterschiedlichen Conferences vor. Die Playoff-Struktur sieht vor, dass sich die besten sechs Teams beider Conferences direkt qualifizieren. Die verbleibenden zwei Plätze pro Conference werden im Play-In-Turnier zwischen dem 13. und 16. April 2027 vergeben. Hier treten die Siebtplatzierten gegen die Achtplatzierten an, während die Neunt- und Zehntplatzierten in separaten Duellen gegeneinander antreten.

Titelkandidaten und neue Sternstunden

Die Titelkonkurrenz für die Saison 2026/27 ist vielfältig und durch Neuzugänge sowie etablierte Größen geprägt. Als amtierender Champion stehen die New York Knicks an erster Stelle. Jalen Brunson hat sich endgültig zum Top-Star der Liga entwickelt, und Karl-Anthony Towns hat sich bei den Knicks schnell als Erfolgsgarant erwiesen. Auch die Oklahoma City Thunder, Titelträger aus der vorletzten Saison, gelten als ernstzunehmende Kandidaten. Shai Gilgeous-Alexander gehört zu den absoluten Stars der Liga, und OKC verfügt über ein harmonisches Team ohne offensichtliche Schwächen.

Ein besonderer Fokus liegt auf den Philadelphia 76ers, die ein enorm prominentes Line-Up vorweisen. Neuzugang LeBron James joined die Mannschaft, die bereits Jaylen Brown, Joel Embiid und Tyrese Maxey umfasst. Die Frage bleibt, wie gut diese vielen Stars harmonieren werden. Ebenso interessant ist die Entwicklung der San Antonio Spurs um Victor Wembanyama. Der junge Center hat in der letzten Saison bewiesen, dass die hohen Erwartungen gerechtfertigt waren, und führte sein Team ins Finale. Die Miami Heat wollen nach durchwachsenen Jahren wieder angreifen und setzen mit Giannis Antetokounmpo auf einen ganz großen Coup.

Deutsche Perspektiven und historische Einordnung

Die deutsche Beteiligung an der Liga bleibt weiterhin hoch relevant und bietet mehrere spannende Narrative für die kommende Saison. Dennis Schröder, dessen Name eng mit dem DBB-Team verbunden ist, präsentiert sich in der Saison 2026/27 in einem neuen Gewand. Der erfahrene Guard wird für die Charlotte Hornets auflaufen. Für Schröder markiert dies sein 13. NBA-Team in seiner Karriere. Die Erwartungshaltung liegt dabei auf der Frage, ob er hier zu Kontinuität finden kann und seine Erfahrung ins Team einbringen kann.

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Neben Schröder bleibt auch der jüngere Wagner-Bruder eine auffällige Figur in der NBA-Landschaft. Seine Leistungen in den letzten Jahren haben ihn zu einer der bemerkenswertesten deutschen Figuren in der Liga gemacht. Historisch betrachtet sind die Golden State Warriors seit 2010 mit vier Titeln das erfolgreichste Team in Summe. Die LA Lakers und die Miami Heat waren je zweimal erfolgreich. Der Rekord-Champion Boston Celtics verfügt über 18 NBA-Titel und sicherte sich zuletzt 2024 die Krone. Die Kombination aus diesen historischen Daten und den neuen Spieleraufstellungen macht die Saison 2026/27 zu einem der interessantesten Kapitel in der jüngeren Geschichte der NBA.