NBA-Saison 2026/27: Start am 20. Oktober 2026. New York Knicks versuchen Titelverteidigung. LeBron James und Giannis Antetokounmpo wechseln zu neuen Teams.

Die Basketball-Bundesliga der NBA bereitet sich intensiv auf die kommende Spielzeit vor. Am Dienstag, den 20. Oktober 2026, startet die NBA-Saison 2026/27 offiziell mit dem Eröffnungsspiel zwischen den Detroit Pistons und den Boston Celtics. Die New York Knicks starten als amtierender Meister in die Kampagne und versuchen als erstes Team seit 2018, ihren Titel zu verteidigen. Dieser historische Versuch ist das zentrale narratives Element der neuen Saison. Die Spannung ist vor dem Start bereits hoch, da die Liga durch massive Umstrukturierungen und neue Superstar-Transfers deutlich verändert wirkt.

Termine und Medienrechte im Fokus

Der erste Spieltag findet am 20. Oktober 2026 statt und markiert den Beginn der Regular Season. Ein weiterer wichtiger terminlicher Meilenstein ist das NBA Mexico City Game am 7. November 2026, bei dem die Denver Nuggets auf die Indiana Pacers treffen. Die Transferfrist endet pünktlich am 11. Februar 2027 um 21 Uhr MEZ. Danach sind keine Transfers mehr möglich. Das entscheidende Play-In-Turnier zur Ermittlung der Playoff-Plätze findet zwischen dem 13. und 16. April 2027 statt.

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Die Übertragungsrechte liegen bei mehreren Partnern. Die kostenpflichtige Streaming-Plattform Prime Video sicherte sich die exklusiven Rechte an 67 Spielen. Der Pay-TV-Sender Sky überträgt mehr als 100 Partien, wobei die exakte Anzahl nicht genannt wird. Abonnenten können das Geschehen über Sky Go und Wow streamen. Sky sendet unter anderem die Eröffnungsnacht, das All-Star Weekend und die kompletten Western Conference Finals. Für die komplette Abdeckung aller Spiele ist der englischsprachige NBA League Pass notwendig. Diese Struktur sorgt für eine breite Verfügbarkeit der Liga, bindet die Zuschauer aber an kostenpflichtige Angebote.

Struktur der Playoffs und NBA Cup

Die 30 Franchises sind in die Eastern und Western Conference unterteilt. Jedes Team muss 82 Partien in der Regular Season bestreiten. Dabei gibt es auch Begegnungen zwischen Teams aus verschiedenen Conferences. Die besten sechs Teams jeder Conference qualifizieren sich direkt für die Playoffs. Die Plätze sieben bis zehn werden im Play-In-Turnier ausgespielt. Die Siebtplatzierten treffen dabei auf die Achtplatzierten. Die Gewinner dieser Duelle erreichen die postseason.

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Die Verlierer der Play-In-Spiele müssen noch einmal gegen den Sieger des Duells zwischen den Neunt- und Zehntplatzierten antreten. Der finale Gewinner steht dann in den Playoffs. Das Format ist im Viertelfinale, Halbfinale und Finale der Conference durchgängig ein Best-of-Seven. Die Conference-Sieger treffen anschließend in den Finals aufeinander. Parallel dazu läuft der NBA Cup. Die Teams werden in sechs Fünfergruppen eingeteilt. Gruppensieger und die besten Gruppenzweiten erreichen das Viertelfinale. Das Finale des Cups findet am 11. Dezember statt. Jeder Spieler des Siegerteams erhält 500.000 US-Dollar. Mit Ausnahme des Finals zählen die Spiele in die Regular Season Tabelle ein. Die New York Knicks gewannen den Cup im Vorjahr.

Neue Machtverhältnisse und Superstar-Migration

Die New York Knicks sind die Favoriten, um den Bann zu brechen. Kein Team konnte sich seit 2018 den Titel verteidigen. Golden State Warriors führt die Erfolgsliste an mit vier Titeln. Die LA Lakers und Miami Heat haben je zwei Trophäen. Die Knicks setzen auf Jalen Brunson und Karl-Anthony Towns. Beide Spieler gelten als Erfolgsgaranten. Jalen Brunson hat sich endgültig zum Top-Star entwickelt. Karl-Anthony Towns passt perfekt in das System. Die Oklahoma City Thunder bleiben eine ernsthafte Gefahr. Shai Gilgeous-Alexander gehört zur Weltspitze. Das Team hat keine offensichtlichen Schwachstellen.

Die San Antonio Spurs entwickeln sich zur Bedrohung. Victor Wembanyama führte das Team bereits ins Finale. Seine Leistungen waren überdurchschnittlich. Die Philadelphia 76ers bringen eine prominente Aufstellung. LeBron James wechselte zu den Sixers. Jaylen Brown, Joel Embiid und Tyrese Maxey bilden das Quartett. Es ist unklar, ob diese Stars harmonieren werden. Die Miami Heat wollen zurückkehren. Giannis Antetokounmpo soll der entscheidende Faktor sein. Die Zusammenarbeit ist noch neu.

Deutsche Akteure und historische Perspektive

Die Boston Celtics sind Rekord-Champion mit 18 Titeln. Sie gewannen 2024 die Krone. In der deutschen Liga gibt es Veränderungen. Der DBB-Kapitän spielt seit der Saison 2026/27 für die Charlotte Hornets. Es ist sein 13. Team. Kontinuität ist bisher selten erreicht worden. Der jüngere Wagner-Bruder war lange Zeit die auffälligste deutsche Figur. Seine Entwicklung bleibt ein wichtiger Watchpoint für die deutschen Fans. Die Liga bleibt durch diese Umbrüche spannend.