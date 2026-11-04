NBA-Saison 2026/27: Knicks-Verteidigung und neue Superstars

Die NBA startet am 20. Oktober 2026 mit neuen Regeln, Streaming-Rechten und starren Aufstellungen. Die New York Knicks verteidigen ihren Titel gegen starke Konkurrenten.

Die nächste Spielzeit der National Basketball Association beginnt am Dienstag, den 20. Oktober 2026. Der Auftakt wird durch das Duell zwischen den Detroit Pistons und den Boston Celtics eingeläutet. Im Fokus steht dabei die Frage, ob die New York Knicks ihren im Vorjahr gewonnenen Meistertitel erfolgreich verteidigen können. Nach einer dominanten Playoff-Runde gilt das Team aus New York als Hauptfavorit, doch die Liga bietet allen anderen Franchises eine klare Chance auf Revanche.

Startdatum und Medienrechte für Fans

Der erste Spieltag findet am 20. Oktober 2026 statt. Für die Übertragung in Deutschland haben sich die Plattformen Prime Video und Sky die exklusiven Rechte gesichert. Prime Video erhält die Rechte an 67 Spielen. Dazu gehören unter anderem das Eröffnungsspiel am 25. Oktober zwischen den LA Lakers und den Utah Jazz sowie weitere wichtige Partien. Sky überträgt mehr als 100 Spiele, darunter das All-Star Weekend und die Western Conference Finals. Abonnenten nutzen dafür Sky Go oder WOW. Wer jedes einzelne Spiel verfolgen möchte, benötigt den englischsprachigen NBA League Pass.

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Regular Season und Play-In-Turnier Struktur

Jedes der 30 Teams bestreitet 82 Partien in der Regular Season. Die Teams sind in die Eastern und Western Conference eingeteilt. Die besten sechs jeder Conference qualifizieren sich direkt für die Playoffs. Die Plätze sieben bis zehn spielen im Play-In-Turnier vom 13. bis 16. April 2027 um die restlichen zwei Startplätze. Die Siebtplatzierten treffen auf die Achtplatzierten. Die Gewinner stehen dann in den Playoffs. Die Verlierer müssen gegen die Sieger der Begegnungen zwischen den Neunt- und Zehntplatzierten antreten. Das Format im Playoff-Hauptfeld ist Best-of-Seven.

NBA Cup und historische Titelverteilung

Zusätzlich zur Regular Season gibt es den NBA Cup. Dieses Pokalturnier findet mitten in der Saison statt. Die 30 Teams werden in sechs Fünfergruppen eingeteilt. Die Gruppensieger und die zwei besten Gruppenzweiten ziehen ins Viertelfinale ein. Das Finale des NBA Cups ist am 11. Dezember terminiert. Jeder Spieler des Siegerteams erhält eine Prämie von 500.000 US-Dollar. Die New York Knicks gewannen den Wettbewerb im Vorjahr. Mit Ausnahme des Finals fließen alle Spiele des NBA Cups in die Tabelle der Regular Season ein. Historisch gesehen sind die Golden State Warriors seit 2010 das erfolgreichste Team mit vier Titeln. Kein Team konnte seinen Titel seit 2018 verteidigen.

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Konkurrenz durch LeBron James und Victor Wembanyama

Die New York Knicks setzen auf Jalen Brunson und Karl-Anthony Towns als Erfolgsgaranten. Als amtierende Champions wollen sie den Bann brechen. Ein starker Gegner sind die Oklahoma City Thunder um Shai Gilgeous-Alexander. Auch die San Antonio Spurs mit Victor Wembanyama gelten als gefährlich. Wembanyama führte sein Team bereits ins Finale. Besonders prominent ist der Kader der Philadelphia 76ers. Neuer Star ist LeBron James. Zusammen mit Jaylen Brown, Joel Embiid und Tyrese Maxey bildet er ein hochkarätiges Aufgebot. Die Miami Heat hoffen auf Giannis Antetokounmpo. Die Boston Celtics bleiben mit 18 Titeln Rekord-Champion.

Deutsche Stars und internationale Events

Die NBA expandiert weiter global. Am 7. November 2026 findet das NBA Mexico City Game zwischen den Denver Nuggets und den Indiana Pacers statt. Der Termin für die Trade Deadline ist der 11. Februar 2027 ab 21 Uhr MEZ. Danach sind keine Transfers mehr möglich. Auf europäischer Ebene ändert sich ebenfalls einiges. Dennis Schröder läuft in der Saison 2026/27 für die Charlotte Hornets auf. Es ist sein 13. NBA-Team in seiner Karriere. Der Kapitän des DBB-Teams kehrt also zurück in die Liga. Diese Veränderungen sorgen für zusätzliche Spannung in der bevorstehenden Saison.